Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму

Fujitsu вновь побеждает

Fujitsu выиграла контракт на создание электронного реестра земельных участков Северной Ирландии (Великобритания). Японская компания ранее пообещала воздерживаться от выполнения работ по заказу организаций, представляющих британский госсектор, после скандала с дефективным ПО Horizon ее разработки для почтовой службы Post Office, который повлек за собой поистине катастрофические последствия.

По сообщению The Register, контракт Fujitsu с Министерством финансов Северной Ирландии рассчитан на 15 лет с возможностью продления еще на три года. Сумма, положенная японскому вендору по договору, составляет 125 млн фунтов стерлингов ($167 млн, или около 13,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 24 апреля 2025 г.). За эти деньги ведомство рассчитывает получить новое решение для учета земельных участков на замену существующей устаревшей системы.

«Новое решение будет удобным для пользователя, клиентоориентированным, будет поддерживать веб-технологии, цифровые платформы самообслуживания, а также легко подключаться и интегрироваться с платформой LPS Integration для обмена и использования данных и бизнес-событий», – говорится в уведомлении о присуждении контракта, опубликованном на портале find-tender.service.gov.uk.

Минфину Северной Ирландии потребовалось более трех лет, чтобы найти исполнителя, готового взяться за разработку необходимого ему ИТ-решения и не выйти за пределы бюджета. Соответствующий тендер был опубликован еще в декабре 2021 г. и с тех пор никто из конкурентов Fujitsu так и не изъявил желание заняться реализацией проекта.

Старая система LandWeb и зависимость от BT

Действующее ИТ-решение под названием LandWeb было запущено еще в 1999 г. усилиями BT Group (ранее – British Telecom), телекоммуникационной компанией, располагающей подразделением, которое оказывает ИТ-услуги. При этом затраты министерства на разработку и обслуживание системы выросли практически в два раза с момента заключения первоначального соглашения с BT, которое впоследствии несколько раз продлевали.

Проведенный в 2008 г. аудит проекта выявил ряд изъянов в договоре с BT, которые оказались способными вызвать затруднения при передаче прав на интеллектуальную собственность, заложенную в LandWeb, от исполнителя заказчику. Таким образом, министерство оказалось в зависимости от услуг BT.

Добровольный отказ от госконтрактов

В январе 2024 г. Fujitsu письменно уведомила правительство Соединенного Королевства о своем решений отказаться от участия в проектах, заказчикам в которых выступают британские госструктуры, во всяком случае на время разбирательства по делу Post Office. Чиновники этот шаг японцев одобрили.

Тем не менее Fujitsu все равно оказалась в числе исполнителей проекта цифровой трансформации британского госсектора с совокупным бюджетом в 600 млн фунтов стерлингов. Помимо японской компании, госконтракты получили Capita, BT Group, Telefónica, PA Consulting, Deloitte и Expleo Technology. В Fujitsu тогда заявили, что заявка на участие в конкурсе была подана до того, как было дано обещание держаться подальше от проектов для госсектора

В ноябре 2024 г., как ранее сообщил CNews, Fujitsu и Управление образования Северной Ирландии EANI (Education Authority of Northern Ireland) расторгли контракт на сумму 485 млн фунтов стерлингов.

Согласно договору, заключенному EANI и Fujitsu в декабре 2023 г., последняя взяла на себя обязанность по разработке и поддержке новой компьютерной системы для всех школ Северной Ирландии. Примечательно, что остальные претенденты на победу в тендере так и не представили конкурсной комиссии свои финальные предложения. Таким образом, контракт достался Fujitsu без особой конкурентной борьбы, хотя первоначально заявки подали как минимум еще две компании – TCS и Capita. Именно последняя в настоящее время поддерживает информационные системы, модернизацию которых предстояло провести Fujitsu.

Громкий скандал вокруг системы Horizon

Fujitsu имеет непосредственное отношение к разработке бухгалтерской системы Horizon британского почтового оператора Post Office Limited.

В течение 16 лет после внедрения в 1999 г. Horizon более 700 работников почтовой службы были привлечены к уголовной ответственности за хищение принадлежащих ей денежных средств, а также махинации с бухгалтерской отчетностью. Вывод о причастности к приписываемым работникам почты правонарушениям высокое начальство делало на основании данных Horizon, которые, как выяснится позднее, не соответствовали действительности – в ПО присутствовали ошибки, которые приводили к возникновению мнимых недостач средств.

Некоторые из несправедливо осужденных были отправлены в тюрьму, многие по итогам судебного разбирательства столкнулись с колоссальными финансовыми трудностями – бывшим сотрудникам почты пришлось выплачивать своему экс-работодателю внушительные компенсации якобы нанесенного ими ущерба. Кроме того, на этих людей была возложена обязанность возместить судебные расходы, понесенные Post Office.

В результате некоторым из пострадавших даже пришлось пройти через процедуру банкротства. Британские СМИ также сообщали о нескольких случаях самоубийств бывших сотрудников Post Office, столкнувшихся с преследованием в рамках «дела Horizon». Всего же 60 участников тех событий не дожили до того дня, когда справедливость наконец восторжествовала.

При этом, как ранее сообщил CNews, о багах в ПО было известно руководителям высокого уровня и в Fujitsu, и в Post Office.

Впоследствии о намерении выплатить денежные компенсации пострадавшим от неправомерного преследования заявляли власти Великобритании. В январе 2024 г. Fujitsu признала свой «моральный долг» перед несправедливо осужденными и необходимость возместить им нанесенный ущерб. На момент публикации данного материала разбирательство по делу Horizon продолжается.

Стороны договора проблемы не видят

То, что Fujitsu фактически нарушает собственное же обещание, похоже, не беспокоит ни саму японскую компанию, ни Минфин Северной Ирландии.

В разговоре с The Register представитель Fujitsu заявил, что в компании гордятся участием в проекте по модернизации и цифровой трансформации систем регистрации недвижимости Минфина.

«Мы продолжаем работать с правительством Великобритании, чтобы гарантировать соблюдение добровольных ограничений, которые мы ввели в отношении борьбы за новые контракты, пока продолжается расследование, касающееся Post Office», – подчеркнул он.

В Минфине Северной Ирландии сообщили, что какие-либо правовые ограничения, не позволяющие ведомству подписать договор Fujitsu, фактически отсутствуют. Процедура закупки якобы была проведена в полном соответствии с британскими нормами заключения госконтрактов в редакции от 2015 г. (Public Contracts Regulations 2015).

«Министерство провело процедуру закупки, выбрав тщательный и строгий подход, в результате которой компания Fujitsu стала предпочтительным претендентом на поставку нового ИТ-решения для регистрации земельных участков», – отметил представитель ведомства.