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Индексная книга (каталог) CNews*
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Камкабель Камский кабель Кабель Технологии Инновации

Камкабель - Камский кабель - Кабель Технологии Инновации

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 18 дел, на cумму 61 923 559 130 ₽*

Судебные дела (18) на сумму 61 923 559 130 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 49 233 222 603 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 30 995 406 982 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.10.2006 Прошла выставка "ЭлектроТехноЭкспо-2006" 1
21.08.2003 Kraftway нашел нового партнера в Перми 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Камкабель и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 641 1
ВИНДЭК - WindEq - Научно-инженерный центр 1 1
Legrand 82 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Лукойл Энергогаз 1 1
ПРП - Пермрегионпроект 7 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 1
Mayer - Майер Экспо Групп - Майер Джей Экспо 3 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 751 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22637 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15753 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5156 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60556 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16871 1
Великобритания - Северная Ирландия 64 1
Литва - Литовская Республика 669 1
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 163701 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18864 1
Европа 24873 1
Беларусь - Белоруссия 6224 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Германия - Федеративная Республика 13098 1
Италия - Итальянская Республика 4484 1
Франция - Французская Республика 8102 1
Турция - Турецкая республика 2578 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Украина 7896 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1660 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21255 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 47 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 1
Энергетика - Energy - Energetically 5747 1
Металлы - Серебро - Silver 819 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 1
Российская инженерная академия 13 1
ЭлектроТехноЭкспо 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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