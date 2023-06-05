Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию

Российский дальнобойщик вез из Латвии несколько сотен процессоров «Байкал». Чипы должны были попасть на территорию ЕАЭС путем пересечения границы Латвии и Белоруссии. CPU не были задекларированы, что и вызвало вопросы со стороны белорусских таможенников. Сейчас судьба процессоров неизвестна, а водителя ждет крупный штраф.

Приключения российских процессоров в Белоруссии

Белорусская таможня пресекла ввоз на территорию ЕАЭС партию российских процессоров линейки «Байкал», разработанных компанией «Байкал электроникс». По данным портала печатного издания «Витебские вести», чипы ехали из Латвии, но были задержаны витебскими таможенниками. По предварительной информации, это Baikal-T1 образца 2014 г.

Попытку провезти российские CPU через латвийско-белорусскую границу предпринял водитель большегруза, гражданин России. В его автомобиле марки DAF был сборный груз, в том числе и несколько сотен процессоров «Байкал», которые он пытался провезти через пропускной пункт «Григоровщина» в Витебской области.

Фото: ГТК Белоруссии Микроэлектроника на то и микро, чтобы умещаться в небольшой коробке

В общей сложности работники таможни насчитали 440 «Байкалов», который были обнаружены в результате обыска автомобиля. Чипы не были задекларированы – на предшествовавший осмотру вопрос пограничников водитель заявил, что не везет товары для личного пользователя, подлежащих процедуре таможенного декларирования.

Сэкономить на платежах и получить штраф

По подсчетам работников витебской таможни, 440 «Байкалов» стоят около 150 тыс. белорусских рублей или около 4,12 млн руб. по курсу ЦБ на 5 июня 2023 г. Если бы водитель задекларировал их, то таможенная пошлина составила бы в пределах 30 тыс. белорусских рублей или 823,5 тыс. руб.

С учетом объема партии, нетрудно рассчитать, что каждый «Байкал» таможенники оценили приблизительно в 9360 российских рублей. Официально таможня не называет модели процессоров, которые вез российский дальнобойщик, но на опубликованных белорусской таможней фотографиях отчетливо видна нанесенная на крышку-теплораспределитель маркировка – это процессоры Baikal T1 или Baikal BE-T1000.

Редакция CNews обнаружила эти чипы в свободной продаже в российской рознице по цене 8900 руб., хотя летом 2018 г., когда они только появились в магазинах, за них просили около 4000 руб.

Как на самом деле российские процессоры оказались в грузовике, и как они попали в Латвию, на момент публикации материала остается неизвестным. По словам водителя, он вез их по просьбе своего друга, а декларировать их не стал, потому что забыл, что взял их с собой.

Итогом всего случившегося стал административный протокол, составленный по факту нарушения ч. 4 ст. 15.5 КоАП Белоруссии. Водителю теперь грозит штраф в размере до 30% стоимости партии процессоров. О судьбе самих чипов к моменту выхода материала информация отсутствовала.

Подробнее о процессоре

Baikal BE-T1000 – далеко не самая современная разработка «Байкал электроникс». Работы по его созданию были завершены еще в конце 2014 г., а первые его экземпляры сошли с конвейера в июне 2015 г.

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В основе CPU лежит архитектура MIPS, а сам чип – 28-нанометровый, что не позволяет выпускать его в России ввиду временного отсутствия подходящих для этого производственных мощностей – строительство 28-нанометрового завода уже ведется в подмосковном Зеленограде. Процессор имеет в своем составе два ядра по 1,2 ГГц каждое, кэш второго уровня объемом 1 МБ и способен работать с оперативной памятью DDR3-1600. В его распоряжении есть контроллеры Ethernet 1 и 10 Гбит/с и интерфейсов PCIe Gen3 x4, SATA III и USB 2.0. Заявленное энергопотребление процессора составляет менее 5 Вт, размеры корпуса – 25х25 мм (576 выводов).

BE-T1000 пока еще можно купить в официальной рознице

Процессор разрабатывался при финансовой поддержке российского Минпромторга. Также привлекались средства сторонних компаний – «Т-нано» и «Т-платформ», но размер выделенных ими сумм не установлен. Помимо этого, что часть бюджета на разработку покрыла федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.».

Дефицитный товар

На начало июня 2023 г. российские разработчики процессоров, в том числе «Байкал электроникс», испытывали некоторые трудности с поиском контрактного производителя полупроводников. До 24 февраля 2022 г. партии «Байкалов», «Эльбрусов» и ряда других российских чипов сходили с конвейера тайваньской компании TSMC – крупнейшего игрока на этом рынке с долей более 50% по итогам 2022 г. Теперь же TSMC бойкотирует производство российских процессоров, подчиняясь требованиям американского правительства.

Как сообщал CNews со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные «Байкалы» и «Эльбрусы» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей. Вендоры отказались отправлять из в Россию.