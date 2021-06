В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom»

Apple анонсировала платформу iOS 15 с огромным количеством нововведений. В частности, FaceTime теперь получил функции «старших» конкурентов и даже научился работать на Android, а в macOS 12 теперь есть браузер Safari с полностью переработанным дизайном. iOS 15 Apple хочет выпустить сразу для 20 устройств.

Новая iOS

Компания Apple провела презентацию мобильной операционной системы iOS 15 для своих смартфонов iPhone и плееров iPod Touch на конференции WWDC 2021. Релиз новинки состоится с выходом iPhone следующего поколения осенью 2021 г., а пока желающие могут установить на свои гаджеты ее первую публичную бета-версию.

Новую iOS 15 получат 20 устройств Apple, без учета планшетов iPad, поскольку они работают на собственной платформе iPadOS. Вопреки прогнозам, Apple не стала «убивать» iPhone SE первого поколения и iPhone 6s. Эти смартфоны, несмотря на возраст (первый вышел в марте 2016 г., а второй – в сентябре 2015 г.), тоже получат обновление.

Новая iOS 15 будет работать на смартфонах шестилетней давности

В список устройств, которые обновятся до iOS 15, входят: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, а также вся линейка iPhone 12. В списке также есть оба поколения iPhone SE и плеер iPod Touch седьмого поколения.

«Убийца» Zoom

Первое важное нововведение в iOS 15 – это существенно переработанное приложение для видеообщения FaceTime. Apple реализовала в нем множество новых функций, среди которых SharePlay, позволяющая транслировать изображение с экрана iPhone другим участникам видеочата. Эта функция работает как с приложениями Apple, так и со сторонним софтом, включая стриминговые сервисы.

FaceTime теперь работает и на Android

Помимо этого, в FaceTime появилась функция подавления внешних шумов – голос теперь будет изолирован от них при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Также сервис теперь умеет отображать всех участников общения в виде сетки, как это сделано в других сервисах видеообщения.

Добавлен еще и портретный режим. При его активации FaceTime размывает задний фон, оставляя в фокусе только пользователя.

Пример работы портретного режима

Отдельного внимания заслуживает поддержка сторонних платформ. Если раньше FaceTime могли пользоваться только владельцы устройств Apple, то теперь сервис доступен на Android и Windows. Реализована эта поддержка через веб-приложение.

Без нововведений не осталось и штатное приложение Messages («Сообщения»). В нем теперь можно делиться контентом (фото, музыка, подкасты, статьи в Apple News и т. д.). Контент, который присылают другие пользователи, сразу будет отправляться в соответствующие приложения – в Apple Music, Photos и т.д.

Работа над уведомлениями

Apple продолжает оптимизировать поддержку уведомлений в своей мобильной платформе. В iOS 15 они теперь могут группироваться по теме. Также система научилась показывать своего рода «сводку» последних уведомлений – если их поступило слишком много, система сгруппирует их по приоритету и покажет только самые важные в одной карточке. Остальные можно будет посмотреть вручную.

Сводка с основными уведомлениями

Добавился режим «фокусировки», позволяющий меньше отвлекаться на уведомления. В нем есть несколько сценариев: например, если выбрать сценарий «Работа», то iOS 15 будет показывать только уведомления из рабочих приложений, чтобы другой софт не отвлекал своим спамом. Система позволяет настраивать все сценарии, хотя есть и автоматический режим работы «фокусировки» с возможностью обучения путем отслеживания действий пользователя.

Нововведения не для россиян

Большинство функций iOS 15 будут доступны пользователям по всему миру. Однако есть и «региональные» нововведения, оценить которые не получится, к примеру, россиянам.

В частности, с переходом на iOS 15 все современные iPhone с чипом U1 научатся открывать автомобиль (тоже современный) по технологии UWB. В России эта технология пока не работает, а сам чип в мобильниках Apple, поставляющихся в Россию, программно заблокирован.

Для распознавания текста на снимках россиянам придется использовать сторонний софт

В iOS 15 появилась функция Live Text – распознаватель текста на снимках. Например, если сфотографировать визитку или страницу книги, то эта функция распознает весь текст и позволит редактировать его или переносить в другие приложения, например, в заметки.

Однако Live Text поддерживает всего семь языков, русского среди которых нет. Когда он будет добавлен, и будет ли вообще, Apple не уточнила.

Безопасная iOS

В iOS 15 Apple продолжила развивать функции безопасности. Теперь в этой системе есть опция App Privacy Report – детальный отчет конфиденциальности. Он позволяет пользователям всегда быть в курсе того, какое приложение за последнюю неделю обращалось, к примеру, к микрофону или камере. В отчете будет указаны название приложение и дата обращения.

Больше ни одно приложение не сможет незаметно подключиться к камере смартфона

Штатное приложение «Почта» в iOS 15 получило функцию «Защита конфиденциальности». За счет нее можно, например, не уведомлять отправителя об открытии письма и скрывать IP-адрес, с которого сам пользователь отправляет письма. Последнее позволяет защититься от слежки – получатель больше не сможет использовать IP-адрес для определения местоположения пользователя.

Разбор основных нововведений в iOS 15

К функциям безопасности можно отнести и полную автономность голосового помощника Siri. Если еще в iOS 14 для его работы нужно было подключение к интернету, то в iOS 15 постоянный онлайн для этого больше не требуется.

Новшества в других системах

Вместе с iOS 15 Apple показала и новые версии других своих программных платформ, включая iPad OS 15 и macOS 12 Monterey.

В iPad OS 15 Apple улучшила работу виджетов, появившихся всего год назад. Например, если раньше их можно было расположить только в конкретных областях экрана, то теперь этого ограничения больше нет. Виджеты можно размещать в любой точке дисплея, а сами они стали больше, что позволяет сделать их более информативными.

В iPad OS 15 из iOS перекочевала «библиотека приложений», в которой будут расположены все установленные программы. Появился и улучшенный режим многозадачности, позволяющий создавать несколько сценариев, добавлять в каждый из них приложения и быстро переключаться между ними. Также Apple добавит и приложение «Переводчик», появившееся в iOS 14.

Настольная macOS 12 Monterey в сравнении с iOS 15 получила намного меньше нововведений. Основное среди них – это масштабный редизайн браузера Safari, в котором Apple, помимо прочего, добавила группы вкладок для объединения открытых страниц по тематикам. Эти группы будут синхронизироваться между всеми устройствами Apple пользователя, то есть создать группы можно на MacBook, а затем работать с ними на iMac или iPhone.

Интерфейс Safari стал заметно менее "тяжелым"

Программы Automator для создания скриптов в macOS 12 Monterey больше нет. Apple решила заменить ее приложением «Команды», присутствующим в iOS и iPad OS. Однако настольные «Команды» будут отличаться от мобильных существенно большим числом возможностей – Apple перенесет в них львиную долю функций из Automator.

По аналогии с iOS 15 в macOS 12 Monterey появится режим фокусировки для работы с уведомлениями.

Еще одно немаловажное нововведение – это функция Universal Control. Это замена SideCar в macOS 11 Big Sur, которая позволяет использовать iPad в качестве дополнительного экрана для Mac. Universal Control полностью меняет представление об этой функции и позволяет превратить все имеющиеся устройства Mac и планшеты iPad в единое рабочее пространство.

Пример работы Universal Control

Например, можно начать работать на MacBook, положить рядом iPad и бесшовно перейти на его экран, даже переместив курсор. При этом управление можно осуществлять с клавиатуры и тачпада все того же MacBook. Также Universal Control позволяет перемещать любой контент с устройства на устройство – например, можно выделить текст на экране iPad и перенести его в любую программу, запущенную на iMac.