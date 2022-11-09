В «Сколково» отработаны первые кейсы зоны городской аэромобильности

Протестированы различные цифровые сервисы обеспечения безопасности полетов беспилотников в условиях городской среды. В рамках проработки миссий по доставке грузов и мониторингу наземных объектов на серверах «Сколково» был развёрнут прототип будущей цифровой диспетчерской.

Мониторинг движения беспилотников в воздушном пространстве «Сколково» во время тестовых полетов осуществляется из единого диспетчерского центра. На серверах Инновационного центра установлены функциональные модули ИТ-системы а на беспилотниках транспондеры и трекеры 4G и 5G.

Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «Территория “Сколково” традиционно является эффективной площадкой для обкатки технологий, в том числе беспилотников. Для тестирования в “Сколково” будут допускаться все разработчики, которые обладают необходимым уровнем технологической зрелости. В течение 2022 г. мы сформировали основные подходы, которые могут быть реализованы при создании среды городской аэромобильности. Сейчас мы начинаем тестирование перспективных технологических решений для создания инфраструктуры будущих пилотных зон городской аэромобильности в рамках действующего законодательства. Наша цель — протестировать подходы к обеспечению безопасности полетов беспилотников в городских условиях».

В рамках тестовых полетов в зоне городской аэромобильности были отработаны кейсы по доставке, мониторингу и аэрофотосъемке.

Николай Войтюк, заместитель генерального директора компании НРТБ: «У нас есть набор оборудования для съемки фото и видео в высоком разрешении, своя система, которая собирает данные в ходе полета и передает их в центр управления. В текущей миссии мы отправляли координаты дрона — его точную позицию в воздухе, а также осуществляли мониторинг и съемку территории. Рассчитываем, что участие в проекте “Сколково” поможет компании как можно быстрее “вылететь” в город и раскрыть потенциал индустриальной беспилотной системы».

Беспилотник резидента «Сколково», компании «НРТБ», после облета территории успешно передал в диспетчерский центр фотоматериалы по сети 5G. В условиях практического применения подобные технологии помогут контролировать масштабное строительство, пожарную безопасность, дорожную обстановку и многие другие процессы в повседневной жизни города.

Виктор Соломенцев, заместитель генерального директора по развитию и научной работе «Азимут»: «Специально для отработки управления городским воздушным пространством создается комплекс средств автоматизации городской аэромобильности “Юпитер”. В качестве базовой платформы использованы многократно апробированные в авиации и сертифицированные программные средства обеспечения безопасности полетов. Решение дополнено сервисами, необходимыми для обеспечения городской аэромобильности, например, прием координат БВС через сеть 4G/5G, взаимодействие с поставщиками сервисов подготовки планов полетов, специальное web-решение для информирования внешних пилотов, ЕС ОрВД и других заинтересованных ведомств».

Один из ключевых кейсов, который тестируется в зоне ГАМ — доставка грузов. Компания «ЮВЛ роботикс», резидент «Сколково», разработала доставочный дрон, который в автономном режиме забирает, доставляет и выгружает посылки. Всего такой дрон может поднять груз массой до 3 кг. Стартап уже осуществил коммерческое внедрение разработки в Омане, где автоматизированный дрон ежедневно доставляет не менее двух-трех посылок.

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Леонид Романовский, технический директор «ЮВЛ роботикс»: «Достичь этих результатов нам помогла помощь “Сколково”. В частности, мы получили гранты на развитие нашего продукта на более чем 50 млн руб. Все производство комплектующих локализовано в России, за исключением электроники. Сейчас мы активно занимаемся импортозамещением, и в том числе при поддержке “Сколково” разрабатываем собственную парашютную технологию для обеспечения безопасности в случае нештатной ситуации».

Процесс подготовки и согласования планов полетов с помощью программы «Небосвод» обеспечил резидент «Сколково», компания «Аэроскрипт».

Вадим Авершин, ведущий аналитик НИЦ «Аэроскрипт»: «После регистрации в системе внешний пилот привязывает дрон к своему аккаунту, указывает параметры полета и отправляет в систему. Система обрабатывает эту информацию, формирует набор документов, направляет весь комплекс данных в систему ОрВД, а затем сообщает о результатах согласования».

Тестовые полеты для отработки сценариев использования беспилотных технологий на территории «Сколково» планируется проводить ежемесячно.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.