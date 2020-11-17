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SPE Single-Pair Ethernet стандарт однопарного Ethernet
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.11.2020
|Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 2
|15.10.2012
|«Лаборатория Касперского» обнаружила миникибершпиона 1
|08.06.2011
|Солнце выжгло жизнь на Земле 12 тыс. лет назад 1
|09.04.2008
|Toshiba приступила к поставкам нового видеопроцессора 1
|25.12.2007
|«Т-Платформы» представит новые решения на базе Cell Broadband Engine 1
|16.10.2007
|20 ноября откроются выставки «Автоматизация» и «РАДЭЛ» 1
|21.09.2007
|Новейший процессор для обработки видео от Toshiba 1
|28.04.2007
|Мэйнфреймы IBM поддержат виртуальные миры 1
|06.04.2007
|Sony Pictures Entertainment подписала с IBM 5-летний контракт 1
|22.03.2007
|Broadcast International и IBM открыли совместный центр разработки 1
|05.08.2005
|Марсопроходцам угрожает космическая непогода 1
|05.08.2005
|Марсопроходцам угрожает космическая непогода 1
Публикаций - 13, упоминаний - 14
SPE и организации, системы, технологии, персоны:
|Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
|Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
|Warner Bros. International Television Distribution 289 1
|Space Weather 117 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.