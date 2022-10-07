Microsoft и Google уничтожают миллионы жестких дисков вместо того, чтобы их продать. Производители HDD ликуют

Крупные корпорации, в том числе ИТ-гиганты, а также госсектор платят немалые деньги за уничтожение накопителей, срок эксплуатации которых подошел к концу. Это почти всегда вполне пригодные для повторного использования HDD и SSD, но все боятся, что данные с них можно восстановить, и потому предпочитают дробилку реальной экономии денег. Это выгодно только производителям накопителей и компаниям по их уничтожению.

Нерациональность в крупном бизнесе

Гигантские корпорации, известные во всем мире, уничтожают миллионы жестких дисков и твердотельных накопителей вместо того, чтобы продать их для повторного использования. Как пишет портал Ars Technica, все они осведомлены о возможности безопасного удаления данных, не оставляющего шансов на их восстановление, но все равно предпочитают физическое уничтожение носителей.

Это подтверждают и компании, которые помогают корпорациям избавляться от HDD и SSD. В частности, об этом сообщил лично Мик Пейн (Mick Payne), главный операционный директор Techbuyer – компании по утилизации ИТ-активов. Он вспомнил, как однажды находился в одном из помещений лондонского центра обработки данных, в которой его окружали тысячи жестких дисков. Все они принадлежали компании – эмитенту кредитных карт, и каждый из них подлежал уничтожению.

Не экологично , зато надежно

Мик Пейн понимал, что все это – вполне работоспособные накопители, пригодные к безопасному удалению с них данных и повторной продаже. Он предложил компании сумму с шестью нулями за всю коллекцию HDD, но получил отрицательный ответ.

Другими словами, владелец жестких дисков отказался от крупной суммы и предпочел вогнать себя в дополнительные расходы – сперва он нанял компанию, которая уничтожила каждый жесткий диск из той комнаты в специальной установке, а затем закупил партию новых носителей информации.

Невиданные масштабы

По информации Ars Technica, в настоящее время в мире насчитывается в пределах 70 млн серверов, включая те, которые потребители называют «облаками». В каждом из них может размещаться несколько накопителей, а cами серверы работают в 23 тыс. дата-центров по всему земному шару. Каждый такой ЦОД обновляет накопители в среднем раз в три-пять лет.

Достоверных объемов уничтожаемых жестких дисков нет. Подсчитать это невозможно, поскольку многие компании предпочитают создавать собственные мини-ЦОДы и хранить всю информацию под своим контролем, а не где-то в облаке. Но крупные корпорации, а также банки, органы правопорядка и правительственные ведомства каждый год отправляют в утиль миллионы средств хранения информации, не оставляя возможности их повторного использования.

Работы у компаний по уничтожению HDD всегда много

Вероятнее всего, наибольшие объемы работы компаниям, занимающимся уничтожением жестких дисков и твердотельных накопителей, генерируют корпорации Microsoft и Amazon. Они владеют крупнейшими облачными сервисами в мире – Azure и Amazon Web Services (AWS) соответственно с долями мирового рынка в размере 21% и 34% (данные Statista за II квартал 2022 г.). Свою лепту наверняка вносят Google (10%), Alibaba (5%) и IBM (4%).

Почему все так

Эксперты по информационной безопасности уверяют, что есть безопасные способы удаления информации, после которых добраться до прежнего содержимого носителей будет попросту невозможно. Их применение позволило бы сократить затраты на утилизацию накопителей и закупку новых.

Однако далеко не все компании в курсе о таких методах. Как сообщал CNews, американский банк Morgan Stanley попал во внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США и получила от нее штраф в размере $35 млн за то, что она вывела из эксплуатации серверы и продала накопители, не удосужившись надлежащим образом стереть с них данные пользователей.

Дробилка - лучший друг компаний, заботящихся об информационной безопасности

Теперь одним из регламентов работы банка стало тотальное физическое уничтожение всех накопителей, вышедших из употребления. И так поступают большинство компаний.

По словам пожелавшего остаться анонимным сотрудника AWS, этот облачный сервис крушит каждый пятый накопитель. Он отправляется в утиль сразу после признания устаревшим, что происходит после трех-пяти лет эксплуатации. Сотрудник Microsoft поведал, тоже на условиях анонимности, что корпорация уничтожает все накопители в своих ЦОДах, без единого исключения. Оба собеседника Ars Techica заявили, что это делается ради конфиденциальности данных клиентов.

По всей видимости, это самый надежный метод удаления данных

В госсекторе ситуация не лучше. Например, Министерство образования Великобритании, вместе с Министерством труда и пенсионного обеспечения, полицией Шотландии и полицейской службой Северной Ирландии совместными усилиями уничтожают десятки тысяч устройств ежегодно. Только за последние два года они заказали утилизацию 30 тыс. единиц оборудования, включая серверы и, конечно же, жесткие диски.

Экология? Какая экология?

По предварительным оценкам, из 100% всех существующих жестких дисков уничтожению в конечном счете подвергаются 90%. В ЕС этот показатель составляет около 50%.

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Во главу угла ставится именно защита персональных данных – компании, владеющие накопителями, готовы платить деньги за их надежное, качественное превращение в электронный мусор. Экологическая повестка во главу угла не ставится никем – всем нужно лишь, чтобы информация в пластинах жестких дисков или модулях памяти SSD-драйвов не досталась никому.

Распознать в этой кучке мусора жесткий диск или SSD невозможно

Безусловно, электронный мусор, которым становятся HDD и SSD после уничтожения, направляется в повторную переработку, а не закапывается где-нибудь в окрестностях городской свалки. Между тем, современные технологии позволяют повторно использовать лишь 70% материалов в накопителях. Например, неодимовые магниты из жестких дисков нельзя восстановить, а делаются они из редкоземельных материалов, 60% которых добывает Китай. С учетом торговой войны с КНР для США это нередко становится проблемой.

Кому это выгодно

Уничтожение жестких дисков выгодно в первую очередь компаниям, которые их производят. На сегодняшний день это всего лишь три компании – американские Seagate и Western Digital и японская Toshiba.

Дела у них идут все хуже и хуже. Как сообщал CNews, интерес потребителей к HDD угасает огромными темпами – даже в корпоративном сегменте. Поэтому они активно развивают производство SSD, хотя этот рынок давно поделен между компаниями, ранее специализировавшимися на выпуске флешек и карт памяти.

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Также свою выгоду, безусловно, получают предприятия по уничтожению накопителей – дефицита клиентов они явно не испытывают. Но ситуация постепенно меняется, притом явно не в их пользу.

Основные игроки мирового облачного рынка уже предпринимают шаги в направлении повторного использования оборудования. Например, Google сообщает, что 27% компонентов, которые она использовала при обновлении серверов в 2021 г., были отремонтированы. Также корпорация утверждает, что внедряет в работу процессы надежного удаления информации для повторного их использования. Но только там, где это возможно.

Microsoft тоже начинает мыслить иначе. Компания хочет, чтобы к 2024 г. более 80% ее выведенного из эксплуатации оборудования будет использоваться повторно. Впрочем, полностью отказываться от физического уничтожения жестких дисков она в ближайшем будущем не планирует.