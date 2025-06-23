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Apple macOS Monterey


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts 1
29.09.2023 Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО 1
26.09.2022 Apple залатала дыры в iOS и iPadOS, в которые уже ринулись хакеры 1
06.04.2022 Apple спешно залатала «дыры» в ПО для iPhone, iPad и Mac, в которые уже ринулись хакеры 2
25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS 1
17.11.2021 Приложения в новейшей macOS пожирают всю память по смехотворной причине 2
29.10.2021 После начала продаж новых макбуков, на старых сломались ветвители USB 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac 2
08.06.2021 В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom» 2

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Apple macOS Monterey и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12299 9
Intel Corporation 12331 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1505 3
X Corp - Twitter 2885 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1021 1
Philips 2066 1
Google LLC 11983 1
Ростелеком 9989 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Mozilla Foundation 203 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
The Citizen Lab 24 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1318 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2828 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3437 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14672 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9459 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10141 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1782 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6464 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2082 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 699 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8111 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16410 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1220 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7070 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7857 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4203 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21269 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2277 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 976 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3555 2
USB хост - USB концентратор 94 2
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2027 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3917 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 50 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 421 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1988 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 66 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 100 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1939 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4080 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3146 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9597 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 226 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 240 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14061 1
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Apple iPad Air - Серия планшетов 251 2
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Microsoft Windows 10 1813 1
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Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
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Казахстан - Республика 5667 1
Саудовская Аравия - Королевство 604 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 575 1
Филиппины - Республика 576 1
Египет - Арабская Республика 1025 1
Колумбия - Республика 532 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8262 1
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Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 53 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
Reddit 329 1
The Register - The Register Hardware 1613 1
MacRumors 138 1
BleepingComputer - Издание 374 1
Google Threat Analysis Group 16 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 172 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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