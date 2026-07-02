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GoPro Max
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.07.2026
|Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 2
|11.03.2024
|Лучшие экшн-камеры: хиты продаж 2
|16.03.2023
|Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM 1
|24.07.2020
|YUMA стала дистрибьютором бренда Sonos 1
|04.12.2019
|Камера GoPro Max снимает круговую панораму и открывает перспективу получить миллион долларов 1
Публикаций - 5, упоминаний - 7
GoPro Max и организации, системы, технологии, персоны:
|GoPro Inc 64 4
|Insta360 10 2
|Warner Bros. - Warner Bros. Games - Rocksteady Studios 27 1
|VK - Mail.ru Group 3591 1
|Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
|Leica Camera 279 1
|Nikon 646 1
|Sonos 28 1
|Eastman Kodak - Кодак 509 1
|Тарасов Дмитрий 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454175, в очереди разбора - 727540.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454175, в очереди разбора - 727540.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.