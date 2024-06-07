Пять тысяч работников SAP хотят срочно сбежать из компании из-за сказочных условий увольнения. Но отпустят не всех

Более 5000 сотрудников SAP подали заявление на досрочное расторжение контракта. Это следствие новой программы реструктуризации, часть которой – очень выгодные условия для сотрудников, желающих уволиться досрочно. Компания явно не ожидала такого наплыва желающих – на свободу отпустят далеко не каждого из них.



Настолько хорошо, что хочется уволиться

Немецкая компания SAP, один из крупнейших в мире разработчиков ERP-систем, столкнулась с гигантским количеством работников, стремящихся поскорее уволиться. Как пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в SAP, около 5300 человек почти одновременно подали заявление на досрочное прекращение трудового контракта.

5300 человек – это около 5% штата SAP во всем мире, на начало 2024 г. состоявшего из 105 тыс. человек. Но парадокс в том, что столь немалое количество желающих остаться без работы – следствие вовсе не плохих условий труда, а, наоборот, слишком хороших условий досрочного увольнения.

Данные условия подразумевают крупные выплаты, основанные на количестве отработанных в SAP лет, размере зарплаты и количестве детей на иждивении. Это часть новой программы SAP по реструктуризации и оптимизации своего бизнеса, на которую компания выделила $2 млрд.

SAP озвучила сотрудникам всех возрастов настолько выгодное предложение, что те не смогли отказаться. Отсюда и 5300 желающих поскорее сменить работодателя или выйти на пенсию.

SAP SAP наглядно доказала, что увольнение бывает максимально выгодным для сотрудника

С учетом количества желающих денег, выделенных на программу реструктуризации, может не хватить. Такие прогнозы безотносительно 5300 заявлений о досрочном увольнении еще в апреле 2024 г. во время презентации финансового отчета озвучил финансовый директор SAP Доминик Ассам (Dominik Assam). Тогда он сделал акцент на неопределенности относительно того, сможет ли компания уложиться в $2 млрд, или же размер затрат в итоге окажется больше. Тем не менее, это будет напрямую зависеть от того, сколько сотрудников SAP в Германии в итоге будет уволено досрочно с предоставлением выплат.

Зачем это SAP

Затея SAP заключается в попытке подстроиться под современные реалии и сфокусироваться на искусственном интеллекте. Как сообщал CNews, все началось в январе 2024 г. – реструктуризация выльется, помимо прочего, в увольнение нескольких тысяч человек по всему миру. Цель – быть в тренде и удерживать позиции на рынке, не пропуская вперед конкурентов, тоже сделавших ставку на ИИ.

По данным Handelsblatt, затея SAP подразумевала увольнение 2600 человек в Германии, 4100 в сумме по Европе и 8000 всего, с учетом других стран присутствия компании. Напомним, что из России она ушла в 2022 г.

При этом глобальное сокращение штата в планы SAP, судя по всему, не входит. Часть увольняемых сотрудников она попробует перевести на другие должности, а также в компанию придут новые специалисты, работающие с искусственным интеллектом.

Лотерея в стиле SAP

Как пишет Handelsblatt далеко не все из 5300 работников SAP в итоге попадут под программу досрочного увольнения на выгодных условиях. Тот факт, что они подали соответствующую заявку, еще не означает, что руководство компании пойдет им навстречу.

Условия программы досрочного расторжения трудового договора таковы, что в дополнение к желанию сотрудника требуется еще и согласие менеджмента компании.

Как именно топ-менеджмент будет решать, чьи заявления принять, пока неясно, как нет ясности и в том, сколько человек будет уволено по этой программе. Но, по-видимому, наиболее ценные и высококвалицированные кадры имеют меньше шансов на успех в этом начинании.