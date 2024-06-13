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«Философт» и InPrice объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-компания «Философт» и компания Akuvox в лице официального представителя InPrice Destribution, специализирующегося на дистрибуции высокотехнологичного оборудования, заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

В рамках этого партнерства «Философт» интегрировала технологии домофонии от InPrice, в частности, продукцию бренда Akuvox, с собственной разработкой FaceID – функционалом распознавания лиц. Это позволяет компании «Философт» использовать решения для управления доступом на своих объектах, обеспечивая безопасность и удобство для конечных пользователей.

Функция распознавания лиц реализуется через мобильное приложение «Мажордом», куда загружаются фотографии, чем и обеспечивается удобный и безопасный доступ на объекты. Разработчики протестировали разные модели по скорости распознавания и понятной интеграции и остановились на продукции Akuvox. Технология используются в офисах девелоперской компании «Железно» и на объекте «Булычев».

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