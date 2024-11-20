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ИТ-гигант лишился полумиллиардного госконтракта после грандиозного скандала. Баги в его ПО сотням людей стоили свободы и карьеры

Fujitsu и Управление образования Северной Ирландии расторгли контракт на сумму 485 млн фунтов стерлингов, который был заключен вскоре после масштабного сканадала вокруг компьютерной системы британского почтового оператора, в которой использовалось дефектное ПО Horizon японского гиганта. Последний был прекрасно осведомлен о наличии критических багов в системе, как и высшее руководство оператора. Ошибки в ПО и совершенные в ходе разбирательства привели к поистине трагическим последствиям: более 700 человек подверглось неправомерному преследованию, многие из них обанкротились, а некоторые и вовсе не дожили до сегодняшнего дня.

Fujitsu теряет клиентов в Великобритании

Fujitsu в Великобритании лишилась государственного контракта на сумму 485 млн фунтов стерлингов (около $613 млн). Договор был досрочно расторгнут после грандиозного скандала с дефективным ПО японской компании, которое было задействовано в работе информационных систем почтового оператора Post Office, пишет The Register.

Управление образования Северной Ирландии (EANI) прекратило деловые отношения с Fujitsu в рамках 10-летнего соглашения менее чем через год после его заключения. Стороны утверждают, что решение было принято по обоюдному согласию, не уточняя причин.

EANI (Education Authority of Northern Ireland) входит в структуру Министерства образования Северной Ирландии и отвечает за вопросы, связанные с деятельностью учреждений начального и среднего образования на территории этого региона Соединенного Королевства. Организация в своем текущем виде начала работу в 2015 г.

«После продолжительных переговоров Управление образования Северной Ирландии и Fujitsu Services Limited пришли к взаимному соглашению относительно прекращении работы по контракту о стратегическом партнерстве EdIS и системе управления школами, без признания вины сторонами (on a no-fault basis). Fujitsu хотела бы поблагодарить Управление образования за поддержку и партнерство в течение последних 11 месяцев», – заявил представитель Fujitsu в разговоре с The Register.

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Patrick Robert Doyle / unsplash.com
Пункт приема почтовых отправлений Royal Mail - еще одного почтового оператора Великобритании

Согласно договору, заключенному EANI и Fujitsu, в декабре 2023 г., Fujitsu взяла на себя обязанность по разработке и поддержке новой компьютерной системы для всех школ Северной Ирландии. Примечательно, что остальные претенденты на победу в тендере так и не представили конкурсной комисии свои финальные предложения. Таким образом, контракт достался Fujitsu без особой конкурентной борьбы, хотя первоначально заявки подали как минимум еще две компании – TCS и Capita. Именно последняя в настоящее время поддерживает информационные системы, модернизацию которых предстояло провести Fujitsu.

В конце январе 2024 г. Fujitsu письменно уведомила правительство Великобритании о том, что в обозримой перспективе не планирует принимать участие в реализации проектов для организаций публичного сектора – вероятно, до завершения разбирательства по резонансному делу Post Office. В правительстве решение японцев поприветствовали.

Скандал вокруг системы Horizon

Fujitsu имеет непосредственное отношение к разработке бухгалтерской системы Horizon британского почтового оператора Post Office Limited.

В течение 16 лет после внедрения в 1999 г. Horizon более 700 работников почтовой службы были привлечены к уголовной ответственности за хищение принадлежащих ей денежных средств, а также махинации с бухгалтерской отчетностью. Вывод о причастности к приписываемым работникам почты правонарушениям высокое начальство делало на основании данных Horizon, которые, как выяснится позднее, не соответствовали действительности – в ПО присутствовали ошибки, которые приводили к возникновению мнимых недостач средств.

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

телеком

Некоторые из несправедливо осужденных были отправлены в тюрьму, многие по итогам судебного разбирательства столкнулись с колоссальными финансовыми трудностями – бывшим сотрудникам почты пришлось выплачивать своему экс-работодателю внушительные компенсации якобы нанесенного ими ущерба. Кроме того, на этих людей была возложена обязанность возместить судебные расходы, понесенные Post Office.

В результате некоторым из пострадавших даже пришлось пройти через процедуру банкротства. Британские СМИ также сообщали о нескольких случаях самоубийств бывших сотрудников Post Office, столкнувшихся с преследованием в рамках «дела Horizon». Всего же 60 участников тех событий не дожили до того дня, когда справедливость наконец восторжествовала.

При этом, как ранее сообщил CNews, о багах в ПО было известно руководителям высокого уровня и в Fujitsu, и в Post Office.

Впоследствии о намерении выплатить денежные компенсации пострадавшим от неправомерного преследования заявляли власти Великобритании. В январе 2024 г. Fujitsu признала свой «моральный долг» перед несправедливо осужденными и необходимость возместить им нанесенный ущерб.

Fujitsu продолжила работу с организациями публичного сектора несмотря ни на что

Различные политические силы и британские СМИ с 2019 г. неоднократно поднимали вопрос уместности участия в гостендерах, когда все ранее неизвестные обстоятельства истории с Horizon стали достоянием общественности. Японская компания тем не менее продолжала заключать контракты на миллиарды фунтов.

Fujitsu работала с EANI и до заключения нынешнего, теперь уже расторгнутого, контракта. Компания на протяжении многих лет обеспечивает поддержку систем расчета заработной платы, финансового и кадрового учета организации. Первый контракт между ними был заключен в 2015 г. сроком на 10 лет на общую сумму в 20 млн фунтов ($25 млн). К июню 2021 г. общий размер вознаграждения за оказываемые Fujitsu услуг вырос до 29 млн фунтов ($36,7 млн). Увеличение стоимости контракта в процессе его исполнения было обосновано сложными новыми условиями функционирования школ в период пандемии covid-19.

Дмитрий Степанов

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