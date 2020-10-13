Россияне выпустили крошечный мобильник размером с флешку. Цена, фото

Inoi выпустила телефон Inoi 102 размерами 67х28х12 мм, который она позиционирует как самый компактный телефон с двумя SIM-картами. В России он стоит 990 руб., и его можно использовать как беспроводную гарнитуру для полноценных смартфонов на Android и iOS.

Крошечный отечественный телефон

Российская компания Inoi разработала сотовый телефон Inoi 102 размерами всего 67х28х12 мм. Как сообщили CNews представители компании, это самый маленький мобильный телефон с поддержкой двух SIM-карт. Его можно сравнить по габаритам, к примеру, с флеш-накопителем Kingston DataTraveler Locker+ G3 (61x19x10 мм).

В российской рознице Inoi 102 будет продаваться исключительно в черном цвете корпуса с белыми кнопками аппаратной клавиатуры и белой же окантовкой дисплея. Стоит такой телефон 990 руб. На момент публикации материала на Inoi 102 можно было оформить предварительный заказ, дату начала продаж производитель не уточняет. Срок гарантии составляет один год.

Inoi 102

Для сравнения, в модельном ряду другой российской компании, BQ, тоже есть миниатюрный мобильник – Lyon (модельный номер BQM-1402).

BQ Lyon ненамного крупнее Inoi 102, но располагает большим спектром возможностей

BQ Lyon тоже поддерживает две SIM-карты, но при этом его габариты составляют 93х35х15 мм при весе 71 грамм за счет металлического корпуса и камеры, тогда как Inoi 102, выполненный из поликарбоната (то есть из пластика) весит всего 22 грамма. Кнопки у Inoi 102 прорезинены, но фотокамера в нем отсутствует.

Технические характеристики

Список характеристик Inoi 102 открывает его небольших размеров дисплей с диагональю 0,66 дюйма (1,7 см). Это горизонтально расположенная PMOLED-матрица, имеющая разрешение 68х68 пикселей. Ввиду габаритов устройства дисплей здесь несенсорный – управление происходит посредством четырехпозиционной навигационной кнопки и двух софт-клавиш по бокам от нее.

Новинка Inoi оказалась действительно очень миниатюрной

В Inoi 102 помещаются две microSIM-карты, но телефон поддерживает исключительно сотовые сети второго поколения – GSM, а модули 3G и LTE в нем не предусмотрены. В качестве дополнительного оборудования в аппарате предусмотрен модуль Bluetooth 2.1, используемый, к примеру, для подключения Bluetooth-гарнитуры. Сам телефон тоже может применяться в качестве системы hands-free – для этого его можно подключить к смартфону на базе iOS и Android.

Вся электроника Inoi 102, в том числе процессор MediaTek MTK6261D, работают от литий-ионной батареи емкостью 300 мАч, зарядка которой осуществляется через microUSB 2.0 в верхней части корпуса. Адаптер питания входит в комплект поставки.

Интерфейсу зарядки почему-то не нашлось места на нижнем торце корпуса

Время автономной работы телефона в режиме разговора производитель не раскрывает, а в режиме ожидания он проработает два дня.

Знакомый дизайн

Внешне телефон Inoi 102 как две капли воды похож на сильно уменьшенную модель Nokia 3310 второго поколения, вышедшую в феврале 2017 г. Сама она представляет собой триумфальное возвращение оригинального моноблока Nokia 3310, дебютировавшего в 2000 г. и считающегося одним из самых известных телефонов в мире.

Nokia 3310 2017 года

В ассортименте Inoi есть еще одна модель, тоже внешне напоминающая обновленный Nokia 3310 – это Inoi 101, оцененный в 690 руб. А в конце января 2020 г. компания выпустила копию вертикального слайдера Nokia 8800 – телефон Inoi 288s, на момент публикации материала на сайте производителя отсутствовавший.

Inoi 288s

На старте продаж цена Inoi 288s, как сообщал CNews, составляла 2990 руб.

Другие продукты Inoi

Компания Inoi основана в 2016 г. и специализируется на производстве бюджетных смартфонов и планшетов. Первым смартфоном компании стал Inoi R7, представленный в 2017 г. и использующий российскую ОС Sailfish Mobile OS RUS. Смартфон предназначен для корпоративного сектора.

В 2018 г. у производителя появилась линейка смартфонов и кнопочных телефонов под управлением Android. Пока что компания продает свои устройства на рынках России, Казахстана и Киргизии. На момент публикации материала стоимость самого дорогого ее гаджета не превышала 6000 руб.

Среди устройств Inoi есть смартфон 5X Lite, появившийся в январе 2019 г. и получивший дизайн в стиле современных смартфонов Apple iPhone – присутствует узнаваемый вырез в экране. В декабре 2018 г. компания выпустила сверхдешевый Android-смартфон под названием Inoi 1 Lite, оцененный в 2000 руб. За эти деньги у него есть 4-дюймовый дисплей, 512 МБ оперативной памяти, аккумулятор 1000 мАч и встроенный накопитель на 4 гигабайта.

Среди линейки сотовых телефонов можно выделить модель Inoi 244 Quatro, дебютировавшую, как и Inoi 1 Lite, в декабре 2018 г. Ее главное конкурентное преимущество заключается в поддержке четырех SIM-карт.