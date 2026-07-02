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GoPro HERO HyperSmooth
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.07.2026
|Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 1
|11.03.2024
|Лучшие экшн-камеры: хиты продаж 1
|24.05.2022
|Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM 1
|16.09.2020
|GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 1
|30.12.2019
|Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM 1
|04.12.2019
|Камера GoPro Max снимает круговую панораму и открывает перспективу получить миллион долларов 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
GoPro HERO HyperSmooth и организации, системы, технологии, персоны:
|Carl Zeiss AG 307 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164667 1
|Япония 13759 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.