Американского разработчика микросхем посадили в тюрьму за то, что у него были патенты в Китае

Американский ученый владел более чем 20 патентами на изобретения в Китае и скрыл это от своего работодателя. Его обвинили сперва в мошенничестве, а затем и во лжи, после того, как он заявил ФБР об отсутствии у него этих патентов. Итогом стал приговор – 366 дней тюремного заключения.

В тюрьму за патент

Бывший директор Центра электроники высокой плотности Университета Арканзаса (University of Arkansas’ High Density Electronics Center) Саймон Со-Теонг Анг (Simon Saw-Teong Ang) оказался в тюрьме за то, что владел 24 патентами на изобретения, зарегистрированными в Китае. Как пишет The Register, на свободе Со-Теонг Анг занимался исследованиями в области микросхем.

Первоначально Со-Теонг Ангу вменяли мошенничество с использованием электронных средств связи и подделке паспортов. Обвинение было предъявлено ему еще в 2020 г.

Все претензии к инженеру вытекали из того, что, по мнению Министерства юстиции США, он не стал раскрывать «связи китайскими компаниями и учреждениями» (ties to companies and institutions in China).

В Минюсте считают, что Саймон Со-Теонг Анг был обязан сообщить об этом «нюансе» непосредственно руководству Университета Арканзаса. Также он мог раскрыть эти сведения правительственным учреждениям США, с которым вуз, где он работал, связан контрактными обязательствами. В министерстве утверждают, то у Анга есть «многочисленные награды за таланты», присужденные ему правительством Китая, но инженер отказался комментировать это.

Как пишет The Register, Анг, как работник вуза, обязан был раскрывать информацию о своих изобретениях своему работодателю. Это было необходимо, чтобы именно Университет Арканзаса, а не китайские организации, мог пользоваться правами интеллектуальной собственности на его разработки.

Саймона Со-Теонг Анга могли приговорить к 20 годам тюрьмы

Остается неизвестным, что именно повлияло на вынесение обвинительного приговора – наличие у Саймона Со-Теонг Анга изобретений в Поднебесной или тот факт, что он предпочел не упоминать о них при устройстве на работу в Университет Арканзаса. Как бы то ни было, теперь он будет вынужден провести в тюрьме год и один день своей жизни. Первоначально его хотели посадить на 20 лет

Замена обвинительного приговора

Во время предъявления обвинения в мошенничестве в 2020 г. теперь уже бывший помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс (John Demers) назвал действия Анга «признаком желания Китая незаконно получить доступ к американским технологиям». В заявлении Министерства юстиции об обвинительном заключении говорится, что действия Анга негативно повлияли на работу НАСА и ВВС США.

Между тем, заключение Анга в тюрьму с этим больше не связано. Обвинение в мошенничестве было снято с него сразу после того, как агенты Федерального бюро расследований (ФБР) уличили его во лжи.

На вопрос, носят ли какие-либо патенты в Китае его имя, Анг ответил отрицательно. По всей вероятности, у ФБР были доказательства обратного, поскольку позже его обвинили в даче заведомо ложных показаний.

Анг признал себя виновным во лжи. 16 июня 2022 г. ему был вынесен приговор, озвученный судьей Тимоти Бруксом (Timothy Brooks) из Окружного суда в городе Фейетвилль (штат Северная Каролина, США).

Брукс приговорил Анга к одному году и одному дню тюремного заключения именно за дачу ложных показаний относительно наличия у него патентов в Китае. Как показало расследование, в общей сложности на счету Анга было 24 изобретения, зарегистрированных в КНР.

Давняя традиция

США и Китай на 17 июня 2022 г. находились в состоянии торговой войны, развязанной еще в 2018 г. экс-Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). Однако едва ли заточение Саймона Со-Теонг Анга связано с этим конфликтом между государствами.

Подобные случаи происходили намного раньше, притом США, как правило, не церемонится с инженерами, если те действительно сотрудничали с Китаем. Например, в начале 2011 г. американский инженер Ношир Говадиа (Noshir Gowadia) был приговорен к 32 годам заключения за передачу Китаю секретных сведений. Эта информация, указано на сайте ФБР, помогла Китаю сделать крылатую ракету, устойчивую к обнаружению инфракрасными сенсорами.

Ношир Говадиа, родившийся в 1944 г., участвовал в проектировании стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, работая в компании Northrop Corporation. Его арестовали за шпионаж в 2005 г., притом в пользу не только Китая, но также Германии, Израиля и Швейцарии. Обвинительный приговор был вынесен спустя шесть лет после ареста. Его признал и виновным по 14 из 17 пунктов.

В марте 2013 г., согласно сайту американского Минюста, власти США добились пяти лет тюрьмы для китайского инженера Лю Сисина (Liu Sixing) за незаконный экспорт секретной коммерческой информации о военных технологиях. Это бывший работник корпорации L-3 Communications. Его обвинили в краже информации об авиационных технологиях США и передаче их Китаю.

Американская «традиция» сажать инженеров в тюрьму за связи с Китаем спустя годы не утратила актуальность. CNews писал, что в ноябре 2021 г. над бывшим инженером корпорации Broadcom Питером Кимом (Peter Kim) тоже нависла угроза заключения. Это ветеран Broadcom с 20-летним опытом работы в компании. Ему могут дать 180 лет тюрьмы за передачу секретных технологий компании китайцам.