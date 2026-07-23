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Винокуров Юрий

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Новосибирская компания создает рабочую среду, которая изменит принципы работы за компьютером 1
01.08.2011 «Связной» объявил об изменениях в корпоративной структуре 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Винокуров Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
Tesco Mobile 6 1
Волгоградский судостроительный завод 6 1
Arthur Andersen 63 1
Tesco 83 1
Связной Банк 113 1
ОСК - Красное Сормово 13 1
Связной ГК 1400 1
Социнвестгарант УК 1 1
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29632 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22856 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4862 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22234 1
Людковский Денис 10 1
Ноготков Максим 53 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47466 1
Россия - РФ - Российская федерация 165516 1
Аудит - аудиторский услуги 1259 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53276 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 411 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27186 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459518, в очереди разбора - 728716.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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