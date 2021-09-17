После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя

В ночь после вызова в Совет Федерации Apple и Google удалили из магазинов приложение «Навальный». В России на iPhone перестала работать функция «Частный узел», которая позволяет скрыть историю просмотра и настоящий IP-адрес пользователя.

Запрет на конфиденциальность

17 сентября 2021 г. в России на iPhone перестал работать «Частный узел» (iCloud Private Relay), сервис, который дает возможность конфиденциально просматривать веб‑страницы и обеспечивает шифрование трафика пользователя. Доступ к этому сервису, находящемуся в стадии бета-тестирования, имеют пользователи с подпиской на дополнительное пространство в облачном хранилище iCloud.

При попытке включить «Частный узел» в России появляется сообщение о его недоступности. Однако официально об отключении функции в России Apple не сообщала.

Таким образом, Россия пополнила собой список стран, в которых «Частный узел» был запрещен из-за особенностей местного законодательства: Белорусия, Египет, Казахстан, Китай, Колумбия, Саудовская Аравия, ЮАР, Уганда и Филиппины.

Функция «Частный узел» была представлена Apple в июне 2021 г. при анонсе операционных систем iOS 15 и macOS Monterey.

Схема действия «Частного узла» схожа с VPN, однако этот сервис перенаправляет трафик сразу через два сервера: сначала сервер Apple подменяет реальный IP-адрес пользователя собственным, а затем от этого имени передает на сервер стороннего оператора шифрованный запрос.

Apple подчеркивает, что, прежде всего, основной задачей «Частного узла» является защита пользователя от рекламного отслеживания.

Через несколько часов после вызова в Совет Федерации Apple и Google удалили из магазинов приложение «Навальный». На iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя перестала работать функция «Частный узел», которая позволяет скрыть историю просмотра и настоящий IP-адрес пользователя

В этот же день магазины приложений Apple и Google синхронно удалили приложение «Навальный», которое содержало отдельный блок «Умное голосование».

По решению Совфеда

За месяц до этого, 20 августа 2021 г. Роскомнадзор потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение из магазинов. Это было связано с требованием Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией). Однако приложение осталось и продолжало функционировать.

Что мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок Бизнес

16 сентября состоялось заседание комитета Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России, на которое сенаторы пригласили представителей Apple и Google. Совещание прошло в закрытом редиме. ТАСС передает слова главы мониторинговой группы временной комиссии Совета Федерации Владимира Джабарова. По его мнению, компании ведут «подрывную противоправную деятельность».

«При участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться», — заявил Джабаров. Отказ удалять приложения мог быть расценен как вмешательство в процесс выборов в Госдуму, которые стартовали 17 сентября 2021 г.

Возможность уголовного преследования

Представители Совфеда заявили о возможности уголовного преследования сотрудников российских структур, которые связаны с Apple и Google: «Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия - вплоть до уголовных», — сообщил глава мониторинговой группы. До этого времени власти применяли только штрафы и угрозы блокировки сайтов ИТ-компаний.

CNews сообщал в августе 2021 г. о совместном решении американских демократов и республиканцев по ограничению возможностей Google и Apple на рынке мобильных приложений. Сенаторы предложили законопроект, позволяющий разработчикам публиковать приложения для iOS и Android на альтернативных площадках.