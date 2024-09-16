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MFT Стандарт Micro Four Thirds System Стандарт Микро 4:3, Micro 4/3

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.09.2024 На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году 1
30.12.2019 Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM 1
13.04.2018 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат 1
27.01.2016 Olympus PEN-F - классический премиум 1
12.10.2015 Новые квадрокоптеры DJI позволят менять объективы 1
27.08.2015 Снова успех: представлена фотокамера Olympus E-M10 Mark II 1
22.07.2015 Полная свобода творчества с камерой Z Camera E1 1
13.05.2015 JVC представила новую линейку 4KCAM-камер 1
12.02.2015 Поддержка байонета Four Thirds взлетает до небес 1
05.02.2015 Olympus OM-D E-M5 Mark II: 40 мегапикселей против фильтра Байера 1
18.09.2014 У Panasonic появился новый флагманский компакт и камера-малютка системы MFT 1
08.04.2014 Мини-кинокамера для большого художника 1
26.03.2014 Лучшие бюджетные фотокамеры начального уровня. Выбор ZOOM 1
27.02.2014 Самые ожидаемые камеры 2014 года: по следам выставки Camera and Photo Imaging Show 1
04.02.2014 Лучшие «компактные» фотокамеры невзирая на класс. Выбор ZOOM 1
29.01.2014 Olympus OM-D осваивает бюджетную нишу 1
17.12.2013 Лучшие фотокамеры 2013 года. Выбор ZOOM 1
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке 1
29.05.2013 ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6 1
13.03.2013 Компакт для настоящих эстетов: Обзор фотокамеры Fujifilm XF1 1
09.01.2013 Sakar International "рассекретила" беззеркалку Polaroid 1
08.02.2012 Olympus представил новую камеру в стиле 70-х годов прошлого века 1
10.01.2012 Canon анонсировал «зеркалку в кармане». ФОТО 1
28.09.2011 На Олимпе Micro Four Thirds 1
14.09.2011 Прогулка по лучшим стендам IFA 2011: фото- и видеотехника 1
09.03.2011 Репортаж с Panasonic Convention 2011: облачное 3D 1
29.12.2010 Panasonic начала поставки камкодера стандарта микро 4:3 1
30.09.2010 Photokina 2010: начало эры 3D и лучшие модели камер 1
03.08.2010 Panasonic Lumix DMC-G2 – верный шаг на пути к фотоискусству 1
12.07.2010 Panasonic выпустит две новых топовых фотокамеры 1
09.07.2010 Nikon готовит переворот 1
28.06.2010 Sony NEX-3 и NEX-5: подробный обзор и «полевой» тест беззеркальных камер 1
16.06.2010 Panasonic Lumix G2: тест беззеркальной камеры со сменной оптикой 1
02.06.2010 Panasonic выпустила широкоугольный объектив для беззеркалок 1
27.01.2010 Фотокамеры: мир переходит на "зеркалки" 1
07.07.2009 Хиты продаж: цифровые фотоаппараты. Июнь 2009 1
14.04.2009 Лучшие новинки Техношоу 2009 1
05.03.2009 Panasonic анонсировал вторую камеру формата Micro Four Thirds 1
30.09.2008 Названы цена и срок выхода Panasonic Lumix DMC-G1 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

MFT Стандарт и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 32
Olympus 476 25
Sony 6754 13
Canon 1443 12
Nikon 650 11
Fujifilm - Fuji Photo Film 352 8
Samsung Electronics 11131 7
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 235 3
X Corp - Twitter 2942 2
DJI 98 2
Leica Camera 287 2
Eastman Kodak - Кодак 510 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
CEC - China Electronics Corporation 10 1
Tamron 21 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1847 1
Apple Inc 13267 1
GoPro Inc 65 1
BBK Electronics Corp 333 1
Konica Minolta 423 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 1
Logitech 439 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 1
Verbatim 69 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 157 1
Seiko Epson Corporation 909 1
Google LLC 12780 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 66 1
Blackmagic Design 15 1
JVC Kenwood 422 1
Polaroid 72 1
Casio 338 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 54 1
Guillemot - Thrustmaster 32 1
Carl Zeiss AG 308 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 186 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
Assist - Ассист 219 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Skymec - Небесная Механика 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 17
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4912 36
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1117 28
Фотокамеры - Объектив - Lens 1442 27
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 749 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11619 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14872 19
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2504 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6500 19
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2865 19
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 256 18
RAW - Формат цифровых файлов изображения 609 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6466 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6632 12
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1767 12
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2034 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7951 11
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 820 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13584 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22773 10
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 543 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13354 9
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3996 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10813 9
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 939 9
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 236 9
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2452 8
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6290 8
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera 207 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27095 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4241 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7575 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2093 7
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 810 7
Микрофон - Microphone 2845 6
Аксессуары 4323 6
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 475 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3432 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2328 5
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 391 5
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 21
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 9
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 8
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 7
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 7
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 196 7
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 6
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 6
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 6
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 6
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 5
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 4
Nikon F - серия малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов 23 4
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 4
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 4
Fujifilm - Fujinon Lens 50 3
Olympus TruePic ASIC 48 3
Sony RX 19 3
Panasonic - Venus Engine 58 3
Google Android 15345 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5269 3
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 3
Sony E-mount байонет 29 3
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 3
Casio Exilim 108 2
Olympus Zuiko Digital 38 2
Panasonic NeoPDP 11 2
Panasonic NeoPlasma 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 3016 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
Canon EF - серия объективов 50 2
Canon DIGIC - серия процессоров 200 2
Sony Bravia 251 2
Fujifilm FinePix 107 2
Nikon J - серия фотокамер 11 2
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Fujifilm X-Trans CMOS 26 2
Ogawa Haruo - Огава Харуо 2 2
Kimura Makoto - Кимура Макото 6 1
Япония 13846 14
Россия - РФ - Российская федерация 168005 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5518 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19330 3
Европа 25018 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 3
Германия - Берлин 738 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 115 2
Япония - Канагава - Иокогама 78 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13862 1
Земля - планета Солнечной системы 10899 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 1
Южная Корея - Республика 7096 1
Азия - Азиатский регион 5948 1
Ирландия - Республика 1055 1
Швеция - Королевство 3792 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Великобритания - Лондон 2434 1
Солнечная система - Solar system 2574 1
США - Калифорния 4841 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 94 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 792 1
Видеокамера - Видеосъёмка 724 10
Ergonomics - Эргономика 1765 9
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Фотокамеры - эффект красных глаз 113 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1537 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1387 1
Спорт - Пробежка - Jogging 36 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12416 1
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Английский язык 7066 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1733 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 3
PMStudioNews 2 1
Bloomberg 1643 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
Reg Hardware 91 1
Photokina 60 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 2
Фотофорум 48 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
CEATEC 45 1
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