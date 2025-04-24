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Capita
Capita и организации, системы, технологии, персоны:
|Fujitsu 2045 1
|Dropbox 501 1
|Citrix Systems 821 1
|Meta Platforms - Facebook 4458 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3036 1
|Cisco Systems 5145 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1481 1
|Google LLC 11916 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13389 3
|Великобритания - Северная Ирландия 60 2
|Япония 13349 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
|Европа Западная 1482 1
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