Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar

Основным акционером московского каршеринга BelkaCar стала компания Coneplace Limited, связанная с основателем «Билайна» Дмитрием Зиминым. Она выкупила акции у швейцарской Winterberg Group, ставшей фигурантом судебного разбирательства на Кипре. BelkaCar принадлежит 20% московского рынка каршеринга.



Новый основной акционер BelkaCar

Компания Coneplace Limited стала основным акционером каршерингового сервиса BelkaCar, о чем заявил в пресс-релизе сервис. Она выкупила все акции, принадлежащие Winterberg Group — бывшей Bryanston Group — а также докупила дополнительный пакет. Стоимость приобретения и точное распределение долей после заключения сделки компания не разглашает.

Coneplace Limited является дочерней компанией структуры BMT Private Equity Limited. Та, в свою очередь, как сообщает «Интерфакс», связана с группой компаний, созданных российским предпринимателем Дмитрием Зиминым, основателем телекоммуникационной компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

BelkaCar поясняет изменения в составе акционеров «усилением конкуренции на московском рынке и начавшейся консолидацией, а также окончанием инвестиционного цикла Winterberg Group». Компания считает, что в данный момент будет лучше, если позицию основного акционера займет крупный фонд прямых инвестиций вроде BMT.

В марте 2019 г. «Коммерсант» писал, что BelkaCar рассматривает возможность частичной продажи, оценивая себя в $100 млн. В качестве потенциальных инвесторов были названы Volkswagen и фонд Sistema_VC, который входит в АФК «Система». Источники издания увязывали поиск инвесторов с тем, что Winterberg Group была фигурантам судебного процесса на Кипре, который затрагивал и BelkaCar.

Что такое BelkaCar

Каршеринг BelkaCar был создан в 2016 г. и стал пятым предприятием в этой сфере на российском рынке, наряду с Car5, AnytimeCar, YouDrive и «Делимобиль». Соосновательницами выступили Екатерина Макарова, Елена Мурадова и Лориана Сардар, учившиеся в прошлом вместе в Калифорнийском университете. Проект был запущен на принадлежащие им $250 тыс. и промежуточное финансирование, полученное от Зимина.

Основатель компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин

Во время своего запуска в 2017 г. BelkaCar провел инвестиционный раунд, в ходе которого смог привлечь более 2 млн евро. Раунд возглавила швейцарская инвестиционная компания Winterberg Group. BMT также вложилась в проект, но как миноритарный акционер.

Сейчас под управлением BelkaCar находится 4,3 тыс. автомобилей, которые доступны для использование в Москве и Сочи. Сервис управляется компанией АО «Каршеринг», выручка которой по итогам 2018 г. достигла 1,4 млрд руб., а чистый убыток — 386,3 млн руб., следует из данных базы «Контур.Фокус». Долю BelkaCar на московском рынке каршеринга в конце того же года J. P. Morgan оценивала в 20%.

Разбирательство на Кипре

В октябре 2018 г. суд на Кипре наложил ограничение на активы Winterberg Group (на тот момент еще Bryanston Group) на сумму 26,9 млн евро. С таким требованием в суд обратился истец — мюнхенская компания B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH, которая принадлежит бывшему президенту Bryanston Resources Бенедикту Соботке (Benedikt Sobotka).

Мюнхенская компания утверждала, что BelkaCar, Bryanston Group и Bryanston Resources вступили в сговор в мошеннических целях, в результате чего Bryanston Resources потеряла ряд активов, в том числе 52% акций BelkaCar. В связи с этим суд заблокировал 52,47% акций АО «Каршеринг», запретив кипрской структуре BelkaCar Ltd их продавать.

Каршеринг назвал эту процедуру стандартной обеспечительной мерой, принятой в ожидании решения суда. Впоследствии блокировка была снята, как и все претензии к компании.