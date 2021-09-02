Panasonic Toughbook серия планшетов и ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС

ном тестировании и запуске российской операционной системы РЕД ОС на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55, CF-33 и планшетах Toughbook FZ-G1 Результаты технологического сотрудн
31.03.2021 Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55

амым строгим требованиям регуляторов, но и условиям эксплуатации. Ранее были сертифицированы модели Toughbook CF-31 и CF-33, и расширение спектра совместимых продуктов открывает для российских

07.02.2018 Panasonic представил новые защищенные ноутбуки Toughbook CF-20 mk2

Panasonic анонсировала новое поколение полностью защищенных гибридных ноутбуков для бизнеса Toughbook CF-20 mk2, сочетающих возможности ноутбука и планшета. Новая версия отличается усил
28.06.2017 Panasonic представил защищенный гибридный ноутбук CF-XZ6

Panasonic представила защищенный гибридный бизнес-ноутбук нового поколения Toughbook CF-XZ6. Легкая полностью защищенная модель 2-в-1 с 12-дюймовым экраном поддерживает
23.05.2017 Panasonic представила новое поколение полузащищенных бизнес-ноутбуков Toughbook CF-54 mk3

Panasonic представила новую модель в линейке самых легких и тонких полузащищенных ноутбуков - Toughbook CF-54 mk3. Она придет на смену Toughbook CF-53. Новое поколение полузащищенн
27.02.2017 Panasonic представила 12-дюймовый защищенный ноутбук-трансформер Toughbook CF-33. Фото

планшета - 1,527 кг. Опционально предлагается адаптер, обеспечивающий совместимость с док-станцией Toughbook CF-31. Toughbook CF-33 «два в одном» будет доступен для заказа в России во втором к
31.01.2017 Panasonic и B2M Solutions представили новое SaaS-решение для контроля над мобильными устройствами

вое SaaS-решение, позволяющее анализировать производительность мобильных устройств. Облачный сервис Toughbook Smart Service призван повысить эффективность труда мобильного персонала и обеспечит
02.06.2016 Panasonic выпустил новое поколение полузащищенных ноутбуков Toughbook CF-54

Компания Panasonic представила новое поколение тонких и легких полузащищенных ноутбуков Toughbook CF-54. Модификация CF-54 mk2 на базе операционной системы Windows 10 Pro отличается
12.04.2016 Panasonic выпустила новую версию промышленного планшета Toughbook CF-D1

Корпорация Panasonic представила обновленную версию промышленного планшета Toughbook CF-D1. Устройство может использоваться аварийными службами и группами быстрого реаг
10.12.2015 Panasonic Toughbook CF-20 — полностью защищенное гибридное устройство для бизнеса

Корпорация Panasonic представила Toughbook CF-20 — полностью защищенное гибридное устройство для бизнеса, сочетающее возможнос
26.05.2015 Panasonic и Kraftway представили совместное решение для госсектора на базе Toughbook CF-54

ic и российская компания Kraftway представили совместное решение — модифицированную версию ноутбука Toughbook CF-54 с защитой от неблагоприятных внешних воздействий, оснащенного встроенным аппа
19.02.2015 Panasonic представила новый полузащищенный ноутбук для автомобильной отрасли

Компания Panasonic представила новый полузащищенный ноутбук Toughbook CF-54. Модель разработана специально для автомобильной отрасли, в том числе для слу
10.02.2015 Panasonic Россия фиксирует цены на Toughbook и Toughpad

Компания Panasonic Россия зафиксирует цены на защищенные ноутбуки и планшеты Toughbook и Toughpad. До конца марта 2015 г. клиенты смогут заказать и приобрести все базовые модели защищенных мобильных устройств Panasonic по ценам 2014 г. через официальных партнеров компан
17.09.2014 Panasonic представила обновленную версию защищенного ноутбука Toughbook CF-53

sonic представила обновленную версию ноутбука повышенной прочности и увеличенной производительности Toughbook CF-53. Четвертое поколение универсальных ноутбуков Panasonic оснащено новейшим проц
07.08.2012 НПП «Родник» начинает поставки защищённых ноутбуков Panasonic Toughbook

защищенных мобильных устройств. С августа клиентам компании доступны для заказа ноутбуки Panasonic Toughbook. Устройства, представленные в линейке Panasonic Thoughbook, способны выдерживать уд
15.12.2011 Для тех, кто в танке: обзор ультразащищенного планшета Panasonic Toughbook CF-U1

енного от внешних физических воздействий ультрамобильного персонального компьютера (UMPC) Panasonic Toughbook CF-U1. Теперь он получил 1,6-гигагерцевый процессор Intel Atom Z530, основанный на

27.06.2011 Panasonic обновила конфигурацию защищенного ноутбука C1

вила о выпуске обновленной версии своего ноутбука в защищенном корпусе. Устройство входит в линейку ToughBook и представляет собой ноутбук-планшет. Panasonic ToughBook C1 получит новый п
14.06.2011 Panasonic обновила конфигурацию защищенного ноутбука Toughbook

Компания Panasonic анонсировала о появлении новой версии ноутбука Toughbook в защищенном корпусе. Аппаратное обеспечение было обновлено для повышения производительности и удобства использования. В новом ноутбуке используется процессор Intel Core i5-2520M с ча
01.10.2010 Panasonic выпустила защищенный планшетный ноутбук-трансформер

устройства сенсорный и поддерживает мультитач-управление, при этом он покрыт матовым слоем. Внутри Panasonic Toughbook CF-C1 находится процессор Intel Core i5-520M с тактовой частотой 2.4 ГГц,
29.09.2010 Panasonic разработала легкий 12-дюймовый ноутбук с DVD-приводом

ехнология Intel Anti-theft, замок и сканер отпечатков пальцев. С точки зрения защищенности корпуса, Panasonic Toughbook S9 прошел тесты на падение с высоты 75 см в раскрытом состоянии и 30 см п
10.06.2010 Самый легкий защищенный ноутбук от Panasonic

ания Panasonic представила новую модель защищенного ноутбука, отличающуюся легким весом. Устройство Toughbook F9 представляет собой 14-дюймовый лэптоп в усиленном корпусе, весом менее 2 кг, что
06.05.2010 Panasonic обновила два защищенных ноутбука

В модельном ряду защищенных ноутбуков Panasonic Toughbook произошли изменения. Японская компания обновила модели Toughbook CF-52 и CF-
28.01.2009 Panasonic обновил защищенные компьютеры Toughbook

Компания Panasonic обновила мобильные компьютеры с защищенным корпусом Toughbook 19 и Toughbook 30. Отныне эти модели оснащаются новыми дисплеями с фильтром

07.11.2008 Медицинский нетбук H1 от Panasonic

  Сегодня утром компания Panasonic представила японской прессе свой новый нетбук Toughbook H1, созданный правда исключительно для медицинской сферы. Параметры аппарата таковы
24.03.2008 Ноутбуки Panasonic Toughbook можно приобрести в сети Tenfold

началом весны сеть супермаркетов ноутбуков Tenfold приступила к продажам ультразащищенных ноутбуков Toughbook. Возобновление сотрудничества с Panasonic прокомментировал директор по развитию суп
04.10.2007 Panasonic представил новую линейку защищенных ноутбуков

Компания Panasonic представила новую, седьмую серию защищенных ноутбуков Toughbook, состоящую из четырех моделей. Новые компьютеры более прочные, чем 5 Series. По дан
14.02.2007 Ноутбук спас жизнь солдату

м одного из солдат 82-й военно-воздушной дивизии армии США, пуленепробиваемый портативный компьютер Toughbook CF-M34, судя по представленным компанией Panasonic фотографиям, все же выполнил сво
01.02.2007 Ноутбуки - первые новинки 2007 года

0 и т.п. В очередной раз приходится констатировать, что мобильные компьютеры Apple снова на высоте. Panasonic Toughbook CF-Y5 – обновление модели для «экстремалов» В начале 2007 году станут дос
19.12.2006 Panasonic представил два ноутбука из серии ToughBooks

Panasonic представил новые ноутбуки из серии ToughBooks — сверхпортативные W5 и T5, поддерживающие широкополосную мобильную связь. Особенностью новинок является их совместимость с сетью Sprint EV-DO Rev A, обеспечивающей передачу дан
13.09.2006 Panasonic выпустил новые модели защищенных ноутбуков

Компания Panasonic объявила о выпуске трех новых защищенных ноутбуков серии Toughbook. Модели CF-T5, CF-Y5 и CF-W5 выполнены в корпусе из магниевого сплава и могут испол
12.07.2006 Panasonic оснастил ноутбук 3G-модемом

Компании Novatel Wireless и Panasonic анонсировали выход ноутбука Toughbook CF-18 со встроенным модемом Novatel Expedite EU740, работающим в европейских сетях

02.03.2006 Подарки к 8 Марта - ноутбуки и мобильники

к Sony VAIO VGN-S5XRP для бизнес-леди Ноутбук ASUS W6 Premium Edition для модницы Ноутбук Panasonic Toughbook T4 для спортсменки Телефон для бизнес-леди Nokia 8800 Телефон Nokia 7370 для модниц
19.04.2005 Panasonic Toughbook CF-18 - "пуленепробиваемый" ноутбук

Чемпион в легком весе среди внедорожников В закрытом состоянии ноутбук Toughbook CF-18 производит двойственное впечатление. Если не обращать внимания на надписи, то
13.05.2004 Новый Toughbook: теперь на Centrino

  Вчера Panasonic представил новый тонкий, лёгкий и стильный ноутбук Toughbook CF-Y2. Новинка обладает спортивным дизайном, построена на базе последней системной

15.09.2003 Panasonic выпустил защищенный Centrino-ноутбук с сенсорным экраном

Panasonic Computer Solutions представил новую модель ноутбука Toughbook CF-29 со встроенным модулем беспроводной связи. Основанный на платформе Intel Centr
25.09.2001 Panasonic выпустил противоударный и водоустойчивый КПК

КПК имеет сенсорный экран и клавиатуру. Toughbook 01 весит 453,6 граммов, его размеры 4х9,9х17,3 см (1,6х3,9х6,8 дюймов). Новый "нала
22.08.2000 Panasonic представила ноутбук Toughbook 27, выдерживающий экстремальные воздействия

Компания Panasonic Consumer Electronic Co. представила модель ноутбука Toughbook 27, который является одним из наиболее приспособленных для работы в условиях экстре

Публикаций - 89, упоминаний - 221

Panasonic Toughbook и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2678 80
Intel Corporation 12644 21
Microsoft Corporation 25469 8
Sony 6673 7
HP - Hewlett-Packard 3655 6
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 6
Nvidia Corp 3822 6
Panasonic Computer Product Solutions 14 5
VAIO 475 5
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1963 5
Dell EMC 5135 4
Lenovo Group 2394 4
Apple Inc 12848 4
Dell Technologies - Dell Computer 2183 4
HP Inc. 5821 4
Toshiba Corporation 2968 4
Acer Group - Acer Inc 2701 4
AMD Graphics Product Group - ATI 968 3
Casio 335 3
Qualcomm Technologies 1937 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2129 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5781 3
Merlion iRU - Деловой офис 341 3
Sharp Corporation 1057 2
Getac Technology 27 2
Болид НВП - Bolid 96 2
JVC Kenwood 419 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 785 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Rambus 246 2
MiTAC 83 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 468 2
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 2
Siemens AG - Siemens Group 2648 2
Samsung Electronics 10809 2
IBM - International Business Machines Corp 9616 2
AMD - Advanced Micro Devices 4534 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2702 2
Fujitsu 2087 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Белый Ветер 362 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1728 1
Совкомбанк Совесть 277 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Родник 87 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 279 1
SDV - Social Discovery Ventures 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2030 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 433 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5807 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 398 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 933 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5172 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1420 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1875 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1501 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3316 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15107 73
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21952 42
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9953 38
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12805 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6280 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13150 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27374 35
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12971 33
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4411 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7757 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10409 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10313 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14462 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10576 18
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5609 17
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2427 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6201 15
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1683 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74781 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2022 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9612 13
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 344 12
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3333 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6691 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3579 11
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 982 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16749 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4093 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6752 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6576 10
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4301 10
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1921 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3619 10
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2475 9
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 9
DDR - Double data rate 2970 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9065 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29109 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5168 25
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 10
Microsoft Windows 10 1912 10
Microsoft Windows 7 2001 10
Microsoft Windows 16526 10
Intel Core - Семейство процессоров 1243 10
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 9
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 34 9
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1365 6
Intel Turbo Boost Technology 215 6
Google Android 14917 6
Microsoft Windows XP 2426 6
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 5
Intel Pentium III 782 5
Linux OS 11120 5
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 5
Intel HD Graphics - графический процессор 233 4
Toshiba Portege 98 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 971 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1434 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 3
HP EliteBook - серия ноутбуков 82 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 3
Rover - RoverBook 156 3
Intel - StrongARM - 121 3
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 3
Nvidia GeForce Go 189 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 3
Microsoft Windows Hello 208 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2922 3
Intel Celeron - Серия процессоров 978 3
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 62 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 963 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 2
Гайдаенко Олег 8 4
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 3
Ксенин Алекс 311 3
Низовский Григорий 36 2
Константинов Константин 32 2
Волков Дмитрий 66 1
Анисимов Алексей 19 1
Собчак Ксения 17 1
Францев Викентий 8 1
Юсупов Ренат 124 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Tucker John - Такер Джон 1 1
Тараканов Дмитрий 52 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Моржевилов Евгений 1 1
Лобанов Роман 1 1
Шибанов Валерий 1 1
Бальцевич Александр 1 1
Кравченко Рано 10 1
Баранов Дмитрий 25 1
Сочилин Геннадий 7 1
Ревенчук Григорий 6 1
Колесов Олег 6 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
Корнилович Дмитрий 3 1
Кириллов Юрий 3 1
Гаврилов Герман 2 1
Фитасов Евгений 1 1
Безруков Максим 3 1
Kadota Akira - Кадота Акира 6 1
Garrad Kevin - Гаррад Кевин 2 1
Рустамов Рустам 527 1
Мылицын Роман 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5370 16
Япония 13615 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 11
Европа 24753 11
Китай - Тайвань 4172 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 3
Азия - Азиатский регион 5805 3
Америка - Американский регион 2195 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 2
Солнечная система - Solar system 2550 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3395 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1196 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 850 1
Германия - Берлин 730 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Греция - Греческая Республика 1001 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1078 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 773 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Япония - Осака 145 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 132 1
Ирак - Багдад 55 1
Танзания - Занзибар 7 1
Беларусь - Белоруссия 6124 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3340 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4365 1
США - Нью-Йорк 3159 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Турция - Турецкая республика 2524 1
Украина 7850 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 493 1
Испания - Королевство 3785 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5315 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 12
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1267 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5780 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5368 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8952 5
Ergonomics - Эргономика 1701 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6355 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3835 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1944 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7073 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6011 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6470 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3217 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 3
Йена - денежная единица Японии 500 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6460 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5964 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 577 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6300 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2549 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1172 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2938 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 694 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1238 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 814 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1302 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3304 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8299 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6554 2
Литий - Lithium - химический элемент 616 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4369 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2999 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4801 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Чудо техники 60 3
9to5Google 58 1
9to5Mac 70 1
Forbes - Форбс 942 1
Bloomberg 1571 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 801 2
VDC Research Group 14 1
ITResearch 121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 226 2
Международный женский день - 8 марта 403 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 940 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
CeBIT 614 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 369 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

