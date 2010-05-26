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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NASA Atlantis многоразовый транспортный космический корабль НАСА
Публикаций - 132, упоминаний - 193
NASA Atlantis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Виноградов Павел 30 6
|Novak Lisa - Новак Лиза 24 4
|Маленченко Юрий 55 3
|Сураев Максим 19 2
|Бударин Николай 6 2
|Трещев Сергей 10 2
|Токарев Валерий 19 2
|Корзун Валерий 17 2
|Романенко Роман 17 2
|Калери Александр 17 2
|Тюрин Михаил 35 2
|Левкевич Михаил 60 2
|Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
|Шумовский Иван 7 1
|Котов Олег 48 1
|Андронов Алексей 27 1
|Creamer Timothy - Кримера Тимоти 4 1
|Bush George - Буш Джордж 301 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185646, в очереди разбора - 959271.
Создано именных указателей - 79488.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185646, в очереди разбора - 959271.
Создано именных указателей - 79488.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru