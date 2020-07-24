YUMA стала дистрибьютором бренда Sonos

YUMA стала официальным дистрибьютором Sonos – известного мирового производителя домашней акустики. За 25 лет сотрудничества с международными брендами деятельность YUMA получила многочисленные награды и признание от бизнес-сообщества, а также завоевала лояльность покупателей.

Sonos находится среди лидеров на рынке производителей звукового оборудования. Являясь создателем первой в мире беспроводной многокомнатной домашней аудиосистемы, Sonos предлагает пользователям непревзойденное звучание музыкального контента вне зависимости от места нахождения. HiFi система Sonos гарантирует высокое качество звука: от музыкальных сервисов до любимых подкастов и радио, где бы пользователи ни находились. Sonos впервые представил технологию мультирум более десяти лет назад. С помощью специального приложения Sonos можно слушать одну песню по всему дому или включать в каждой комнате разные плейлисты.

«Sonos, добро пожаловать! Команда YUMA рада представить мировой бренд в России. Наше сотрудничество с Sonos подарит российским слушателям новый опыт использования премиальной аудиотехники с уникальной музыкальной платформой», – сказал Дмитрий Тарасов, директор отдела потребительской электроники YUMA.

YUMA – зарекомендовавший себя на российском рынке дистрибьютор инновационных товаров, в чей пул входит большое количество брендов А-категории: Burton Snowboards, Oakley, Volcom, Hoka One One и GoPro. Успех запуска GoPro и расширение присутствия бренда на рынке доказали наличие спроса и растущего интереса со стороны аудитории. В 2019 г. GoPro победила в двух номинациях премии «Лучший гаджет года по версии Рунета» по данным исследования Hi-Tech Mail.ru. Камера GoPro HERO8 Black была признана лучшей карманной камерой, а универсальная камера GoPro Max завоевала сердца пользователей в номинации «Инновация», набрав 49,5% голосов. Начало сотрудничества с Sonos является важным стратегическим шагом для YUMA в дистрибуции премиальной техники и открывает новые музыкальные возможности для российских слушателей.