Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55

ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и «Panasonic Россия» сообщили о расширении линейки совместимых продуктов. Успешно завершено комплексное двустороннее тестирование работоспособности защищенного ноутбука Toughbook FZ-55 в среде ОС специального назначения Astra Linux Special Edition.

В ходе испытаний на устройство была установлена отечественная ОС, включая актуальное кумулятивное обновление безопасности «Бюллетень № 20200722SE16». После успешной инсталляции эксперты проверили поддержку операционной системой всей функциональности Toughbook FZ-55. Результаты исследований подтвердили, что совместное решение работает корректно, и ноутбук получил официальный сертификат № 4786/21 в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

Защищенные мобильные решения Panasonic Toughbook созданы специально для сотрудников, работающих за пределами офисов, специалистов по техническому обслуживанию, в том числе в коммунальном и телекоммуникационном секторах, а также для служащих органов государственной власти различного уровня, оборонных организаций, полиции, служб экстренной помощи и др.

Panasonic Toughbook

Флагман рынка защищенных ноутбуков Panasonic Toughbook 55 поставляется с эффективными и готовыми к использованию функциями защиты на уровне аппаратного обеспечения, ПО и персональных данных. Ноутбук имеет магниевый корпус и предназначен для применения в экстремальных условиях: на жаре и в холоде, при высоких влажности, давлении, сильной вибрации и т. д. Решение поддерживает возможность гибкого подбора конфигурации и считается наиболее практичным из когда-либо созданных 14-дюймовых защищенных ноутбуков Toughbook. Модель обладает высоким уровнем надежности и уникальной «сотовой» конструкцией, повышающей прочность и влагозащищенность. Время автономной работы со стандартным аккумулятором увеличено до 20 часов, а при использовании второй батареи при экстренной («горячей») замене — до 40 часов. Уникальность Toughbook 55 заключается в том, что его функциональность можно расширить, установив сменные модули: добавить дискретную карту, приводы DVD и Blu-Ray, считыватель отпечатков пальцев, смарт-карт или RFID-меток. Процесс установки модулей реализован так, что пользователь может все сделать самостоятельно без помощи специалистов сервисного центра.

«С возможностью установки ОС Astra Linux защищенный Toughbook FZ-55 становится незаменимым помощником в работе специалистов из организаций госсектора, а также компаний, которым важны безопасность и бескомпромиссная надежность. Toughbook 55 не «боится» сложных задач, резкой смены погодных условий и замены ПО по запросу заказчика», — сказал менеджер по работе с ключевыми клиентами «Panasonic Россия» Евгений Моржевилов.

«Официальная сертификация Panasonic Toughbook FZ-55 в рамках программы Ready for Astra Linux позволяет заказчикам из госструктур и связанных с ними отраслей развертывать защищенные и универсальные мобильные решения, отвечающие не только самым строгим требованиям регуляторов, но и условиям эксплуатации. Ранее были сертифицированы модели Toughbook CF-31 и CF-33, и расширение спектра совместимых продуктов открывает для российских организаций новые возможности в части создания рабочих мест, где ИТ-безопасность обеспечивается как на аппаратном уровне, так и благодаря встроенным в ОС Astra Linux верифицированным средствам защиты», — отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.