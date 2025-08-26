SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству

Память UltraRAM готова к массовому производству. Несмотря на то, что названием она похожа на оперативную память DRAM, она не является ее заменой. На деле UltraRAM – это гораздо более надежная и быстрая альтернатива флэш-памяти, которая используется в SSD и USB-накопителях. Она способна хранить информацию сотни лет.

Будущее наступило

Мир стоит на пороге крупномасштабного производства нового типа памяти – UltraRAM, пишет Tom’s Hardware. Она сочетает в себе скорость работы на уровне оперативной памяти DRAM и принцип функционирования как у флэш-памяти NAND, которую потенциально может заменить.

UltraRAM – это разработка британской компании Quinas Technology. По словам авторов технологии, UltraRAM имеет в 4000 большую долговечность в сравнении с NAND, то есть ей вполне по силам хранить информацию до 1000 лет. Вопрос лишь, будут ли через 1000 лет контроллеры, способные работать с такой памятью, и не утратит ли она свою актуальность к тому времени.

В сравнении с NAND память UltraRAM потребляет в 1000 раз меньше энергии. Каждый модуль UltraRAM выдерживает 10 млн циклов перезаписи.

Почему именно сейчас

UltraRAM – не новая разработка. Как сообщал CNews, ее премьера состоялась в начале января 2020 г., хотя на тот момент о ней мало что было известно. Разработчики скрывали почти все спецификации памяти, сообщая лишь, что UltraRAM потребляет в 100 раз меньше энергии в сравнении с обычной DRAM-памятью.

freepik Когда-то SSD были настоящей революцией в мире компьютерных накопителей

На тот момент Quinas Technology хоть и помышляла о массовом производстве но сроков его не называла. Не исключено, что свою лепту в коррективы даты начала выпуска внесла пандемия коронавируса, захватившая мир как раз в начале 2020 г. и затем еще почти два года мешавшая нормально функционировать заводам по производству полупроводников.

Как пишет Tom’s Hardware. Quinas Technology в течение последнего года активно сотрудничала с производителем кремниевых пластин IQE, чтобы масштабировать производство устройств памяти UltraRAM до промышленных масштабов. По данным Blocks & Files, сотрудничество оказалось успешным, и начало производства уже не за горами.

Все очень сложно

Как и NAND, память UltraRAM состоит из ячеек но авторы технологии не уточняют, сколько бит информации может хранить одна ячейка. Для NAND рекордный показатель – четыре бита в ячейке (модули QLC).

Основа UltraRAM – это эффект квантового туннелирования электронов через энергетический барьер в ячейку памяти. Как пишет Blocks & Files, барьер создается при помощи чередования тонких слоев двух материалов – антимонида галлия (GaSb) и антимонида алюминия (AlSb).

В памяти NAND тоже есть плавающий затвор, и он медленно разрушается под воздействием времени и при перезаписи ячеек. У UltraRAM таких проблем с затвором нет, если верить разработчикам этой технологии. По их словам, он почти не подвержен негативному влиянию внешних факторов.

Никакой конкретики

Авторы UltraRAM не спешат называть точные сроки начала производства этой памяти, равно как и разработчики накопителей не торопятся анонсировать ее использование вместо NAND или в дополнение к ней.

С одной стороны, разработчики полностью расписали весь процесс получения модулей памяти при помощи явления под названием «эпитаксия», подразумевающего выращивание кристаллов на специальной подложке. «Мы успешно достигли нашей цели – разработки масштабируемого процесса эпитаксии для UltraRAM, что стало важной вехой на пути к промышленному производству корпусированных чипов», – заявила Ютта Майер (Jutta Meier), генеральный директор IQE, в заявлении, опубликованном Blocks & Files.

С другой стороны, Quinas Technology и IQE все еще ведут переговоры о массовом производстве UltraRAM с крупнейшими контрактными вендорами микросхем, и никаких заявлений об успехе в этом деле компании делать не торопятся.

Важно отметить также, что еще в августе 2023 г. Quinas Technology говорила, что находится на пороге начала производства своей памяти. Прошло два года, и почти ничего не изменилось.

Тем временем флэш-память продолжает захватывать мир и вытеснять жесткие диски отовсюду, где они все еще применяются. Она присутствует во всех современных мобильных устройствах, даже в ноутбуках, и уже вплотную подошла к захвату мира дата-центров. Все чаще компании, закупающие системы хранения данных, отдают предпочтение так называемым «all flash-моделям», то есть тем, в которых нет ни одного винчестера, а вместо них используются SSD.