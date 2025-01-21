YUMA
YUMA и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
|ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
|GoPro HERO - экшн-камеры 32 1
|GoPro Max 4 1
|Тарасов Дмитрий 10 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 3
|США - Аризона 514 3
|США - Калифорния 4625 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 1
|Израиль 2730 1
|Земля - планета Солнечной системы 10376 1
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