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GoPro HERO HyperSmooth

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2026 Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 1
11.03.2024 Лучшие экшн-камеры: хиты продаж 1
24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM 1
16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 1
30.12.2019 Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM 1
04.12.2019 Камера GoPro Max снимает круговую панораму и открывает перспективу получить миллион долларов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

GoPro HERO HyperSmooth и организации, системы, технологии, персоны:

GoPro Inc 64 5
Insta360 10 2
Sony 6721 2
Warner Bros. - Warner Bros. Games - Rocksteady Studios 27 1
Xiaomi 2186 1
Canon 1436 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Olympus 475 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Nikon 646 1
Carl Zeiss AG 307 1
Россети Ленэнерго 1698 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
Микрофон - Microphone 2791 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6438 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10583 4
Аксессуары 4250 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7851 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3216 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3905 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2345 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61108 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2318 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1592 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11459 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2004 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1423 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13406 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10549 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22423 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4180 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1255 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8448 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 636 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1782 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6377 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 933 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1196 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1611 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 793 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1113 1
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 253 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 436 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2853 1
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 1
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18216 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 1
MFT Стандарт - Micro Four Thirds System - Стандарт Микро 4:3, Micro 4/3 44 1
GoPro HERO - экшн-камеры 33 5
GoPro Max 5 2
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 2
Canon EOS RP - цифровой беззеркальный фотоаппарат 3 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 1
Fujifilm Instax 20 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 441 1
Xiaomi MiJia Seabird motion Action Camera 3 1
Digma DiCam - экшен-камера 2 1
DJI Osmo 12 1
DJI Pocket 2 1
DJI Action 1 1
Ricoh Theta - экшн-камера 5 1
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 1
SZ Hongfeng century Technology - Шэньчжэнь ЧжэньЧэн Текнолоджи Ко - SJCAM 8 1
Apple AirPods - Наушники 173 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 1
Canon EOS R - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 14 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 569 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Canon DIGIC - серия процессоров 199 1
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 1
GoPro HERO Max Lens Mod 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164667 1
Япония 13759 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6679 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27042 2
Ergonomics - Эргономика 1741 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7410 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5458 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 867 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1991 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1334 1
Видеокамера - Видеосъёмка 717 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1916 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1225 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
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