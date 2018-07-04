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Olympus TruePic ASIC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
26.06.2018 Экшн-камеры: хиты продаж 1
16.04.2018 Чем запомнился Фотофорум 2018? 1
26.03.2018 Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM 1
08.09.2017 Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM 1
18.09.2014 Покупаем фотоаппарат: старый друг лучше новых двух 1
22.07.2014 В России стартовали продажи камеры Olympus Stylus Tough TG-3 1
29.01.2014 Olympus OM-D осваивает бюджетную нишу 1
10.11.2013 Первый взгляд на фотокамеру Olympus Stylus 1: хорошего - понемногу 1
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке 1
10.09.2013 Olympus выпустил камеру с «лучшим качеством снимков за всю историю» 1
14.05.2013 Olympus PEN E-P5. Инновации в стиле ретро 1
25.03.2013 Olympus выпустил «мыльницу» с 10-кратным зумом и поддержкой Full HD 1
08.05.2012 Olympus представил защищенную камеру с рекордной светосилой 1
21.03.2012 Первый взгляд на беззеркалку Olympus OM-D: флагман в стиле ретро 1
09.02.2012 Olympus TG-820 и TG-620: защищенные камеры в широкой цветовой гамме 1
09.02.2012 На олимпе Micro Four Third 1
08.02.2012 Olympus представил новую камеру в стиле 70-х годов прошлого века 1
13.07.2011 Обзор цифрокомпакта Olympus PEN E-P3: первый среди равных или равный среди первых? 1
01.07.2011 Olympus представил три камеры со сменным объективом 1
30.06.2011 Olympus представил камеры формата Micro 4/3 с 2-ядерными процессорами 1
03.03.2011 Olympus представила два ультракомпакта-ультразума 2
02.03.2011 Olympus выпустил камеру, выдерживающую давление до 100 кг 2
17.01.2011 Флагманский «цифрокомпакт» от Olympus: новый объектив, ручная настройка 1
14.09.2010 Olympus представит на выставке Photokina новый зеркальный флагман E-5 2
19.08.2010 Olympus представила новые ультракомпактные камеры 1
01.04.2009 Olympus представил зеркальную фотокамеру для новичков 2
25.02.2009 Olympus представил новую зеркальную камеру для фотолюбителей 2
16.10.2008 Olympus выпускает цифровую камеру с кристаллами Swarovski 1
22.08.2008 Olympus представляет фотокамеры FE-360, FE-370 и µ1060 1
13.05.2008 Olympus E-520: новая цифровая зеркальная фотокамера 1
06.03.2008 Olympus E420: самая маленькая и легкая «зеркалка» 1
23.01.2008 Olympus анонсировал фотокамеру с 20-кратным зумом 1
17.10.2007 E-3: новая профессиональная фотокамера от Olympus 1
05.03.2007 EVOLT E-410 и E-510: новые 10-мегапиксельные камеры от Olympus 1
05.03.2007 Новая зеркалка Olympus 1
25.01.2007 Olympus представил новые цифровые камеры 2
30.08.2005 Olympus FE-120: 6-мегапиксельный фотоаппарат с 3х зумом 1
29.08.2005 Olympus µ Digital 600: новая фотокамера для съемки в темноте 1

Публикаций - 48, упоминаний - 56

Olympus TruePic ASIC и организации, системы, технологии, персоны:

Olympus 476 44
Sony 6753 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 7
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 4
Canon 1443 3
Nikon 648 3
Шахты 0 2
ГЕРЦ 1 1
Xiaomi - Сяоми 2268 1
Meta Platforms - Facebook 4627 1
GoPro Inc 64 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Leica Camera 286 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 52 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Ракурс НПФ 177 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Carl Zeiss AG 308 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Swarovski AG 74 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 14
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22718 34
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4907 31
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6628 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13316 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14835 18
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2030 18
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11593 17
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2499 16
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 749 16
RAW - Формат цифровых файлов изображения 608 15
Фотокамеры - Объектив - Lens 1438 15
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10776 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13553 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6491 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27010 10
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1548 9
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 256 9
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1766 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6449 8
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 8
Аксессуары 4310 8
Карты памяти - Запоминающее устройство 2323 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10640 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4231 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7932 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6283 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13116 6
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 815 6
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 938 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3432 6
Контрастность 3055 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3979 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4690 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10790 5
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2080 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 806 4
Видоискатель - LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 71 4
Olympus Zuiko Digital 38 12
Olympus xD-Picture Card 122 9
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 8
Olympus Tough 18 7
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 5
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 4
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 4
Olympus BrightCapture 5 3
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 196 3
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 445 3
Panasonic - Venus Engine 58 2
Canon DIGIC - серия процессоров 200 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 2
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 2
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 2
Nikon Expeed 63 2
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 2
GoPro Karma 1 1
GoPro Fusion 1 1
Leica S - camera model 9 1
Carl Zeiss Vario-Sonnar 27 1
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 1
SZ Hongfeng century Technology - Шэньчжэнь ЧжэньЧэн Текнолоджи Ко - SJCAM 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3012 1
Google Android 15316 1
Apple iOS 8619 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 737 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 418 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 1
Adobe Photoshop 805 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 1
Adobe Lightroom 106 1
GoPro HERO - экшн-камеры 33 1
Япония 13833 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54946 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5509 7
Россия - РФ - Российская федерация 167451 6
Европа 25008 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47850 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 1
Ирландия - Республика 1055 1
Германия - Федеративная Республика 13271 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 790 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5547 8
Ergonomics - Эргономика 1761 6
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7635 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6831 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 702 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1378 2
Видеокамера - Видеосъёмка 721 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4594 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3806 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1252 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34053 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3387 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1747 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3125 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1504 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1695 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2027 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 159 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 174 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 5
SlashGear 134 2
Фотофорум 48 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
CeBIT 614 1
Photokina 60 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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