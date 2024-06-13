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InPrice Group InPrice Distribution ИнПрайс Дистрибуция

InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция

СОБЫТИЯ

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13.06.2024 «Философт» и InPrice объявили о стратегическом партнерстве 2
10.12.2014 Сетевые продукты Edimax — новое направление в товарном портфеле InPrice Distribution 2
09.06.2014 Камеры Zavio интегрированы с облачным сервисом Mobiscope 2
29.03.2013 InPrice Distribution начала поставки в Россию NAS-серверов Asustor форм-фактора rack для СМБ 1
18.12.2012 Итоги 2012 года на Synology Open Day 1
28.06.2012 InPrice привезла в Россию системы хранения данных Raidon для СМБ 2
29.03.2012 Synology представила новые 4-дисковые стоечные NAS-серверы для СМБ 1
22.02.2012 Synology представила новые NAS-серверы серии XS и первый 8-дисковый NAS-сервер для СМБ 1
10.11.2011 Synology выпустила два новых стоечных NAS-сервера 1
19.10.2011 Synology представила 2-дисковый NAS-сервер с поддержкой виртуализации для СМБ 1
28.09.2011 Многозадачный медиаплеер TViX на Android появился в России 1
28.09.2011 TViX Xroid A1: «всеядный» домашний медиаплеер на Android 1
19.08.2011 Synology предлагает экономичный NAS-сервер DiskStation DS411 1
14.03.2011 Вышла ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.1 от Synology 1
26.01.2011 Synology представила компактный энергосберегающий сетевой накопитель DS411slim 1
24.01.2011 Synology выпустила бета-версию ОС для NAS-серверов DiskStation Manager 3.1 1
11.11.2010 Новый сетевой медиаплеер v[duck] 1
03.12.2009 v[duck] – HDD-медиаплеер для дома 1
14.09.2009 Известный NAS-вендор пришел в Россию 1
15.08.2008 7 октября состоится выставка-конференция Storage Expo Russia 2008 1
21.04.2008 «HDI Show 2008» – унылая картина AV-хозяйства России 1
21.03.2008 Внешние накопители ZIV поставляются с комплексным ПО от Paragon Software 1
12.12.2007 ZIV PRO – карманный винчестер на 120 Гб 2
06.12.2007 Выбираем внешний накопитель 1
04.09.2007 TViX-HD M-5100: новый мультимедиа центр от Dvico 1
09.08.2007 Продукция Synology возвращается на российский рынок 2
11.10.2006 Dvico привез в Россию плеер для рациональных пользователей 1
06.09.2006 Dvico привез в Россию новый мультимедийный плеер 1
31.01.2006 TViX mini продолжает серию цифровых плееров компании Dvico 1
01.03.2005 ZIV mini: мобильный накопитель емкостью 40 ГБ 1
24.12.2004 V-Mouse VM-101 - неординарность для оригиналов 1
29.10.2004 InPrice начала поставки USB-моста SyncBox 1
14.10.2004 Phototainer: портативный мультимедиа центр уже в России 1
04.11.2003 Innoplus Phototainer 300P – мультимедиа-центр в кармане 1
22.11.2002 Создан альянс независимых ИТ-компаний 1
09.10.2002 InPrice представила второе поколение мобильных накопителей ZIV 1
18.09.2001 Мобильные накопители данных ZIV поступили в продажу 1
17.09.2001 Уточнение: InPrice представила на российском рынке внешний накопитель ZIV от Hyundai 1
07.09.2001 InPrice представила на российском рынке внешний накопитель ZIV от Hyundai 1

Публикаций - 40, упоминаний - 46

InPrice Group и организации, системы, технологии, персоны:

Synology Inc - SLMP PTE 141 10
DViCO 12 4
Broadcom - VMware 2592 3
X Corp - Twitter 2929 2
Meta Platforms - Facebook 4605 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 2
Философт - Philosoft 89 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Apple Inc 13050 1
Commvault 186 1
HP Inc. 5868 1
Kingston Technology 216 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1727 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
SAS Institute 1078 1
Citrix Systems 863 1
Крок - Croc 1955 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Seagate Technology 765 1
Sony 6718 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
Samsung - Harman - JBL 241 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Transcend Information 82 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
Bang&Olufsen - B&O 147 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 335 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Netberg - Нэтберг 11 1
LaCie 75 1
Precisely - Syncsort 9 1
ASUS - Asustor 19 1
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 1
Hyundai Motor Company 433 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 116 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Hyundai Group 8 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10540 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10550 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 12
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 11
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1098 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4755 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6575 8
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4167 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33120 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1653 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1565 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6434 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3363 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14676 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3873 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10211 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7053 5
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 372 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4567 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7841 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22384 4
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 4
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4177 4
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Apple Face ID 254 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 154 1
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Европа 24899 3
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