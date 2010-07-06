Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Space Weather
Публикаций - 117, упоминаний - 117
Space Weather упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марс ФГУП НПО 1021 2
|Орион ГК - Российский спутниковый оператор 55 2
|CenTaur 26 2
|Kometa - Комета 38 2
|ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
|Viasat 74 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 32
|Российская газета 219 1
|Phys.org 954 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru