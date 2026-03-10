Разделы

Kingston DataTraveler Kingston DT


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.03.2026 Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания 1
14.01.2021 Kingston Digital представила линейку устройств Workflow 1
14.10.2020 Россияне выпустили крошечный мобильник размером с флешку. Цена, фото 1
22.07.2020 Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ 5
12.06.2020 Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM 2
16.05.2019 Первая в мире флешка емкостью 1 ТБ вышла в продажу по цене смартфона 1
10.01.2019 Создана самая большая в мире флешка объемом 4 ТБ 1
28.02.2018 Памяти много не бывает 3
12.01.2017 В дорогу за новыми терабайтами 2
20.02.2016 ZOOM рекомендует: мужские подарки на 23 февраля 4
20.01.2016 PIN-код на страже ценной информации 3
18.01.2016 Kingston выпустила USB-накопитель с шифрованием данных и мини-клавиатурой для набора пароля 2
25.05.2015 Планшеты Wexler прошли сертификацию на совместимость с USB-накопителями Kingston DataTraveler microDuo 5
19.03.2015 Kingston выпустила флэш-накопители с бесплатным дополнительным пространством на «Яндекс.Диске» 3
13.02.2015 Kingston DataTraveler Locker+ G3 - надёжное хранилище данных 2
13.02.2015 DataTraveler Locker+ G3 научился создавать и отправлять резервные копии данных в «облако» 2
10.01.2013 Флэшка объёмом 1 терабайт 1
13.12.2012 Антивирусная технология Eset и разработки ClevX используются в USB-накопителях Kingston 6
16.02.2011 Флешки со сверхзащитой 2
10.01.2011 Kingston объявила о планах по производству USB 3.0-накопителей в 2011 году 2
20.07.2009 Выпущена первая в мире флешка емкостью 256 ГБ 5
20.07.2009 Выпущена первая в мире флешка емкостью 256 ГБ 4
06.12.2007 Выбираем внешний накопитель 2
04.12.2007 Как защитить и сохранить данные на портативном носителе 3
04.09.2007 Восстанавливаем данные на портативном носителе 3
15.06.2007 Карманные гигабайты — выбираем USB flash drive 2
16.10.2006 Kingston представил новые "флэшки" с системой шифрования 6
21.08.2006 Kingston расширил линейку USB-накопителей 3
26.07.2005 Kingston выпустил линейку USB-накопителей DataTraveler II Plus 2

Kingston DataTraveler и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 206 27
SanDisk 330 5
ClevX 4 4
Box inc - box.com - box.net 368 3
Western Digital Corporation - WDC 576 3
Seagate Technology 756 3
Dropbox 516 3
Transcend Information 74 3
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 39 2
Samsung Electronics 10752 2
Microsoft Corporation 25376 2
Apple Inc 12805 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Wexler 61 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Seagate - Maxtor 145 1
PNY Technologies 37 1
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 35 1
Shenzhen Longsys Electronics 2 1
Digiworks 1 1
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 1
Digitex 15 1
IOI Technology - IOI Technologies 3 1
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 1
ГЕРЦ 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3176 1
Yandex - Яндекс 8682 1
Lenovo Group 2378 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
LG Electronics 3687 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
GoPro Inc 62 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
INOI - ИНОЙ 50 1
ESET - ESET Software 1147 1
Hitachi - Хитачи 1482 1
Philips 2079 1
Sony 6650 1
Logitech 428 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 115 1
Верный - торговая сеть 314 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10395 25
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1850 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14428 13
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2744 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4840 9
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 273 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12469 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8260 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11663 5
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 347 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9935 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16729 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4403 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3602 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2232 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15061 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4655 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13734 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1676 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13170 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3572 3
HRM - Расчет отпуска 716 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3758 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6194 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25842 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12776 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1625 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1392 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2470 3
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 209 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25662 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2293 2
Microsoft Windows 16484 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 4
Sandisk Extreme 36 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7441 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 511 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 366 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 2
Google Android 14871 2
Apple iOS 8353 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 887 2
Microsoft Outlook 1433 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 239 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 2
Microsoft Windows BitLocker 940 2
Nokia Sirocco 104 1
Western Digital - WD MyBook 26 1
Apple Lighting 86 1
Lenovo Phab Plus - Lenovo Phab 2 Pro - смартфон-планшет 14 1
LG Watch - серия умных часов 20 1
Wexler Tab 17 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Corsair Flash Voyager GT 3 1
Microsoft Outlook Express 49 1
ClevX USBtoCloud 1 1
ClevX DriveSecurity 1 1
LaCie Brick 1 1
SanDisk Cruzer - SanDisk Cruzer Crossfire 11 1
Transcend JetFlash 6 1
Lexar Professional SDXC 2 1
Wexler Ultima 9 1
Wexler Mobi 3 1
Amazon Drive - Amazon Cloud Drive 8 1
Microsoft Windows Address Book 10 1
Logitech K - Logitech Keyboard 20 1
Seagate FreeAgent Pro - Seagate FreeAgent Go - Seagate FreeAgent GoFlex Desk 16 1
Seagate eSATA 2 1
Pretec iDisk - Pretec iDisk BulletProof - Pretec iDisk Jelly - Pretec iDisk Mine - Pretec iDisk Mobile - Pretec iDisk Wave Sakura 5 1
Князев Алексей 13 1
Газаров Артур 77 1
Blegen Carissa - Блеген Карисса 1 1
Kanadjian Richard - Канаджян Ричард 1 1
Комиссаров Валерий 24 1
Блохнин Сергей 10 1
Комиссарова Валерия 9 1
Terpening John - Терпенинг Джон 1 1
Lee Andrew - Ли Эндрю 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 387 1
Казахстан - Республика 5866 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 1
Земля - планета Солнечной системы 10716 1
Южная Корея - Республика 6901 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 1
Китай - Тайвань 4156 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 1
Испания - Королевство 3778 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5309 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7050 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1451 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 2
White list - Белый список 129 1
Ergonomics - Эргономика 1696 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2614 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3693 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6331 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5361 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 562 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2985 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 675 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 92 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1258 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 541 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4359 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7409 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5346 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2537 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
CeBIT 613 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
