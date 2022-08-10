Хакеры уничтожили данные производителя систем залпового огня HIMARS

Атака российских хакеров

Хакеры группировки Killnet атаковали американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin. Как заявили сами хактивисты, они взломали системы авторизации для сотрудников компании. В ходе атаки были также получены данные всех кандидатов на прием на работу в корпорацию. Об этом основатель хакерской группы KillMilk написал у себя в Telegram-канале.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin, — говорится в сообщении Killnet. — Возможно они поняли что не нужно помогать террористам».



Помимо ИТ-систем, «лег» и сайт корпорации. В блокировке электронных идентификационных систем Lockheed Martin также участвовали хакерские группы «Анонимус Россия» и CarbonSec.

Сейчас все системы Lockheed Martin восстановлены, а данные нет, пишут у себя в Telegram-канале Killnet.

Война с HIMARS

Хакерская группа Killnet объявила войну Lockheed Martin 1 августа 2022 г., пообещав «хакерские атаки нового уровня». KillMilk назвал корпорацию «террористами» и призвал все хакерские группировки подключиться к хакерской атаке и распространению личной информации сотрудников компании.

Хакеры Killnet взломали системы американской военной корпорации Lockheed Martin, производителя HIMARS

Реактивные системы залпового огня HIMARS производства Lockheed Martin с конца июня 2022 г. поставляются США на Украину. Украина использует HIMARS против Вооруженных сил России.

Краткий отчет о работе с Lockheed Martin, опубликованный KillMilk

После объявления войны американской корпорации, KillMilk покинул хакерскую группу Killnet. В своем интервью «Газете» он объяснил, что покидает Killnet, чтобы отвести «потенциальный ответный огонь» от ее участников.

Заключительное сообщение группировки Killnet

Не первая и не последняя

Killnet начал свою работу в конце 2021 г. В мае 2022 г. в своем Telegram-канале группировка объявила войну 10 западным странам. Они сообщили о готовности нанести удары по инфраструктуре США, Великобритании, Германии, Италии, Румынии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.

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В конце июня 2022 г. KillNet атаковала около 1100 веб-ресурсов Литвы. Помимо этого, хакеры вывели из строя различные онлайн-сервисы страны. Причиной атаки стало то, что литовские власти объявили о запрете транзита российских грузов из Калининградской области в Россию.

В июле хакерская группировка начала один за одним уничтожать госсайты Польши. Первым под удар попал портал Ресурсного центра киберпространства вооруженных сил Польши. Также в июле Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США.