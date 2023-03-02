Создатель революционной архитектуры ARM бьет под дых своей родине. IPO в Лондоне отменяется и переносится в Нью-Йрок

Вместо Лондона – Нью-Йорк

Британский разработчик чипов ARM отказался от планов по выходу на Лондонскую фондовую биржу (LSE), по крайней мере, в обозримой перспективе, тем самым нанеся мощный удар местному политическому истеблишменту, который ратовал за проведение IPO на родине чипмейкера. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Вместо этого принадлежащая японской SoftBank компания в течение 2023 г. проведет первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), крупнейшей в США и мире финансовой площадке по показателю капитализации.

ARM пока не намерена менять свою «прописку» по результатам IPO – штаб-квартира компании останется в Кембридже (Англия). По данным источника, возможность вторичного листинга ARM в Лондоне SoftBank полностью не исключает, однако это маловероятный сценарий.

В SoftBank от комментариев отказались.

SoftBank определится с банками-андеррайтерами, которые будут сопровождать процедуру IPO, до конца марта 2023 г. В их числе, по данным Bloomberg, американские Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co, а также британский Barclays Plc. Японский холдинг рассчитывает завершить оценку IPO к концу лета, и провести первичное размещение до завершения 2023 г.

Чехарда премьер-министров навредила переговорам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) не оставляет попыток лично убедить руководство ARM и ее материнской компании остановить свой выбор на Лондонской бирже, отмечает Bloomberg. Главный исполнительный директор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт (Julia Hoggett), по собственному признанию, также прикладывала неимоверные усилия на лоббистском фронте.

В свою очередь, снователь SoftBank Масаеси Сон (Masayoshi Son) неоднократно заявлял о своей твердой уверенности в том, что акции ARM должны торговаться на американской площадке, поскольку в США больше инвесторов, а оценки активов выглядят более привлекательно.

Тем не менее он рассматривал возможность вторичного листинга в Лондоне в ответ на запрос со стороны политического руководства Великобритании. Однако неразбериха в британском правительстве, связанная не в последнюю очередь с тем, что в стране за 2022 г сменилось два премьер-министра, помешала переговорам властей с руководством SoftBank.

Как ARM пришла к IPO

ARM – одна из наиболее значимых британских технологических компаний. Ее бизнес-схема основана на разработке полупроводниковых платформ с последующей продажей интеллектуальных прав на разработку и производство готовых чипов на базе различных архитектур ARM.

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Процессоры на основе архитектур ARM используются в большинстве современных смартфонов и планшетных компьютеров, а также умных телевизоров. Находят применение ARM-чипы и в серверном оборудовании, автомобильной электронике и устройствах интернета вещей.

Сделка по продаже ARM SoftBank за $32 млрд была одобрена властями Великобритании в 2016 г. на определенных условиях. Японцам пришлось пообещать создать новые рабочие места на территории страны и не переносить штаб-квартиру компании.

В сентябре 2020 г. американский разработчик графических ускорителей Nvidia объявил о намерении приобрести ARM у японского холдинга SoftBank за $40 млрд.

Сделкой была предусмотрена трансформация ARM в одно из подразделений Nvidia с сохранением собственной штаб-квартиры в Кембридже. Nvidia уверяла, что ARM «продолжит реализовывать собственную модель открытого лицензирования технологий и будет сохранять нейтралитет перед всеми своими клиентами».

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Однако убедить в этом антимонопольных регуляторов в ряде стран американской компании не удалось. В итоге в феврале 2022 г. Nvidia отказалась от идеи приобретения ARM. Примерно тогда же стало известно о планах вывести ARM на Нью-Йоркскую биржу.

В середине марта 2022 г. CNews писал о том, что ARM намерена сократить около 15% штата сотрудников в рамках оптимизации расходов, предваряющей проведение IPO.

В апреле 2022 г. ARM «сделала ход конем», передав свою долю в совместном с китайскими инвесторами предприятии ARM China. Компания рассчитывала таким образом дистанцироваться от своей китайской «дочки», которая своими внутренними распрями «тормозила» подготовку к намеченному на лето 2022 г. IPO.