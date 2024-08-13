В Intel царские условия массовых увольнений – полмиллиона евро за уход по собственному желанию. И почти без подвохов

Intel в рамках массового сокращения штата предложила своим сотрудникам уволиться самостоятельно и взамен получить бонус в размере до полумиллиона евро. Такая опция предоставляется пока лишь сотрудникам Intel в Ирландии – работники подразделений в других странах о них лишь мечтают. Чем больше стаж – тем крупнее выплаты, но деньги получат далеко не все.

Нет работы, но есть деньги

Компания Intel объявила, что заплатит до 500 тыс. евро тем, кто напишет заявление об увольнении, пишет Tom’s Hardware. Это часть комплексной программы Intel по массовому сокращению штата – она уволит более 15 тыс. человек в самом скором будущем или около 15% персонала.

Столь царские условия прекращения трудового договора Intel предлагает пока лишь своим работникам в Ирландии – на другие страны присутствия крупнейшего производителя х86-процессоров в мире они не распространяются.

Итоговый размер выплаты напрямую зависит от количества лет жизни, которые тот или иной сотрудник посвятил работе в Intel. Но времени на обдумывание предложения Intel почти не оставила – принять решение нужно исключительно до 23 августа 2024 г. И в случае отказа сотрудника от добровольного увольнения в обмен на щедрые суммы над ним, вероятно, будет висеть угроза «бесплатного» увольнения в рамках масштабного сокращения.

Кому будут платить

На выплаты от руководства могут рассчитывать лишь те, кто уже сравнительно давно трудится во благо Intel. Всем, кто работает в компании менее двух лет, эти деньги не полагаются – стаж должен быть как минимум два года.

Intel Выгодным предложение Intel окажется лишь для "ветеранов" компании

Такие работники уже имеют право рассчитывать на дополнительную пятинедельную зарплату за каждый год стажа. Другими словами, чем дольше сотрудник работал на Intel, тем больше денег компания будет обязана ему заплатить, если он примет его предложение об увольнении.

Также Intel будет должна учесть и требование ирландского законодательства, которое обяжет ее выплатить увольняемому работнику дополнительную сумму в размере двухнедельной заработной платы за каждый год, проведенный в компании. Максимальный размер такой суммы – не более 600 евро за неделю.

Не все так просто

Как подсчитали эксперты Tom’s Hardware, самые опытные сотрудники ирландского подразделения Intel смогут рассчитывать на выплаты в размере до 500 тыс. евро. Но важно помнить, что по итогам II квартала 2024 г. компания осталась с чистым убытком в размере более $1,6 млрд, что, в принципе, и подтолкнуло ее к массовым увольнениям.

Это может означать, что на деньги в обмен на увольнение смогут рассчитывать не все. Intel обработает все поступившие заявления, но одобрит лишь часть из них. Узнать решение руководства авторы заявлений смогут не раньше 6 сентября 2024 г. В случае одобрения покинуть компанию потребуется не позднее 30 сентября 2024 г.

В общей сложности, если считать, что каждый ирландский сотрудник Intel работает в компании более двух лет, и каждый готов уволиться за выплаты, Intel придется обработать 4900 заявлений. Если же в планы Intel входит сокращение лишь 15% работников, то положительное решение по заявке смогут получить лишь в пределах 730 человек. Если план по «платному» увольнению выполнить не удастся, то придется проводить «бесплатные» увольнения, пишет Tom’s Hardware.

Выстрел в колено

Intel уже не в первый раз за последние годы пытается проредить свой ирландский штат с целью сокращения своих операционных расходов, в том числе и за счет уменьшения трат на зарплаты. Но разница в том, что раньше не было речи об увольнениях – например, в 2022 г. сотрудники Intel в Ирландии получили предложение взять отпуск на три месяца. Разумеется, неоплачиваемый. Данные о том, сколько нашлось тех, кто согласился добровольно на три месяца остаться без работы, хоть и получить взамен массу свободного времени, Intel не раскрывает.

Но в целом решение Intel по сокращению штата именно в Ирландии логичным не выглядит. Не так давно Intel перенесла крупномасштабное производство некоторых своих процессоров именно в эту страну, и об очередном «переезде» Intel пока не говорит. С одной стороны, выбор Ирландии в этом плане негативно отразился на ее финансах – в отчете за II квартал 2024 г. сказано, что он стал основной причиной сокращения валовой прибыли компании.

С другой стороны, без положительных моментов тоже не обошлось – финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) лично заявил, что переброска массового производства некоторых процессоров в Ирландию в итоге позволила компании значительно сократить свои капитальные затраты – на $1 млрд. Он также добавил, что такой «переезд» обеспечит Intel пользу в долгосрочной перспективе.

А как у других

Intel могла подсмотреть идею с выгодным для сотрудников увольнением у немецкой компании SAP, которая тоже находится в процессе массового сокращения своего штата. В начале лета 2024 г., как сообщал CNews, сразу 5000 работников компании подали заявление на увольнение, потому что условия разрыва трудового договора с SAP на тот момент были слишком выгодными, по их мнению, чтобы упустить этот шанс.

Эти условия подразумевают крупные выплаты, основанные на количестве отработанных в SAP лет, размере зарплаты и количестве детей на иждивении. Это часть новой программы SAP по реструктуризации и оптимизации своего бизнеса, инициированной в начале 2024 г. , на которую компания выделила $2 млрд.

SAP при этом совершенно не ожидала такого наплыва желающих поскорее уволиться и получить крупные суммы денег. Значительная часть заявлений была отклонена.