В России началась сертификация отечественного аэротакси. Видео

В России инициирован процесс сертификации отечественного беспилотного такси компании Hover. По словам руководства компании, первые коммерческие полеты предварительно запланированы на 2025 г. Транспортное средство рассчитано на двух пассажиров и работает от электричества.

Такси уходит в небо

Российская компания Hover приступила к сертификации в России беспилотного аэротакси собственной разработки. Транспортное средство планируется зарегистрировать в качестве гражданского воздушного судна.

Как пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Hover Александра Атаманова, первые коммерческие полеты компания намерена организовать в 2025 г. Согласно информации с официального сайта Hover, компания работает над проектами воздушного транспорта как минимум с 2016 г. Примерно в этот же период был загружен первый ролик на ее YouTube-канал.

На каком именно этапе в настоящее время находится процесс сертификации, информации нет. Как сообщил агентству Александр Атаманов, посильную помощь Hover в подготовке всей необходимой документации оказывают эксперты Московского авиационного института.

Такому такси пилот не нужен

Почему годом первого коммерческого полета выбран именно 2025 г., и что мешает компании реализовать все в 2023 г. или 2024 г., Александр Атаманов не уточнил. «Это небыстрая история, которая может занять несколько лет, – сообщил он агентству. – Однако мы уверены, что к 2025 г. аэротакси станет доступным для коммерческого использования».

Три года работы

Как пишет ТАСС, над беспилотным аэротакси Hover работает с 2019 г. В настоящее время ведется разработка второго поколения летательного аппарата, которое будет отличаться в первую очередь повышенной безопасностью.

В планы компании входит сборка аэротакси на 90% из компонентов российского и китайского происхождения. О том, из каких стран будут поставляться оставшиеся 10% комплектующих, в компании не уточняют, но уверяют, что антироссийские санкции не станут препятствием на пути развития проекта.

Для максимально удобного использования аэротакси в черте города детище Hover получило возможность вертикального взлета. Из этого следует, что взлетная полоса аэротакси не требуется. То же касается и процесса посадки – он тоже вертикальный.

Максимальная скорость транспортного средства – 200 км/ч. Дальность полета составляет 100 км и обеспечивается аккумуляторной батареей, заряда которого хватает на 40 минут работы (данные ТАСС). Такси может вместить двух пассажиров суммарным весом до 300 кг и поднять их на высоту до 150 метров. Это позволяет лететь выше подавляющего большинства домов в России.

Россия или не Россия

По информации агентств РИА «Новости» и ТАСС, Hover – это российская компания. При этом их официальный сайт не имеет русскоязычной версии – он целиком и полностью выполнен на английском. К тому же домен зарегистрирован в зоне .COM.

Генеральный директор компании – Александр Атаманов, на сайте указан как Alex Atamanov, технический директор – Dan Saitgariev, вероятно, Даниил Саитгариев. Также в команде есть иностранные граждане – советник по финансам Тони Хуанг (Tony Huang) и Райан Бейрд (Ryan Baird), должность которого звучит «Startegy advisor» (орфография сохранена).

Руководство Hover

Сведений о российском юрлице на сайте Hover нет, как и российских контактов. Компания предлагает связаться с ней через заблокированные в России соцсети, включая подконтрольную Microsoft LinkedIn и перешедшую в руки Илона Маска (Elon Musk) Twitter, а также посетить ее канал на YouTube (принадлежит Google).

Светлое будущее

К моменту выхода материала в России не существовало массовой услуги аэротакси как таковой. Жители России по-прежнему передвигаются на обычных четырехколесных такси и вынуждены иногда стоять в пробках. Также бывает и так, что эти пробки создают сами машины такси в результате сбоя или хакерской атаки. Такое, например, случилось в Москве в начале осени 2022 г. – неизвестные атаковали «Яндекс такси» и вызвали несколько десятков машин на Кутузовский проспект в Москве. В результате движение на проспекте было затруднено в течение нескольких часов.

Аэротакси Hover не зависит от загруженности автомагистралей

В июле 2022 г. схожая ситуация произошла в Сан-Франциско (США). Здесь автомобили такси заблокировали целую улицу, но все было реализовано гораздо более технологично, чем в Москве, поскольку ни в одной из машин не было водителей.

Пробку организовали машины-беспилотники. Специалисты компании – владельца транспортных средств оперативно решила проблему, но не стала раскрывать ее причины.

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С аэротакси подобное невозможно в принципе. В небе места больше, чем на земле, с учетом того, что такси могут летать на разной высоте во избежание столкновений и заторов.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий Алексея Белякова, вице-президента, исполнительного директора кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково». Он приведен без изменений.

«Прежде чем дроны будут использоваться для оказания коммерческих услуг и перевозки пассажиров предстоит снять ряд серьезных регуляторных и технологических барьеров, – сообщил CNews Алексей Беляков. – Они связаны с сертификацией летательных аппаратов, допуском внешних пилотов, обеспечением безопасности, поддержанием связи с беспилотным летательным аппаратом. Сейчас можно вести речь только об испытаниях подобных проектов на тестовых зонах, которые активно создаются, в том числе в "Сколково"».

«Сейчас компания работает над новой версией судна, в которой будут улучшены параметры безопасности полета, – заявили CNews в фонде «Сколково». – Аппарат оснащен технологией вертикального взлета и посадки. Он способен подниматься на высоту до 150 м и разгоняться до 200 км/ч. Заряда батареи хватает на 40 минут.