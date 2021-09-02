Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС

Panasonic и российский «Ред софт» сообщают об успешном тестировании и запуске российской операционной системы РЕД ОС на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55, CF-33 и планшетах Toughbook FZ-G1 Результаты технологического сотрудничества отражены в двустороннем сертификате.

Совместное решение Panasonic и «Ред софт» специально разработано для сотрудников, исполняющих свои обязанности вне офиса. Поисково-спасательные мероприятия, работы в нефтегазодобывающей сфере, оборонно-промышленном комплексе, строительстве, авиации, РЖД и других объектах критической информационной инфраструктуры требуют повышенной аппаратной и программной защиты ИТ-продукта.

РЕД ОС - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций сертифицирована ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019) по профилю защиты типа «А» четвёртого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ. Система предназначена для применения в государственных информационных системах и на объектах КИИ. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Линейка Panasonic Toughbook полностью отвечает высоким стандартам надежности и может использоваться практически в любых, даже экстремальных условиях.

Защищенный 14-дюймовый ноутбук Panasonic Toughbook FZ-55 с магниевым корпусом, возможностью гибкого подбора конфигурации и универсальным отсеком является наиболее практичным из когда-либо созданных продуктов. Toughbook FZ-55 характеризуется повышенной надежностью и уникальной «сотовой» конструкцией, усиливающей прочность и влагостойкость.

Полностью защищенный ноутбук и планшет «2 в 1» с экраном диагональю 12 дюймов Panasonic Toughbook CF-33 обеспечен двумя аккумуляторами, поддерживающими горячую замену, отсоединяемой клавиатурой и многочисленными кастомизированными настройками.

Планшет Panasonic Toughbook FZ-G1 предназначен для использования вне помещений, в т.ч. «в полях». Устройство обладает емкостным экраном, поддерживающим технологию multi-touch (до 10 точек), стилусом и портами с гибкой настройкой. Это делает его идеальным инструментом для просмотра документации и изображений с высоким разрешением в полевых условиях, а его параметры подключения дают преимущество доступа к данным в любое время.

«Главная задача «Ред софт», как разработчика операционной системы РЕД ОС, обеспечить пользователю широкий выбор сопутствующего ПО и "железа" для решения самых разных задач. Совместимость с линейкой ноутбуков и планшетов Toughbook от Panasonic позволит работать в защищенной среде в удаленном режиме. Благодарим Panasonic Russia за сотрудничество и доверие», – отмечает Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Panasonic всегда стремится к локализации своих решений, чтобы полностью соответствовать специфике и требованиям каждого рынка, где он присутствует. Поэтому мы с большим оптимизмом относимся к сотрудничеству с компанией «Ред софт» и подтверждению совместимости линейки защищенных продуктов Toughbook и РЕД ОС. Этот шаг позволит нам создавать решения для российских заказчиков самого высокого уровня, в т.ч., из государственного сектора и смежных отраслей, характеризующихся необходимостью соблюдения особых стандартов защиты информации и надежности оборудования», — комментирует Роман Лобанов, руководитель направления защищенных решений Toughbook Panasonic Россия.