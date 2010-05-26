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NASA Atlantis многоразовый транспортный космический корабль НАСА

NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА


26.05.2010 Шаттл Atlantis завершил свой последний полет
24.05.2010 Шаттл Atlantis: последний полёт близится к концу
20.05.2010 Астронавты шаттла Atlantis успешно совершили второй выход в открытый космос
18.05.2010 Астронавты шаттла Atlantis завершили первый выход в космос
06.05.2010 Atlantis готовится к последнему полёту
30.04.2010 Шаттл Atlantis доставит на МКС российский модуль МИМ-1
30.11.2009 Шаттл Atlantis успешно приземлился
25.11.2009 Шаттл Atlantis провел коррекцию орбиты МКС
24.11.2009 Астронавты шаттла Atlantis завершают работу на МКС
23.11.2009 Астронавты шаттла Atlantis совершат очередной выход в открытый космос
20.11.2009 Астронавты шаттла Atlantis совершили выход в открытый космос
19.11.2009 Шаттл Atlantis состыковался с МКС
17.11.2009 Шаттл Atlantis успешно стартовал к МКС
16.11.2009 Шаттл Atlantis стартует сегодня к МКС
02.11.2009 Объявлена дата запуска шаттла Atlantis
20.10.2009 Запуск шаттла Atlantis отложен на 4 дня для проведения испытаний ракеты
25.05.2009 Шаттл Atlantis совершил посадку на авиабазе ВВС США Эдвардс
12.05.2009 С мыса Канаверал стартовал шаттл Atlantis
25.09.2008 Запуски американских шаттлов Atlantis и Endeavor переносятся из-за урагана
22.09.2008 Шаттл Endeavor будет кораблем-спасителем шаттла Atlantis
27.08.2008 Шаттл Atlantis перевезен в сборочный корпус
26.05.2008 Перенесены даты старта шаттлов Atlantis и Endeavour
21.02.2008 Atlantis совершил посадку на мысе Канаверал
08.02.2008 Шаттл Atlantis стартовал к МКС
29.12.2007 Шаттлу Atlantis продлят новогодние каникулы
10.12.2007 В декабре старт шаттла Atlantis не состоится
07.12.2007 Старт шаттла Atlantis снова отложен
04.12.2007 Шаттл Atlantis готовится к старту
03.07.2007 Atlantis доставлен в Космический центр Кеннеди
25.06.2007 Atlantis готовят к возвращению во Флориду
19.06.2007 Atlantis отстыковался от МКС
19.06.2007 Atlantis готовится к возвращению на Землю
15.06.2007 Сегодня будет произведен ремонт шаттла Atlantis
13.06.2007 Шаттл Atlantis починят вручную на орбите
09.06.2007 Atlantis успешно выведен на орбиту
11.04.2007 Побитый градом шаттл Atlantis стартует не ранее июня
28.02.2007 Шаттл Atlantis побило градом: запуск отложен
06.10.2006 В радиаторной панели шаттла Atlantis обнаружена пробоина
06.10.2006 В радиаторной панели шаттла Atlantis обнаружена пробоина
21.09.2006 Шаттл Atlantis благополучно приземлился

Публикаций - 132, упоминаний - 193

NASA Atlantis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 9
Cisco Systems 4720 2
Крок - Croc 1616 2
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Аксистем - Axistem 25 1
Google - Keyhole 34 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 1
Kingston Technology 186 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 1
Google LLC 10352 1
DataCore Software 31 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 207 1
Zyxel Nebula 33 1
NetApp - Network Appliance 613 1
Oracle Corporation 6035 1
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Microsoft Corporation 22497 1
Amazon Inc - Amazon.com 2650 1
Dell EMC 4736 1
SAP SE 4595 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 1
VMware 2025 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 5
ЕКА Топливная компания 137 3
NASA Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
Boeing 957 1
Lockheed Martin 730 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Май - Российская торговая компания 416 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 176 1
Самолёт ГК 216 1
Orbital Sciences Corporation - OSC 26 1
Atlantis Resources 1 1
Международный аэропорт Ванкувера - ИАТА: ИВР, ИКАО: CYVR 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 68
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 28
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 53 1
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 74 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 1
HD-SDI - High-Definition Serial Digital Interface 15 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент - Кадровый учет 1401 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 1
POGO pins - Пого-пины - пого-штифт или подпружиненный штифт - тип электрического соединительного механизма 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 654 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 94 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 322 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 57 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 356 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 680 1
Виртуализация - Virtualization 2373 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 83
NASA Endeavour 73 13
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 12
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 55 4
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 72 3
Космодром Байконур 1025 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 117 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 2
SpaceX Falcon - ракета-носитель 111 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 8 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 1
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 58 1
InterSystems Ensemble 54 1
Kingston DataTraveler - Kingston DT 28 1
Виноградов Павел 30 6
Novak Lisa - Новак Лиза 24 4
Маленченко Юрий 55 3
Сураев Максим 19 2
Бударин Николай 6 2
Трещев Сергей 10 2
Токарев Валерий 19 2
Корзун Валерий 17 2
Романенко Роман 17 2
Калери Александр 17 2
Тюрин Михаил 35 2
Левкевич Михаил 60 2
Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
Шумовский Иван 7 1
Котов Олег 48 1
Андронов Алексей 27 1
Creamer Timothy - Кримера Тимоти 4 1
Bush George - Буш Джордж 301 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 66
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 245 32
Земля - планета Солнечной системы 7427 32
США - Флорида 734 28
Россия - РФ - Российская федерация 108428 11
Колумбия - Республика 476 7
США - Калифорния 3381 5
Европа 12319 4
США - Техас - Хьюстон 240 4
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Канада 3319 2
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Индийский океан 151 2
США - Нью-Мексико 239 2
Атлантический океан - Атлантика 233 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 2
Багамские Острова - Багамы 47 1
Индия - Нью-Дели 65 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 62 1
Турция - Стамбул 130 1
Швеция - Королевство 2072 1
Венгрия 615 1
Казахстан - Республика 4467 1
Канада - Ванкувер 138 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 1
США - Кентукки 72 1
Австрия - Вена 231 1
США - Нью-Йорк 2616 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
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КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 1
Луна 1184 1
США - Лос-Анджелес 681 1
США - Техас 813 1
Иран - Исламская Республика Иран 954 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
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Атлантис 71 20
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Казахстан Сегодня 308 1
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