Индексная книга (каталог) CNews*
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MFT Стандарт Micro Four Thirds System Стандарт Микро 4:3, Micro 4/3
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 46
MFT Стандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1912 6
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 3
|PMStudioNews 2 1
|Bloomberg 1643 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
|Reg Hardware 91 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474742, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.