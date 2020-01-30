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INOI перевыпустила премиальный слайдер 288S

Техника
, Текст: Владимир Бахур

INOI обновила популярный кнопочный телефон бренда INOI 288S, учитывая пожелания потребителей. Слайдер был представлен в августе 2019 года. Модель стала востребованной среди россиян и была распродана за 2 месяца.

Обновленная версия INOI 288S имеет более качественный 2 дюймовый IPS экран вместо 1,8 дюймового экрана с TN матрицей. Слайдер оснащен лучшим динамиком и микрофоном. Важно, что устройство стало тоньше и эргономичнее. INOI 288 с плавными линиями, качественной сборкой, небольшими габаритами и цельнометаллическим корпусом из прочного цинкового сплава выглядит и лежит в руке намного дороже своей стоимости. Клавиатура находится под подвижным дисплеем, который поднимается нажатием боковой кнопки. Раскладывать и складывать слайдер удобно одной рукой. В мобильном телефоне продумана каждая деталь, поэтому он напоминает люксовые устройства от мировых брендов.

INOI 288 работает на процессоре SC6531E. Обновленный INOI 288S оснащен камерой 1,3 Мп, которая в сложенном состоянии находится внутри корпуса и гарантирует максимальную безопасность, FM-приемником, также предусмотрен выход в интернет. Аккумулятор ёмкостью 800 мАч обеспечит надежную связь до 6 часов в режиме непрерывных разговоров и до 355 часов в режиме ожидания.

INOI 288S снова доступен в двух расцветках: серебристый и черный. Стоимость модели в официальном интернет-магазине inoi.com остается прежней — 2990 рублей.



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