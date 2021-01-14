Спецпроекты

Kingston Digital представила линейку устройств Workflow

Техника

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, представила док-станцию Workflow Station и специальные совместимые с ней картридеры. Как и следует из названия, новинка должна помочь создателям контента организовать рабочие процессы на стадии постпродакшна.

Док-станция Workflow Station и картридеры дают пользователям возможность создать и настроить под свои потребности систему быстрой выгрузки файлов, которая позволит скачивать аудио- и видеофайлы или фото сразу из нескольких источников одновременно. Съемка в 4K/8K с использованием нескольких камер и портативных аудиозаписывающих устройств или B-Roll с дронами и GoPro пройдут намного быстрее благодаря возможности одновременно передавать отснятые материалы со всех устройств при помощи док-станции Workflow Station с подключенным мини-хабом USB и картридерами для карт памяти форматов SD или microSD. При этом картридеры также можно использовать в качестве независимых устройств, подключив к ноутбуку с помощью комплектного кабеля USB-C прямо во время рабочей поездки.

«Создателям контента поможет не только универсальность док-станции и картридеров Workflow, но и их производительность, — отметила Карисса Блеген (Carissa Blegen), менеджер по продуктам Kingston. — Продукты Workflow поддерживают невероятно быстрый интерфейс USB 3.2. В сочетании с высокопроизводительными картами памяти и USB-накопителями Kingston это позволит значительно ускорить рабочие процессы на стадии постпродакшна».

Док-станция Workflow Station и картридеры защищены двухлетней гарантией с бесплатной технической поддержкой.



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