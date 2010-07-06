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Space Weather



06.07.10 Чёрный фон появился за Плутоном 1
27.05.10 Зарегистрированы вспышки X-37B 1
21.04.10 Пятые сутки подряд на Солнце нет ни единого пятна 1
19.03.10 Солнце вновь очищается от пятен 1
09.03.10 Последние пятна покинули Солнце 1
24.02.10 На Солнце наблюдается необычный феномен 1
12.01.10 К Земле приближается неестественный астероид 1
31.12.09 Год Затмения наступает 1
30.12.09 Выявлены признаки роста солнечной активности 1
29.12.09 29.12.2009: хроника солнечной активности 1
24.12.09 24.12.2009: хроника солнечной активности 1
21.12.09 Резко возросло количество пятен на Солнце 1
17.12.09 Декабрь, 16: странности множатся 1
16.12.09 На Солнце произошла мощная по нынешним меркам вспышка 1
10.12.09 "Булава" приятно поразила скандинавов 1
07.12.09 Солнце вернулось к аномальной норме 1
12.10.09 Солнце: новое пятно так и не смогло появиться 1
08.10.09 Солнце: метаморфозы активности 1
05.10.09 Солнце вновь совсем очистилось от пятен 1
25.09.09 Обозначился рост активности Солнца 1
07.09.09 Странный объект взвился с поверхности Солнца 1
02.09.09 Исполняется 150 лет сверхмощной геомагнитной буре 1
01.09.09 Солнце: пятно 1025 формализовано, но уже угасает 1
01.09.09 Возможно, наблюдается формирование на Солнце нового пятна 1
25.08.09 Пятна на Солнце: дело худо 1
10.08.09 Солнце: месяц без пятен 1
17.07.09 Серебристые облака достигли аномально высокой яркости 1
08.06.09 Солнце: аномалия продолжается 1
01.06.09 На диске Солнца обнаружено новое пятно 1
29.05.09 На диске Солнца выявлено еще одно протопятно 1
18.05.09 На Солнце появились антипятна 1
05.05.09 Возможно появление на Солнце нового пятна 1
14.04.09 Загадка Солнца: намечена пресс-конференция 1
30.03.09 Над восточным побережьем США 29 марта наблюдался болид 1
17.03.09 Солнечная активность стала аномально низкой 1
16.02.09 Пятница, тринадцатое: болид над Кентукки 1
06.02.09 Комета Лулинь сбросила нормальный хвост 1
26.01.09 Тандемный астероид сблизился с Землёй 1
11.11.08 На Солнце образовалась новая группа пятен 1
10.11.08 Учёные Судана зарегистрировали уникальное явление 1

Публикаций - 117, упоминаний - 117

Space Weather упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 2
CenTaur 26 2
Kometa - Комета 38 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
Viasat 74 1
CME Group 18 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 7
МКС - Международная космическая станция 1381 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 2
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 1
SPE - Single-Pair Ethernet - стандарт однопарного Ethernet 12 2
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 70 2
Nuvia Phoenix 83 1
Солнечная система 1987 43
Земля - планета Солнечной системы 6382 42
Луна 1132 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 12
Солнце - звезда Солнечной системы 439 8
Юпитер - планета Солнечной системы 441 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 3
Венера - планета Солнечной системы 200 3
Россия - Российская федерация - РФ 81551 2
США - Висконсин 69 2
Перу - Республика 217 2
Иран - Исламская Республика Иран 921 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 2
Арктика 326 2
США - Колорадо 300 1
США - Нью-Мексико 212 1
Плутон - планета Солнечной системы 231 1
Норвегия - Королевство 878 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3760 1
США - Мэриленд 151 1
США - Северная Каролина 232 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 1
США - Аляска 232 1
Судан - Республика 88 1
США - Аризона 390 1
Куба - Республика 124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1720 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 838 1
Австралия - Австралийский Союз 2484 1
Европа Северная - Скандинавия 448 1
США - Колумбия - Вашингтон 1074 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 32
Российская газета 219 1
Phys.org 954 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 119 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
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