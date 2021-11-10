Топ-менеджеру ИТ-компании дадут 180 лет тюрьмы за передачу секретных технологий китайцам

Коммерческая тайна Broadcom «утекла» в Китай

Бывшего инженера корпорации Broadcom Питера Кисэн Кима (Peter Kisang Kim) в США обвинили в выдаче коммерческой тайны китайскому стартапу, который занимается разработкой микросхем для сетевых устройств. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Свою вину экс-работник американского чипмейкера не признал и 9 ноября 2021 г. был отпущен под залог в $500 тыс. без права выезда из страны. Ким предстанет перед окружным судом в Сан-Хосе (Калифорния) в конце января 2022 г.

Питеру Киму вменяются 18 эпизодов хищения информации, составляющей коммерческую тайну. Максимальное наказание по данной статье в рамках одного эпизода, как отмечают в ведомстве, предусматривает лишение свободы сроком 10 лет, штраф $250 тыс. и три года испытательного срока после освобождения. Таким образом, обвиняемому грозит до 180 лет американской тюрьмы.

Broadcom пострадала от предательства бывшего инженера

На практике осужденные за экономические преступления в США редко подвергаются столь суровому наказанию. К примеру, ранее CNews освещал дело бизнесмена и ученого Калифорнийского университета Йи-Чи Ши (Yi-Chi Shih), которому по совокупности предъявленных обвинений грозило 219 лет тюрьмы в сущности за экспорт микросхем двойного назначения из США в Китай. В итоге пожилого Ши приговорили к 63 месяцам (немногим более пяти лет) лишения свободы и штрафу в $660 тыс.

Предательство ветерана

Согласно материалам дела, 50-летний калифорниец Ким до того, как встать на скользкую дорожку, более 20 лет своей жизни отдал Broadcom. В последние годы он трудился в должности ведущего инженера и в силу занимаемой позиции имел доступ к конфиденциальной информации, касающейся разработок компании.

Уволившись из Broadcom в 2020 г., специалист-ветеран в течение 10 дней нашел себе новое место работы. Им стала китайская компания-стартап, название которой не раскрывается. В эту компанию Кима приняли на должность руководителя «уровня директора» и выдали рабочий ноутбук.

По заявлению следствия, с помощью этого ноутбука и других электронных устройств Ким неоднократно изучал информацию из закрытого хранилища Broadcom – вероятно, сохранив к нему онлайн-доступ.

Секретные сведения, по данным Минюста США, были связаны с планами испытаний и спецификациями дизайна некоего семейства микросхем Broadcom. Какого типа микросхемы это были и для какого класса устройств они предназначались, не сообщается. Ведомство отмечает, что эти чипы «широко используются в крупных дата-центрах». Подобная размытая формулировка не позволяет выдвинуть обоснованное предположение по поводу того, насколько ценными были похищенные китайской компанией технологии.

Типичный Китай

Китайских бизнес нередко обвиняют в хищении интеллектуальной собственности иностранных компаний. Промышленный шпионаж, в частности, является одним из ключевых противоречий в торговых переговорах между США и Китаем.

Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности Бизнес

В 2013 г. правительственная комиссия США по интеллектуальной собственности (IP Comission) опубликовала отчет, согласно выводам которого Китай ответственен за 80% случаев хищения американской интеллектуальной собственности. Суммарный ущерб от пренебрежения правом на ее защиту специалисты оценили в $300 млрд.

В начале 2020 г. правительства США и КНР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и торговли. В частности, Китай, по его условиям, должен был инициировать «структурные изменения» в стране, которые позволили бы эффективно бороться с контрафактом и воровством интеллектуальной собственности.

Тем не менее, в публичном поле периодически появляется информация о случаях кражи технологий китайскими компаниями. Так, в сентябре 2021 г. CNews сообщил о том, что бывшие менеджеры тайваньского предприятия американского производителя полупроводников Micron получили реальные сроки за «слив» коммерческой тайны компании-конкуренту из КНР. Примечательно, что услуги «шпионов» китайская компания напрямую не оплатила, зато трудоустроила их.

Несколько фактов о Broadcom

Американская компания Broadcom, основанная в 1991 г, занимается производством полупроводниковой продукции. В мае 2015 г. ее купила сингапурская компания Avago Technologies Limited, после чего она была переименована Broadcom Limited.

В ноябре 2019 г. Broadcom купила за $10,7 млрд корпоративное подразделение Enterprise Security компании Symantec, занимающееся разработкой программных продуктов для защиты корпоративных данных, сетей и систем.

В январе 2020 г. корпорация продала подразделения Symantec Cyber Security Services компании Accenture.