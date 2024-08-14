Из-за острой нужды в деньгах Intel без огласки продала все акции своего конкурента Arm

Intel сбрасывает акции Arm

Корпорация Intel продала принадлежавший ей пакет акций британского разработчика чипов Arm Holdings. Об этом сообщило агентство Reuters.

Позволила выручить Intel около $146,7 млн, подсчитало агентство, исходя из средних биржевых котировок акций Arm в период с апреля по июнь 2024 г. Этот шаг позволил американскому производителю интегральных микросхем зафиксировать прибыль, выйдя из капитала одного из крупнейших разработчиков чипов в мире. За время, прошедшее с момента проведения IPO компанией Arm, ее ценные бумаги выросли в цене на 96%. Тем не менее, по данным Bloomberg, результаты инвестиционной деятельности в обозначенный период для Intel оказались провальными – компания потеряла $120 млн.

Intel не сообщает, с чем именно связано принятое ей решение избавиться от акций Arm. Более того, компания вообще не анонсировала сделку по продаже актива.

О том, что главный производитель процессоров архитектуры x86, больше не владеет пакетом ценных бумаг Arm Holdings Plc, стало известно из документов, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В отчете по форме 13F (предоставляется институциональными инвесторами, управляющими капиталом размером более $100 млн, ежеквартально; – прим. CNews), опубликованном регулятором, не упоминаются 1176470 акций Arm, которые фигурировали в аналогичном документе от ноября 2023 г. Для сравнения: согласно Yahoo Finance, Alphabet Inc., материнской компании Google, по состоянию на 30 июня 2024 г. принадлежало 1960784 акции Arm – примерно 0,19% от суммарного количества ценных бумаг, выпущенных компанией, на сумму около $283 млн.

Intel Intel продала принадлежавший ей пакет акций Arm

«Похоже, это [продажа пакета акций Arm] соответствует плану реструктуризации и фокусу на ликвидности и эффективности, о котором [генеральный директор Патрик] Гелсингер заявил на последней телефонной конференции», – заявил аналитик Benchmark Co Коди Акри (Cody Acree).

Представители Intel и Arm отказались комментировать сделку по продаже пакета акций.

Распродажа ограниченного масштаба

В то же время Intel сохранила за собой пакеты акций таких компаний как MariaDB – разработчика форка СУБД MySQL, испытывающего серьезные финансовые трудности, а также перспективного технологического стартапа Joby Aviation, который занимается разработкой аэротакси на электрической тяге, ИИ-стартапа Astera Labs и Senti Biosciences, ведущей исследования в сфере биотехнологий.

Попытка покрыть убытки?

Одно из возможных объяснений поступка Intel – стремление хотя бы частично компенсировать убытки, полученные компанией по итогам II квартала 2024 г.

Согласно опубликованному в начале августа финансовому отчету, чистый убыток корпорации в период с 1 апреля по 30 июня составил $1,61 млрд, тогда как во II квартале 2023 г. бизнес показал чистую прибыль в размере $1,5 млрд. Впрочем, на антирекорд показатели II квартала текущего года не претендуют – худшим в истории для Intel стал I квартал 2023 г., в котором ее чистый убыток достиг $2,8 млрд.

Сразу же после публикации отчета Intel объявила о массовом сокращении штата сотрудников. Данная мера предусмотрена планом, направленным на снижение операционных затрат, за счет реализации которого корпорация намерена сэкономить $10 млрд в 2025 г.

Подыскивать себе новую работу придется начать 15% сотрудников, или 15 тыс. человек. Как ранее писал CNews, сотрудникам ирландского подразделения предлагается уйти по собственному желанию в обмен на внушительную компенсацию размером до 500 тыс. евро.

Сэкономить в Intel также планируют и за счет временного отказа от выплаты дивидендов акционерам.

Акции Intel подешевели более чем на 59% с начала 2024 г. Наиболее серьезное падение котировок ценных бумаг чипмейкера на уровне 26% было зафиксировано 2 августа – на фоне известий об отказе от выплаты дивидендов.

Путь Arm к IPO

Arm – одна из наиболее значимых британских технологических компаний. Ее бизнес-схема основана на разработке полупроводниковых платформ с последующей продажей интеллектуальных прав на разработку и производство готовых чипов на базе различных архитектур Arm.

Процессоры на основе архитектур Arm используются в большинстве современных смартфонов и планшетных компьютеров, а также умных телевизоров. Находят применение Arm-чипы и в серверном оборудовании, автомобильной электронике и устройствах интернета вещей.

Сделка по продаже Arm SoftBank за $32 млрд была одобрена властями Великобритании в 2016 г. на определенных условиях. Японцам пришлось пообещать создать новые рабочие места на территории страны и не переносить штаб-квартиру компании.

В сентябре 2020 г. американский разработчик графических ускорителей Nvidia объявил о намерении приобрести Arm у японского холдинга SoftBank за $40 млрд.

Сделкой была предусмотрена трансформация Arm в одно из подразделений Nvidia с сохранением собственной штаб-квартиры в Кембридже. Nvidia уверяла, что Arm «продолжит реализовывать собственную модель открытого лицензирования технологий и будет сохранять нейтралитет перед всеми своими клиентами».

Убедить в этом антимонопольных регуляторов в ряде стран американской компании не удалось. В итоге в феврале 2022 г. Nvidia отказалась от идеи приобретения Arm. Примерно тогда же стало известно о планах вывести Arm на биржу – поначалу предполагалось, что это будет Лондонская фондовая биржа, однако в итоге выбор был сделан в пользу Нью-Йорка.

В сентябре 2023 г. Arm заявила о размещении своих акций на бирже NASDAQ. Инвесторы оценили всю компанию в $54,5. От продажи своих акций она выручила $4,9 млрд.

Сегодня большей частью акций владеет японская SoftBank. По данным Bloomberg, в Arm, помимо Intel, на общую сумму в $700 также вложились Apple, Nvidia, TSMC и Samsung, тем или иным образом применяющие технологии британского разработчика дизайнов чипов.