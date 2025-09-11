В России началась комплексная цифровизация воздушного пространства страны

Россия впервые приступила к созданию комплексного проекта по внедрению цифровых услуг в аэронавигации. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ФГУП ГосНИИ ГА разработают системный проект внедрения современных услуг D-ATIS, DCL, CPDLC и 4D-навигации для повышения безопасности полетов.



Цифровизация воздушного пространства

Как выяснил CNews, Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в России» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») инициировало научно-исследовательскую работу, направленную на цифровизацию воздушного пространства страны. По их словам, в таком формате она проводится впервые.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованных на сайте госзакупок документах. Тендер был размещен на торговой площадке 2 сентября 2025 г. На работы выделено 47,9 млн руб.

Исполнителем проекта назначено Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ФГУП ГосНИИ ГА).

Целью работ является разработка системного проекта внедрения ключевых современных услуг: отечественного цифрового сервиса для передачи метеорологической и аэронавигационной информации экипажам воздушных судов (D-ATIS), цифровой передачи разрешений на взлет (DCL), системы цифрового обмена сообщениями между экипажем и диспетчером в авиации (CPDLC) и четырехмерной навигации (4D-навигация), основанной на траекторных операциях (ТВО).

Четырехмерной (4D) навигацией при управлением воздушным движением называют навигацию, учитывающую не только горизонтальное и вертикальное измерения, но еще и измерение времени, что позволяет соблюдать время прибытия самолета к указанным точкам пути.

Внедрение этих сервисов планируется осуществлять с использованием перспективных сетей цифровой передачи данных «борт-земля».

Актуальность проекта обусловлена необходимостью повышения уровня безопасности полетов, эффективности использования воздушного пространства и удовлетворенности пользователей.

Научная новизна

Как указано в документах, исследование в такой постановке проводится в России впервые. Его практическая значимость заключается в реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению услуг цифровой передачи данных в интересах аэронавигационного обслуживания.

В рамках проекта предстоит решить широкий спектр задач. Будет проведен всесторонний анализ современной международной и отечественной практики применения этих услуг, изучены действующая нормативная база и интенсивность полетов для определения приоритетов внедрения. Отдельное внимание уделяется анализу оснащенности российских аэродромов, центров ОВД и воздушных судов необходимым оборудованием.

Технологическая основа

Технологической основой для внедрения услуг послужат сети цифровой передачи данных, соответствующие международным стандартам.

В работе будут учитываться требования ключевых документов ИКАО, в документе упомянуты: «Руководство по ОВЧ-линии цифровой связи (VDL) режима 2 (Doc 9776)», «Руководство по применению ЛПД при ОВД (Doc 9694)» и Global Operational Data Link Document (GOLD Manual, Doc 10037).

В качестве исходных данных заложены стандарты RTCA и EUROCAE, включая Interoperability Requirements for ATS Applications Using ARINC 622 Data Communications (DO-258A/ED-100A) и Interoperability Requirements Standard for ATN Baseline 1 (DO-280B/ED-110B).

Ключевыми результатами НИР станут конкретные предложения по перечню внедряемых услуг, созданию необходимой инфраструктуры технических средств и доработкам существующих систем автоматизации УВД (КСА УВД, КСА ПИВП, КСА АКДП) и бортового оборудования.

Будет разработан проект плана внедрения, концептуальные основы применения траекторных операций в России, а также требования к эксплуатационным характеристикам сетей передачи данных.

Кроме того, в рамках проекта будут подготовлены проекты программ и методик испытаний услуг DCL и CPDLC, инструкции по составлению и передаче информации, предложения по дополнению технологии работы диспетчеров УВД и научно обоснованные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы. Завершающим элементом станет разработка технико-экономического обоснования внедрения всего комплекса услуг.