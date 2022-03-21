«Ростех» разработал систему организации движения дронов для городских условий

Дочерняя структура «Ростеха», компания «Азимут», создала и успешно протестировала комплекс «Юпитер», предназначенный для организации движения беспилотников в условиях городской среды. Испытания прошли на базе Инновационного центра «Сколково» в экспериментальной зоне городской авиамобильности, разрабатываемой при поддержке Правительства Москвы. Технологическое решение будет востребовано при перевозке грузов при помощи дронов и создании системы аэротакси. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Комплекс средств автоматизации «Юпитер» поддерживает весь функционал, необходимый для планирования полетов беспилотников, информационного обеспечения полетов, регистрации, учета, идентификации, авторизации, геозонирования, наблюдения и мониторинга полетов, взаимодействия с органами ЕС ОрВД, выдает оповещения в случае отклонения от маршрута, опасного сближения с объектами инфраструктуры или другими летательными аппаратами.

Решение основано на другой разработке компании «Азимут» – системе управления воздушным движением «Галактика». Платформа сертифицирована и используется в составе десятков авиационных диспетчерских центров в России и за рубежом. В частности, платформа применяется как базовое технологическое решение для управления опытным районом применения беспилотных авиационных систем «Купол» в Томской области.

«Комплекс разработанных нами решений является первым шагом к интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Потенциал для ее применения очень широк: платформа поможет использовать дроны для доставки грузов, мониторинга городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и организации служб аэротакси. Мы намерены продолжить тестировать систему, дорабатывать ее в соответствии с запросами потенциальных заказчиков и расширять функционал», – сказал заместитель генерального директора АО «Азимут» Виктор Соломенцев.

В ходе испытаний комплекс средств автоматизации «Юпитер» успешно отработал взаимодействие с дронами производства компании «АэроДронСервис». Наблюдение за беспилотниками осуществлялось с использованием сети мобильной связи 5G, организованной партнером Фонда Сколково НП ГЛОНАСС и Сколтех.

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«Использование дронов для решения городских задач является исключительно актуальным в условиях возрастающих потребностей по доставке грузов, аэротакси, мониторинга. Разрабатываемые и тестируемые в рамках создания среды городской аэромобильности решения позволят организовать эффективное использование воздушного пространства дронами, оперативно получать разрешения на выполнение полетов, аэронавигационную и метеорологическую информацию, а также наблюдать и управлять дронами через сеть связи 5G, предупреждать столкновения дронов», – отметил вице-президент фонда «Сколково» Алексей Беляков.

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Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.