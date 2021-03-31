Спецпроекты

Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55

Интеграция Инфраструктура Системное ПО Техника

ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и «Panasonic Россия» сообщили о расширении линейки совместимых продуктов. Успешно завершено комплексное двустороннее тестирование работоспособности защищенного ноутбука Toughbook FZ-55 в среде ОС специального назначения Astra Linux Special Edition.

В ходе испытаний на устройство была установлена отечественная ОС, включая актуальное кумулятивное обновление безопасности «Бюллетень № 20200722SE16». После успешной инсталляции эксперты проверили поддержку операционной системой всей функциональности Toughbook FZ-55. Результаты исследований подтвердили, что совместное решение работает корректно, и ноутбук получил официальный сертификат № 4786/21 в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

Защищенные мобильные решения Panasonic Toughbook созданы специально для сотрудников, работающих за пределами офисов, специалистов по техническому обслуживанию, в том числе в коммунальном и телекоммуникационном секторах, а также для служащих органов государственной власти различного уровня, оборонных организаций, полиции, служб экстренной помощи и др.

toughbook.jpg

Panasonic Toughbook

Флагман рынка защищенных ноутбуков Panasonic Toughbook 55 поставляется с эффективными и готовыми к использованию функциями защиты на уровне аппаратного обеспечения, ПО и персональных данных. Ноутбук имеет магниевый корпус и предназначен для применения в экстремальных условиях: на жаре и в холоде, при высоких влажности, давлении, сильной вибрации и т. д. Решение поддерживает возможность гибкого подбора конфигурации и считается наиболее практичным из когда-либо созданных 14-дюймовых защищенных ноутбуков Toughbook. Модель обладает высоким уровнем надежности и уникальной «сотовой» конструкцией, повышающей прочность и влагозащищенность. Время автономной работы со стандартным аккумулятором увеличено до 20 часов, а при использовании второй батареи при экстренной («горячей») замене — до 40 часов. Уникальность Toughbook 55 заключается в том, что его функциональность можно расширить, установив сменные модули: добавить дискретную карту, приводы DVD и Blu-Ray, считыватель отпечатков пальцев, смарт-карт или RFID-меток. Процесс установки модулей реализован так, что пользователь может все сделать самостоятельно без помощи специалистов сервисного центра.

«С возможностью установки ОС Astra Linux защищенный Toughbook FZ-55 становится незаменимым помощником в работе специалистов из организаций госсектора, а также компаний, которым важны безопасность и бескомпромиссная надежность. Toughbook 55 не «боится» сложных задач, резкой смены погодных условий и замены ПО по запросу заказчика», — сказал менеджер по работе с ключевыми клиентами «Panasonic Россия» Евгений Моржевилов.

«Официальная сертификация Panasonic Toughbook FZ-55 в рамках программы Ready for Astra Linux позволяет заказчикам из госструктур и связанных с ними отраслей развертывать защищенные и универсальные мобильные решения, отвечающие не только самым строгим требованиям регуляторов, но и условиям эксплуатации. Ранее были сертифицированы модели Toughbook CF-31 и CF-33, и расширение спектра совместимых продуктов открывает для российских организаций новые возможности в части создания рабочих мест, где ИТ-безопасность обеспечивается как на аппаратном уровне, так и благодаря встроенным в ОС Astra Linux верифицированным средствам защиты», — отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

Другие материалы рубрики

У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности

Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей

Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить

Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео

Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео

Ноутбуки популярных в России брендов подорожают. Рост цен будет чувствительным

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Техноблог

Внешний IP-адрес — гарантия безопасности?

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий