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Факультет туризма и индустрии гостеприимства университета «Синергия» и система учета YUMA подписали соглашение о сотрудничестве

Факультет туризма и индустрии гостеприимства университета «Синергия» и международный разработчик экосистемы автоматизации ресторанного бизнеса YUMA заключили соглашение о партнерстве. Оно направленно на развитие профессиональных компетенций студентов и подготовку высококвалифицированных кадров для индустрии HoReCa. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

Участники соглашения займутся усовершенствованием образовательных программ факультета. Сотрудничество предполагает внедрение программного обеспечения в учебный процесс, проведение мастер-классов с приглашенными экспертами, а также участие в форумах и конференциях на базе университета.

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«Подписание соглашения с индустриальным партнером YUMA является важным шагом на пути к усилению практикоориентированности нашего факультета. Мы стремимся готовить специалистов, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и умеют применять их в реальных условиях современного ресторанного бизнеса. Это партнерство позволит нашим студентам получить доступ к современным инструментам и ресурсам, что значительно повысит качество их подготовки и конкурентоспособность на рынке труда», — сказал директор факультета туризма и индустрии гостеприимства Дмитрий Зайцев.

«Мы рады стать частью образовательного процесса университета «Синергия». Наша цель – не только предоставить студентам доступ к передовым технологиям, но и помочь им стать востребованными специалистами, готовыми к вызовам современного рынка», – сказал генеральный директор компании YUMA Николай Рогожников.

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