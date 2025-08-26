Разделы

На «Авито» распродают платы на российских процессорах по бросовой цене. Однако товар бракованный

За 8 тыс. руб. на «Авито» можно приобрести платы на процессоре Baikal T1. Подвох в том, что устройства не рабочие и годятся только для разбора на запчасти. Эксперты предполагают, что продавец пытается выручить денег за бракованный товар, который мог быть выкуплен у обанкроченной «Т-Платформы».

На Байкал за 8 тысяч

На «Авито» выставили на продажу множество плат на «старых» процессорах Baikal T1. Цена за штуку составляет 8 тыс. руб.

В объявлении продавец сразу заявляет, что устройства нерабочие. Как следует из описания, платы стартуют на запуск, но не дают изображение. «Есть отбитые элементы и небольшие повреждения, — указано в объявлении. — На запчасти или под восстановление. Без гарантий, без претензий».

В момент написания этого материала продавец плат имел на «Авито» исключительно высокий рейтинг: покупатели поставили ему 776 оценок пять звезд, одну оценку четыре звезды и ни одной ниже. Специализация продавца - комплектующие для ПК.

На вопрос корреспондента CNews о происхождении и числе продаваемых карт на «Байкалах» он не ответил.

В описании лота количество карт он характеризует как «много».

Представители производителя процессоров Baikal T1 — «Байкал Электроникс» не ответили на запрос CNews о том, откуда на «Авито» бракованные платы.

Зачем это все

Опрошенные CNews эксперты среди производителей микроэлектроники назвали несколько причин продажи большого количества неработающих плат. Большинство предположило, что так покупатель пытается выручить хоть какие-то деньги за брак.

platy_bajkal.png
«Авито»
Платы на Baikal-T. Недорого

«Производитель решил "скинуть" брак по бросовым ценам, такой инструмент применяется для частичной компенсации издержек, понесенных на производство, — говорит один из собеседников CNews. — У нас в стране много разнообразных "кулибиных" которые готовы такое добро взять себе для дальнейшей работы, выпаивания полупроводниковых компонентов, разъемов для дальнейшего использования в ремонте. Так как зачастую тот или иной компонент сложно купить в розницу, а с Китая ждать нужно какое-то время, плюс постоянная смена цен из-за курса доллара».

Другой собеседник среди производителей микроэлектроники предположил, что эти платы ранее принадлежали «Т-Платформам», а после были распроданы на торгах. И теперь покупатель пытается их реализовать.

Платы и «Байкал Электроникс»

Процессор Baikal-T1 был выпущен в мае 2015 г. и изготовлен по техпроцессу 28 нанометров на фабрике TSMC на Тайване. Он имеет два ядра, работающих на частоте до 1,2 ГГц. Именно процессоры Белорусская таможня обнаружила у себя на границе.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

Основными потребителями Baikal-T1 выступают производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.).

Разработку финансировал Минпромторг, который выделили заем в размере 500 млн руб. для финансирования массового выпуска Baikal-T1.

Однако у разработчика процессоров (на тот момент компания «Т-Платформы», владеющая «Байкал Электроникс») начались проблемы. В марте 2019 г. Басманный суд Москвы арестовал гендиректора «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями.

В октябре 2021 г. стало известно о том, что Минпромторг подал в суд на «Т-Платформы» с требованиями на 2,7 млрд рублей. Речь идет о возврате субсидий, которые компания получила в 2016 г. за разработку электроники. Суд постановил взыскать около 3,3 млрд рублей по иску министерства. В октябре 2022 г. компанию признали банкротом.

Кристина Холупова

