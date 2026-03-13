Разделы

13.03.2026 Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ 1
01.09.2025 В госорганах Великобритании произошло 11 крупных утечек данных. Спустя два года правительство не выполнило всех рекомендаций 1
18.07.2025 ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных 1
24.04.2025 Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму 1
20.11.2024 ИТ-гигант лишился полумиллиардного госконтракта после грандиозного скандала. Баги в его ПО сотням людей стоили свободы и карьеры 1
22.04.2024 Positive Technologies: киберпреступники требуют до $70 млн за персональные данные 1
07.10.2022 Microsoft и Google уничтожают миллионы жестких дисков вместо того, чтобы их продать. Производители HDD ликуют 1
19.11.2019 В Сеть выложен огромный массив данных, украденный у офшорного банка 1
27.07.2018 Крупнейший семейный бизнес Германии отказался от ПО SAP, на которое потратил 7 лет и 500 млн евро 1
19.01.2016 Genesys приобрела разработчика приложений самообслуживания SpeechStorm 1
23.01.2014 ИТ-системы британских банков назвали устаревшими и ненадежными 1
21.01.2014 «Инфинет» начал выпуск оборудования диапазона 3,9 ГГц 1
13.11.2013 Франция обнародовала планы по поводу открытых данных 1
25.09.2012 В Великобритании прошел "мусорный" дождь 1
13.06.2012 Евросоюз запускает программу трудоустройства ИКТ-специалистов 1
13.01.2012 DeskStream приобрела ирландский облачный стартап WorldDesk 1
26.12.2011 Вышла бесплатная тестовая версия навигации Shturmann с картами Европы 1
17.01.2011 В России доступна новая версия приложения для автоматизации службы техподдержки LANDesk Service Desk 1
20.08.2010 Кухня будущего от Ikea станет персональным психологом 1
09.12.2009 ВМС Великобритании: утечка информации о военных маневрах 1
04.09.2009 Вестминстерский суд Англии выдал ордер на арест Евгения Чичваркина 1
17.06.2009 Генпрокуратура направила запрос в Британию об аресте и выдаче Чичваркина 1
24.12.2008 Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга 1
10.10.2008 Перекройка госграниц отмечена Нобелевской 1
19.08.2008 В Северной Ирландии устанавливают приливные электрогенераторы 1
12.05.2008 NXP приобретает подразделение компании Conexant 1
02.04.2008 Открыты 10 планет в иных системах 1
12.12.2007 Утеряны диски с данными ирландских автомобилистов 1
22.11.2007 Огромная стая медуз уничтожила ферму по разведению лосося 1
30.10.2007 Seagate закрывает завод в Ирландии 1
18.09.2007 Ученые подозреваются во вспышках ящура в Великобритании 1
13.09.2007 В Великобритании зарегистрирована новая вспышка ящура 1
07.08.2007 В Великобритании выявлен второй случай заболевания скота ящуром 1
06.06.2007 Исследование: сотрудники любят рисковать корпоративными данными 1
25.05.2007 Британия «поборола» цифровое неравенство 1
20.04.2007 Франция стала лакомым куском для Huawei 1
02.04.2007 Стоимость Adobe CS 3 существенно зависит от страны 1
15.02.2007 Как Ирландия стала страной айтишников 1
20.11.2006 Над Землей прошел "звездный дождь" 1
20.11.2006 Над Землей прошел "звездный дождь" 1

BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 5
Seagate Technology 756 4
IBM - International Business Machines Corp 9573 3
Fujitsu 2070 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1537 3
Capita 7 3
Microsoft Corporation 25384 2
HP Inc. 5783 2
Lenovo Motorola 3532 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 2
Болид НВП - Bolid 94 2
HP Services - HPS 26 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 43 1
Synaptics - Conexant Systems 58 1
ВИНДЭК - WindEq - Научно-инженерный центр 1 1
Камкабель - Камский кабель - Кабель Технологии Инновации 2 1
Norkom Technologies 4 1
SAP SE 5476 1
Dell EMC 5113 1
Western Digital Corporation - WDC 576 1
Cisco Systems 5244 1
Amazon Inc - Amazon.com 3178 1
Alibaba Group 456 1
X Corp - Twitter 2918 1
Huawei 4312 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Intel Corporation 12606 1
InfoWatch - Инфовотч 1119 1
Oracle Corporation 6917 1
Toshiba Corporation 2959 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1569 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1050 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 142 3
Post Office 12 3
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 2
PA Consulting Group - Personnel Administration 7 2
Евросеть 1417 2
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 36 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 279 1
Mossack Fonseca 5 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
Mayer - Майер Экспо Групп - Майер Джей Экспо 3 1
Sotheby's - Сотбис 27 1
Cayman National Bank 1 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 328 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 488 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
IKEA - ИКЕА 164 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 324 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Резонанс НПП 390 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5800 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 216 6
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5385 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Великобритания - Королева Великобритании - монархия Британских островов 9 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 724 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1494 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 191 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
МИК - Московский инновационный кластер 172 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
UK Westminster Magistrates' Court - Вестминстерский магистратский суд 2 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
UK Ofcom - Office of Communications 32 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 136 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74530 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32430 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58158 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22133 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13380 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11670 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25687 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9456 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7735 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8892 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13747 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6021 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17911 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1689 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16738 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2282 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32167 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23220 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3497 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29066 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12425 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2843 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10561 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14436 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1212 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7225 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9539 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4761 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1837 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10209 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2722 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4000 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12189 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2987 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15076 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6762 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9637 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13131 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7759 2
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 12 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ivanti ITAM - Ivanti IT Asset Management - Ivanti Asset Service - Ivanti Asset Lifecycle Manager 8 1
Apple iPad 3952 1
Google Android 14881 1
Linux OS 11090 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1658 1
Microsoft Azure 1474 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 699 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5267 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 829 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 121 1
Apple iPod 1550 1
Statista 256 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
SAP IdM - SAP IAM - SAP Identity and Access Management - SAP NetWeaver Identity Management 7 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 118 1
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 1
Nokia Alcatel-Lucent 3G 5 1
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 1
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 28 1
Ivanti Web Desk 1 1
McKenna Martin - Маккена Мартин 2 2
Чичваркин Евгений 162 2
Blair Tony - Блэр Тони 57 2
Гриднева Марина 7 2
Marriott Ian - Марриот Йен 1 1
Койнов Андрей 3 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
Hewitt Patricia - Хьюитт Патрисия 12 1
Малах Владимир 3 1
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 1
Лахонин Тимур 2 1
Зиновкина Ирина 11 1
Ahtisaari Martti - Ахтисаари Мартти 3 1
Bellmann Robert - Белльманн Роберт 8 1
Cook Robin - Кук Робин 2 1
Gandhi Mahatma - Ганди Махатма 3 1
Thatcher Margaret - Тэтчер Маргарет 11 1
Sunak Rishi - Сунак Риши 9 1
Hollande François - Олланд Франсуа 2 1
Hojer Jesper - Хойер Йеспер 1 1
Segre Paul - Сегре Пол 9 1
Patterson Gavin - Паттерсон Гэвин 3 1
Абызов Михаил 68 1
Песков Дмитрий 119 1
Попов Андрей 115 1
Македонский Сергей 47 1
Улюкаев Алексей 31 1
Фомичев Андрей 73 1
Попова Мария 141 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Best Emma - Бест Эмма 1 1
Schwarz Dieter - Шварц Дитер 1 1
Schwarz Josef - Шварц Йозеф 1 1
Fisher Phineas - Фишер Финеас 1 1
Левин Борис 57 1
Федотов Николай 32 1
Курникова Анна 27 1
Власкин Андрей 18 1
Ермилов Андрей 11 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13608 37
Ирландия - Республика 1031 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53692 18
Россия - РФ - Российская федерация 159504 15
Европа 24725 12
Великобритания - Шотландия 340 11
Великобритания - Лондон 2415 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4133 9
Япония 13590 8
Германия - Федеративная Республика 12982 8
Франция - Французская Республика 8024 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18472 6
Испания - Королевство 3780 6
Великобритания - Уэльс 117 6
Украина 7832 5
Земля - планета Солнечной системы 10718 4
Сингапур - Республика 1917 4
Италия - Итальянская Республика 4442 4
Турция - Турецкая республика 2515 4
Финляндия - Финляндская Республика 3662 3
Индия - Bharat 5750 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 3
Канада 5005 3
Израиль 2797 3
Африка - Африканский регион 3587 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Нидерланды 3658 3
Румыния 743 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 3
Ирландия - Дублин 163 3
Азия - Азиатский регион 5793 2
Беларусь - Белоруссия 6106 2
Дания - Королевство 1320 2
Швеция - Королевство 3721 2
Польша - Республика 2008 2
Америка - Американский регион 2195 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 2
Бельгия - Королевство 1174 2
Ближний Восток 3068 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55438 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7018 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3762 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9799 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20576 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5329 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10592 4
Английский язык 6915 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 826 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17542 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1757 3
Зоология - наука о животных 2798 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6443 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11860 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2847 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15365 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4698 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1833 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1943 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10838 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1573 2
Металлы - Серебро - Silver 803 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8277 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4366 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5840 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2836 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4968 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1081 2
Blacklist - Чёрный список 680 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 364 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 139 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2615 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5771 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 4
The Register - The Register Hardware 1743 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 889 2
The Guardian - Британская газета 388 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Space Weather 117 2
E-Commerce Times 69 1
The Sun 28 1
Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1177 1
FT - Financial Times 1268 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1273 1
Медуза - Meduza 48 1
Ars Technica 441 1
AP - Associated Press 2006 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Phys.org 972 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
VNUNet.com 214 1
Total Telecom 613 1
Ananova 250 1
PCPro 53 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 1
IDC - International Data Corporation 4953 1
Gartner - Гартнер 3626 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3786 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
Российская инженерная академия 13 1
LCO - Las Cumbres Observatory - Сеть астрономических обсерваторий - LCOGT - Las Cumbres Observatory Global Telescope Network 3 1
ЭлектроТехноЭкспо 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
