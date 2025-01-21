Факультет туризма и индустрии гостеприимства университета «Синергия» и система учета YUMA подписали соглашение о сотрудничестве

Факультет туризма и индустрии гостеприимства университета «Синергия» и международный разработчик экосистемы автоматизации ресторанного бизнеса YUMA заключили соглашение о партнерстве. Оно направленно на развитие профессиональных компетенций студентов и подготовку высококвалифицированных кадров для индустрии HoReCa. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

Участники соглашения займутся усовершенствованием образовательных программ факультета. Сотрудничество предполагает внедрение программного обеспечения в учебный процесс, проведение мастер-классов с приглашенными экспертами, а также участие в форумах и конференциях на базе университета.

«Подписание соглашения с индустриальным партнером YUMA является важным шагом на пути к усилению практикоориентированности нашего факультета. Мы стремимся готовить специалистов, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и умеют применять их в реальных условиях современного ресторанного бизнеса. Это партнерство позволит нашим студентам получить доступ к современным инструментам и ресурсам, что значительно повысит качество их подготовки и конкурентоспособность на рынке труда», — сказал директор факультета туризма и индустрии гостеприимства Дмитрий Зайцев.

«Мы рады стать частью образовательного процесса университета «Синергия». Наша цель – не только предоставить студентам доступ к передовым технологиям, но и помочь им стать востребованными специалистами, готовыми к вызовам современного рынка», – сказал генеральный директор компании YUMA Николай Рогожников.