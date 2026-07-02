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Olympus Tough

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2026 Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 1
02.08.2018 Собираемся в отпуск: ZOOM рекомендует, что взять с собой 2
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
16.04.2018 Чем запомнился Фотофорум 2018? 2
08.09.2017 Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM 1
08.10.2015 Названы лучшие фотокамеры этого года 1
06.01.2015 Лучшие фотокамеры 2014 года: выбор ZOOM 2
22.07.2014 В России стартовали продажи камеры Olympus Stylus Tough TG-3 1
30.01.2014 Два компакта Olympus с уникальными функциями 2
15.05.2013 Что взять на орбиту? Лучшие фотоаппараты для экстремального отдыха и туризма. Выбор ZOOM 2
08.01.2013 Новые камеры Olympus: защита, ультразум и четкие снимки 1
08.05.2012 Olympus представил защищенную камеру с рекордной светосилой 3
09.02.2012 Olympus TG-820 и TG-620: защищенные камеры в широкой цветовой гамме 3
16.05.2011 Navteq станет поставщиком цифровых карт для владельцев первой GPS-камеры Olympus 1
02.03.2011 Olympus выпустил камеру, выдерживающую давление до 100 кг 2
17.06.2010 Фотоаппараты Olympus были заражены вирусом 1
04.02.2010 Новые камеры от Nikon, Olympus, Panasonic. ФОТО 1
16.01.2009 Olympus представил новую линейку цифровых фотокамер 2

Публикаций - 18, упоминаний - 29

Olympus Tough и организации, системы, технологии, персоны:

Olympus 475 14
Sony 6721 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 5
Nikon 646 5
Canon 1436 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 4
Apple Inc 13071 2
Samsung Electronics 11003 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
GoPro Inc 64 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
Sophos - SophosLabs 432 1
Garmin - Гармин 231 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Leica Camera 279 1
Шахты 0 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Ricoh Pentax 220 1
TomTom 54 1
Asahi Pentax 123 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 264 1
Carl Zeiss AG 307 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4886 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11459 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14695 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2004 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6438 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22423 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2479 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13406 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 6
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 809 6
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 933 6
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1113 6
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 253 6
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 747 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10549 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61108 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4180 5
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1483 5
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 184 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10583 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2853 5
Фотокамеры - Объектив - Lens 1423 5
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 473 5
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 384 4
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 325 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3905 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6252 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3241 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6603 3
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1782 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6377 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2041 3
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 3
Аксессуары 4250 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2392 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7887 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1255 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 8
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 7
Olympus TruePic ASIC 47 7
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 5
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 4
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 4
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 3
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 3
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 3
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 2
Google Android 15159 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 2
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 2
Fujifilm FinePix 107 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 441 2
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 2
Leica S - camera model 9 1
Carl Zeiss Vario-Sonnar 26 1
Panasonic - Venus Engine 58 1
Ricoh GXR - Ricoh GR - Фотографическая система 16 1
Apple iPad 3995 1
Apple iOS 8540 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2161 1
Microsoft Windows 16798 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 543 1
Apple Pencil 114 1
PocketBook - серия электронных книг 45 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 337 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 1
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 1
GoPro HERO - экшн-камеры 33 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 145 1
Shuman Rich - Шуман Рич 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164667 5
Япония 13759 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5457 4
Европа 24907 3
Германия - Федеративная Республика 13155 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54466 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 778 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 316 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7410 4
Видеокамера - Видеосъёмка 717 3
Ergonomics - Эргономика 1741 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5458 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21412 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9081 1
POI - points of interest 173 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1225 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33399 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6679 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3317 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 168 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1874 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 35 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Photokina 60 1
Фотофорум 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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