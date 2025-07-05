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Канада Баффинова Земля


УПОМИНАНИЯ


05.07.2025 Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка 1
11.10.2007 Потеряна спутниковая связь с моржами 3
03.10.2007 Зарегистрировано полярное сияние неизвестной природы 1
13.08.2007 Борьба за Арктику: новая холодная война 2
02.07.2007 EGNOS: экспансия в Африку 1
28.05.2007 В России будет создан свой аналог WAAS 1
14.07.2006 NORAD: из космоса в море 1
14.07.2006 NORAD: из космоса в море 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Канада и организации, системы, технологии, персоны:

Hansa - Ханса 114 1
Canadian Forces - Polar Epsilon 2 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
Правительство Канады 52 2
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 37 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7073 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9900 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3092 2
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 56 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 1
Born Erik - Борн Эрик 1 1
Канада 4929 7
Дания - Гренландия 141 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3357 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 3
Арктика - Северный полюс 176 3
Дания - Королевство 1311 3
Россия - РФ - Российская федерация 150490 3
Европа 24433 3
Америка - Американский регион 2176 2
Канада - Канадский Арктический архипелаг - Арктическая акватория Канады 11 2
Россия - Крайний Север 298 2
Канада - Оттава 65 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2928 2
Северный Ледовитый океан - Хребет Ломоносова 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7805 1
Индия - Bharat 5571 1
Африка - Африканский регион 3526 1
Япония 13392 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1148 1
Земля - планета Солнечной системы 10491 1
Мадагаскар - Республика 57 1
Северный Ледовитый океан 119 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5275 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8021 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5791 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 347 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6651 1
Зоология - наука о животных 2720 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 96 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1503 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5777 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 1
AP - Associated Press 2006 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
Space Weather 117 1
University of Göttingen - Georg-August-Universität - Гёттингенский университет имени Георга Августа 10 1
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