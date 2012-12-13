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ClevX DriveSecurity

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.12.2012 Антивирусная технология Eset и разработки ClevX используются в USB-накопителях Kingston 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ClevX DriveSecurity и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 2
Kingston Technology 218 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
SP - Silicon Power 24 1
ClevX 4 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Samsung Electronics 11065 1
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
DDR - Double data rate 3083 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 1
NAND flash memory - флеш-память 684 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Kingston DataTraveler - Kingston DT 29 1
Terpening John - Терпенинг Джон 1 1
Lee Andrew - Ли Эндрю 2 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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