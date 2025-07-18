ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных

ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновныхЯпонский ИТ-гигант Fujitsu, центральная фигура в громком «деле Horizon», победил в многомиллионном тендере на оказание услуг британским налоговикам и таможне при полном отсутствии конкуренции. Компания обещала воздерживаться от проектов в публичном секторе на время разбирательства в происшествии, которое стоило сотням почтальонов карьеры, свободы, а некоторым – и жизни. Ошибки в бухгалтерском ПО Horizon, о которых, как выяснилось впоследствии, знало и ркуоводство почтовой службы, и топы Fujitsu, приводили к возникновению недостач на протяжении более чем 15 лет.
Говорим одно, делаем другое
Fujitsu продолжает выигрывать тендеры на оказание услуг государственным организациям Великобритании, вопреки взятым на себя обязательствам, пишет The Register.
После грандиозного скандала с программным обеспечением Horizon с катастрофическими последствиями и публичного заявления об отказе от участия в проектах британского госсектора японская технологическая компания вновь заключила договор с организацией публичного сектора – налоговой службой – на сумму 220 млн фунтов стерлингов (около $296 млн).
В течение 16 лет, начиная с 1999 г. бухгалтерское ПО Horizon, внедренное в почтовой службе Post Office, давало сбои. В результате возникали недостачи, в которых руководство службы обвиняло руководителей филиалов по всей Великобритании. Впоследствии они подвергались уголовному преследованию и по итогам судов оказывались в тюрьме.
Пока что незаменимый партнер
Последний на сегодняшний день госконтракт Fujitsu в Великобритании – с Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании (His Majesty's Revenue and Customs; HMRC) – заключен в июне 2025 г. на безальтернативной основе – бороться с японским технологическим гигантом за тендер никто не решился.
В рамках контракта Fujitsu будет оказывать службе услуги ИТ-консалтинга и предоставления инфраструктуры дата-центра. В результате исполнения договора японский вендор получит 220,3 млн фунтов стерлингов (более 23 млрд руб. по курсу ЦБ на 18 июля 2025 г.).
В HMRC объясняют, что ведомство в настоящее время не имеет возможности передать обслуживание другой компании, поскольку его ИТ-системы в значительной степени «привязаны» к инфраструктуре Fujitsu. Однако HMRC все же планирует в будущем отказаться от услуг японцев.
«Переход к другому подрядчику для получения этих услуг невозможен, поскольку соответствующие приложения HMRC размещаются и/или обслуживаются Fujitsu за счет принадлежащей ей инфраструктуры в ее дата-центрах с услугами связи, предоставляемыми Fujitsu. Другой подрядчик не сможет взять на себя или предоставлять эти услуги, используя инфраструктуру и хостинг Fujitsu, до их переноса в новую инфраструктуру HMRC», – отметили в ведомстве.
В июне 2025 г. HMRC запустило тендер на услуги по миграции ИТ-систем ведомства в облако одного из крупных облачных провайдеров (гиперскейлеров). Начальная (максимальная) цена контракта – 417 млн фунтов стерлингов.
Добровольный «отказ от госконтрактов»
В январе 2024 г. Fujitsu письменно уведомила правительство Соединенного Королевства о своем решений отказаться от участия в проектах, заказчикам в которых выступают британские госструктуры, во всяком случае на время разбирательства по делу Post Office. Чиновники этот шаг японцев одобрили.
Тем не менее Fujitsu все равно оказалась в числе исполнителей проекта цифровой трансформации британского госсектора с совокупным бюджетом в 600 млн фунтов стерлингов. Помимо японской компании, госконтракты получили Capita, BT Group, Telefónica, PA Consulting, Deloitte и Expleo Technology. В Fujitsu тогда заявили, что заявка на участие в конкурсе была подана до того, как было дано обещание держаться подальше от проектов для госсектора
В ноябре 2024 г., как ранее сообщил CNews, Fujitsu и Управление образования Северной Ирландии EANI (Education Authority of Northern Ireland) расторгли контракт на сумму 485 млн фунтов стерлингов.
Согласно договору, заключенному EANI и Fujitsu в декабре 2023 г., последняя взяла на себя обязанность по разработке и поддержке новой компьютерной системы для всех школ Северной Ирландии. Примечательно, что остальные претенденты на победу в тендере так и не представили конкурсной комиссии свои финальные предложения. Таким образом, контракт достался Fujitsu без особой конкурентной борьбы, хотя первоначально заявки подали как минимум еще две компании – TCS и Capita. Именно последняя в настоящее время поддерживает информационные системы, модернизацию которых предстояло провести Fujitsu.
Несмотря на публичные обещания не браться за проекты в публичном секторе, уже в апреле 2025 г. Fujitsu выиграла 15-летний контракт на создание электронного реестра земельных участков Северной Ирландии (Великобритания) на сумму 125 млн фунтов стерлингов.
Всего же, по подсчетам The Register, с 1 января 2024 г. Fujitsu заключила с госструктурами Великобритании контрактов на общую сумму 510 млн фунтов стерлингов.
В качестве точки отсчета выбрана эта дата, поскольку именно в январе прошлого года состоялся премьерный показ четырехсерийного телефильма «Мистер Бейтс против почты» (Mr Bates vs The Post Office), в основу сюжета которого легла трагическая история Horizon. Сериал спровоцировал вторую волну бурной общественной дискуссии относительно этого печального эпизода в истории британского правосудия.
После выхода сериала свои извинения за участие компании в скандале принесли гендиректор Fujitsu Такахито Токита (Takahito Tokita), финансовый директор Такаеси Токита (Takaioshi Tokita), а также глава британо-европейского подразделения компании Пол Паттерсон (Paul Patterson). На дело вновь обратил внимание тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) пообещавший всем пострадавшим реабилитацию и финансовую поддержку.
Баг с катастрофическими последствиями
Fujitsu имеет непосредственное отношение к разработке бухгалтерской системы Horizon британского почтового оператора Post Office Limited.
В течение 16 лет после внедрения в 1999 г. Horizon 736 сотрудников почтовой службы были привлечены к уголовной ответственности за хищение принадлежащих ей денежных средств, а также махинации с бухгалтерской отчетностью. Вывод о причастности к приписываемым работникам почты правонарушениям высокое начальство делало на основании данных Horizon, которые, как выяснится позднее, не соответствовали действительности – в ПО присутствовали ошибки, которые приводили к возникновению мнимых недостач средств.
Несмотря на то, что, как выяснилось позднее, о багах в софте Horizon было известно руководителям Fujitsu и Post Office. Тем не менее, почтовая служба все же решила преследовать заведомо невиновных в уголовном процессе, который в итоге обернулся трагедией.
Некоторые из несправедливо осужденных были отправлены в тюрьму, многие по итогам судебного разбирательства столкнулись с колоссальными финансовыми трудностями – бывшим сотрудникам почты пришлось выплачивать своему экс-работодателю внушительные компенсации якобы нанесенного ими ущерба. Кроме того, на этих людей была возложена обязанность возместить судебные расходы, понесенные Post Office.
В результате некоторым из пострадавших даже пришлось пройти через процедуру банкротства. Британские СМИ также сообщали о нескольких случаях самоубийств бывших сотрудников Post Office, столкнувшихся с преследованием в рамках «дела Horizon». Всего же 60 участников тех событий не дожили до того дня, когда справедливость наконец восторжествовала.
Впоследствии о намерении выплатить денежные компенсации пострадавшим от неправомерного преследования заявляли власти Великобритании. В январе 2024 г. Fujitsu признала свой «моральный долг» перед несправедливо осужденными и необходимость возместить им нанесенный ущерб.