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SPE Single-Pair Ethernet стандарт однопарного Ethernet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 2
15.10.2012 «Лаборатория Касперского» обнаружила миникибершпиона 1
08.06.2011 Солнце выжгло жизнь на Земле 12 тыс. лет назад 1
09.04.2008 Toshiba приступила к поставкам нового видеопроцессора 1
25.12.2007 «Т-Платформы» представит новые решения на базе Cell Broadband Engine 1
16.10.2007 20 ноября откроются выставки «Автоматизация» и «РАДЭЛ» 1
21.09.2007 Новейший процессор для обработки видео от Toshiba 1
28.04.2007 Мэйнфреймы IBM поддержат виртуальные миры 1
06.04.2007 Sony Pictures Entertainment подписала с IBM 5-летний контракт 1
22.03.2007 Broadcast International и IBM открыли совместный центр разработки 1
05.08.2005 Марсопроходцам угрожает космическая непогода 1
05.08.2005 Марсопроходцам угрожает космическая непогода 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

SPE и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Toshiba Corporation 2980 4
Sony 6739 3
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
Сумма Технологий 24 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
ЭлеСи - eelesy 15 1
ТехноКом ГК 14 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 29 1
Balluff - Баллуфф 4 1
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 15 1
Радэл СКБ ФГУП 4 1
Диал Электролюкс 1 1
Vital Electronics - Витал Электроникс 2 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
УниверсалПрибор НПП 1 1
YE International - ЮЕ ТЕХ - ЮЕ-Интернешнл 1 1
Wika Alexander Wiegand SE & Co.KG - Вика Мера 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 196 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 1
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Mainframe - Мейнфрейм 274 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 80 1
Blade-server - Блейд-сервер 231 1
Operational technology - Операционные технологии 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
IBM Cell BE - IBM Cell/B.E. - IBM Cell Broadband Engine 24 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
IBM System eServer BladeCenter 118 2
NASA Living With a Star - Solar Sentinels 2 2
Linux OS 11533 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
IBM HiperSocket 2 1
Т-Платформы - exCellenT-Platforms 4 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
IBM DB2 396 1
Microsoft Office 4170 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Гостев Александр 84 1
LaViolette Paul - Лавиолетт Пол 1 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Мировой океан - World Ocean 528 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Америка Южная 884 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Техас 1048 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
США - Техас - Остин 189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Английский язык 7030 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 75 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Space Weather 117 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
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