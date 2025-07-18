ИТ-гигант без конкуренции получил госзаказ на $296 млн. Из-за багов в его прошлом госзаказе 16 лет в тюрьму сажали невиновных

Говорим одно, делаем другое

Fujitsu продолжает выигрывать тендеры на оказание услуг государственным организациям Великобритании, вопреки взятым на себя обязательствам, пишет The Register.

После грандиозного скандала с программным обеспечением Horizon с катастрофическими последствиями и публичного заявления об отказе от участия в проектах британского госсектора японская технологическая компания вновь заключила договор с организацией публичного сектора – налоговой службой – на сумму 220 млн фунтов стерлингов (около $296 млн).

В течение 16 лет, начиная с 1999 г. бухгалтерское ПО Horizon, внедренное в почтовой службе Post Office, давало сбои. В результате возникали недостачи, в которых руководство службы обвиняло руководителей филиалов по всей Великобритании. Впоследствии они подвергались уголовному преследованию и по итогам судов оказывались в тюрьме.

Пока что незаменимый партнер

Последний на сегодняшний день госконтракт Fujitsu в Великобритании – с Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании (His Majesty's Revenue and Customs; HMRC) – заключен в июне 2025 г. на безальтернативной основе – бороться с японским технологическим гигантом за тендер никто не решился.

В рамках контракта Fujitsu будет оказывать службе услуги ИТ-консалтинга и предоставления инфраструктуры дата-центра. В результате исполнения договора японский вендор получит 220,3 млн фунтов стерлингов (более 23 млрд руб. по курсу ЦБ на 18 июля 2025 г.).

В HMRC объясняют, что ведомство в настоящее время не имеет возможности передать обслуживание другой компании, поскольку его ИТ-системы в значительной степени «привязаны» к инфраструктуре Fujitsu. Однако HMRC все же планирует в будущем отказаться от услуг японцев.

«Переход к другому подрядчику для получения этих услуг невозможен, поскольку соответствующие приложения HMRC размещаются и/или обслуживаются Fujitsu за счет принадлежащей ей инфраструктуры в ее дата-центрах с услугами связи, предоставляемыми Fujitsu. Другой подрядчик не сможет взять на себя или предоставлять эти услуги, используя инфраструктуру и хостинг Fujitsu, до их переноса в новую инфраструктуру HMRC», – отметили в ведомстве.

В июне 2025 г. HMRC запустило тендер на услуги по миграции ИТ-систем ведомства в облако одного из крупных облачных провайдеров (гиперскейлеров). Начальная (максимальная) цена контракта – 417 млн фунтов стерлингов.

Добровольный «отказ от госконтрактов»

В январе 2024 г. Fujitsu письменно уведомила правительство Соединенного Королевства о своем решений отказаться от участия в проектах, заказчикам в которых выступают британские госструктуры, во всяком случае на время разбирательства по делу Post Office. Чиновники этот шаг японцев одобрили.

Тем не менее Fujitsu все равно оказалась в числе исполнителей проекта цифровой трансформации британского госсектора с совокупным бюджетом в 600 млн фунтов стерлингов. Помимо японской компании, госконтракты получили Capita, BT Group, Telefónica, PA Consulting, Deloitte и Expleo Technology. В Fujitsu тогда заявили, что заявка на участие в конкурсе была подана до того, как было дано обещание держаться подальше от проектов для госсектора

В ноябре 2024 г., как ранее сообщил CNews, Fujitsu и Управление образования Северной Ирландии EANI (Education Authority of Northern Ireland) расторгли контракт на сумму 485 млн фунтов стерлингов.

Согласно договору, заключенному EANI и Fujitsu в декабре 2023 г., последняя взяла на себя обязанность по разработке и поддержке новой компьютерной системы для всех школ Северной Ирландии. Примечательно, что остальные претенденты на победу в тендере так и не представили конкурсной комиссии свои финальные предложения. Таким образом, контракт достался Fujitsu без особой конкурентной борьбы, хотя первоначально заявки подали как минимум еще две компании – TCS и Capita. Именно последняя в настоящее время поддерживает информационные системы, модернизацию которых предстояло провести Fujitsu.

Несмотря на публичные обещания не браться за проекты в публичном секторе, уже в апреле 2025 г. Fujitsu выиграла 15-летний контракт на создание электронного реестра земельных участков Северной Ирландии (Великобритания) на сумму 125 млн фунтов стерлингов.

Всего же, по подсчетам The Register, с 1 января 2024 г. Fujitsu заключила с госструктурами Великобритании контрактов на общую сумму 510 млн фунтов стерлингов.

В качестве точки отсчета выбрана эта дата, поскольку именно в январе прошлого года состоялся премьерный показ четырехсерийного телефильма «Мистер Бейтс против почты» (Mr Bates vs The Post Office), в основу сюжета которого легла трагическая история Horizon. Сериал спровоцировал вторую волну бурной общественной дискуссии относительно этого печального эпизода в истории британского правосудия.

После выхода сериала свои извинения за участие компании в скандале принесли гендиректор Fujitsu Такахито Токита (Takahito Tokita), финансовый директор Такаеси Токита (Takaioshi Tokita), а также глава британо-европейского подразделения компании Пол Паттерсон (Paul Patterson). На дело вновь обратил внимание тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) пообещавший всем пострадавшим реабилитацию и финансовую поддержку.

Баг с катастрофическими последствиями

Fujitsu имеет непосредственное отношение к разработке бухгалтерской системы Horizon британского почтового оператора Post Office Limited.

В течение 16 лет после внедрения в 1999 г. Horizon 736 сотрудников почтовой службы были привлечены к уголовной ответственности за хищение принадлежащих ей денежных средств, а также махинации с бухгалтерской отчетностью. Вывод о причастности к приписываемым работникам почты правонарушениям высокое начальство делало на основании данных Horizon, которые, как выяснится позднее, не соответствовали действительности – в ПО присутствовали ошибки, которые приводили к возникновению мнимых недостач средств.

Несмотря на то, что, как выяснилось позднее, о багах в софте Horizon было известно руководителям Fujitsu и Post Office. Тем не менее, почтовая служба все же решила преследовать заведомо невиновных в уголовном процессе, который в итоге обернулся трагедией.

Некоторые из несправедливо осужденных были отправлены в тюрьму, многие по итогам судебного разбирательства столкнулись с колоссальными финансовыми трудностями – бывшим сотрудникам почты пришлось выплачивать своему экс-работодателю внушительные компенсации якобы нанесенного ими ущерба. Кроме того, на этих людей была возложена обязанность возместить судебные расходы, понесенные Post Office.

В результате некоторым из пострадавших даже пришлось пройти через процедуру банкротства. Британские СМИ также сообщали о нескольких случаях самоубийств бывших сотрудников Post Office, столкнувшихся с преследованием в рамках «дела Horizon». Всего же 60 участников тех событий не дожили до того дня, когда справедливость наконец восторжествовала.

Впоследствии о намерении выплатить денежные компенсации пострадавшим от неправомерного преследования заявляли власти Великобритании. В январе 2024 г. Fujitsu признала свой «моральный долг» перед несправедливо осужденными и необходимость возместить им нанесенный ущерб.