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Винокуров Юрий
СОБЫТИЯ
|23.07.2026
|Новосибирская компания создает рабочую среду, которая изменит принципы работы за компьютером 1
|01.08.2011
|«Связной» объявил об изменениях в корпоративной структуре 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Винокуров Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
|Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
|Tesco Mobile 6 1
|Волгоградский судостроительный завод 6 1
|Arthur Andersen 63 1
|Tesco 83 1
|Связной Банк 113 1
|ОСК - Красное Сормово 13 1
|Связной ГК 1400 1
|Социнвестгарант УК 1 1
|Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 1
|Людковский Денис 10 1
|Ноготков Максим 53 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47466 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165516 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459518, в очереди разбора - 728716.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459518, в очереди разбора - 728716.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.