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Канада Баффинова Земля
УПОМИНАНИЯ
|05.07.2025
|Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка 1
|11.10.2007
|Потеряна спутниковая связь с моржами 3
|03.10.2007
|Зарегистрировано полярное сияние неизвестной природы 1
|13.08.2007
|Борьба за Арктику: новая холодная война 2
|02.07.2007
|EGNOS: экспансия в Африку 1
|28.05.2007
|В России будет создан свой аналог WAAS 1
|14.07.2006
|NORAD: из космоса в море 1
|14.07.2006
|NORAD: из космоса в море 1
Канада и организации, системы, технологии, персоны:
|Hansa - Ханса 114 1
|AP - Associated Press 2006 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
|Space Weather 117 1
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