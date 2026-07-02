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GoPro Max

СОБЫТИЯ

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02.07.2026 Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 2
11.03.2024 Лучшие экшн-камеры: хиты продаж 2
16.03.2023 Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM 1
24.07.2020 YUMA стала дистрибьютором бренда Sonos 1
04.12.2019 Камера GoPro Max снимает круговую панораму и открывает перспективу получить миллион долларов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

GoPro Max и организации, системы, технологии, персоны:

GoPro Inc 64 4
Insta360 10 2
Warner Bros. - Warner Bros. Games - Rocksteady Studios 27 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Leica Camera 279 1
Nikon 646 1
Sonos 28 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Burton Snowboards 3 1
YUMA - Юма-Девелопмент 6 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2345 3
Микрофон - Microphone 2791 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7851 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13406 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3905 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10549 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6438 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61108 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8448 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12818 2
6K - Телевидение сверхвысокой чёткости 34 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1782 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10583 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2318 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 793 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 436 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1592 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2004 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1423 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3216 2
Транспорт водный - Батискаф - Bathyscaphe 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21743 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7887 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6252 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3178 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4383 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35762 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4180 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 477 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 1
Lightning 229 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1255 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24162 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11693 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2739 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 636 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6603 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 809 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 378 1
GoPro HERO - экшн-камеры 33 3
GoPro HERO HyperSmooth 6 2
DJI Osmo 12 1
DJI Pocket 2 1
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 1
Ricoh Theta - экшн-камера 5 1
Eastman Kodak PixPro 2 1
SZ Hongfeng century Technology - Шэньчжэнь ЧжэньЧэн Текнолоджи Ко - SJCAM 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 2985 1
Google Android 15159 1
Apple iOS 8540 1
Apple AirPods - Наушники 173 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 569 1
Google Street View 105 1
VK Combo 86 1
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 1
Nikon KeyMission 11 1
Nikon SnapBridge 11 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 441 1
Digma DiCam - экшен-камера 2 1
Carl Zeiss Vario-Tessar 45 1
Nikon IMAGE SPACE 1 1
Тарасов Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 164667 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3773 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5553 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7410 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6679 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 867 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1334 1
Видеокамера - Видеосъёмка 717 1
VK - Mail.ru Hi-tech 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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