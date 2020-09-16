GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России

GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black. Новинка оснащена новой светочувствительной матрицей, позволяющей снимать видео с разрешением 5K и фото с разрешением 20 МП; стабилизацией нового поколения HyperSmooth 3.0; новым цветным фронтальным экраном и улучшенным основным дисплеем, а также увеличенной на 30% производительностью аккумулятора. HERO9 Black, как и ее предшественница, водонепроницаема при погружении до глубины в 10 м.

Компания представила новый модульный аксессуар для GoPro HERO9 Black – Max Lens Mod, который обеспечивает стабилизацию видео Max HyperSmooth и режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView.

HERO9 Black продолжает линейку моделей камер HERO. Камера оснащена новой светочувствительной матрицей, которая позволяет снимать фото с разрешением 20Мп и поддерживает запись 5К-видео на скорости 30 кадров в секунду. Новинка также порадует пользователей цветным фронтальным экраном и обновленным задним сенсорным дисплеем, стабилизацией HyperSmooth 3.0, возможностью создания фотографий в форматах RAW и HDR, а также функцией голосового управления.

«HERO9 Black – воплощение нашего сотрудничества с нашими пользователями и стремления найти лучшее решение как в технологическом плане, так и с точки зрения соотношения цены и качества. Мы постарались учесть все и даже больше», – сказал Николас Вудман, основатель и генеральный директор GoPro.

GoPro полностью исключила пластик из упаковки HERO9 Black. Пользователи получат камеру в качественном дорожном кейсе, куда также поместятся дополнительные крепления и аксессуары.

«Максимальное сокращение использования пластика в производстве является нашим приоритетом. Мы представили HERO9 Black в надежном дорожном кейсе вместо привычной одноразовой упаковки и намерены сделать то же самое с другими камерами GoPro к концу 2021 года», – сказал Николас Вудман.

Характеристики HERO9 Black. Новая светочувствительная матрица. Видео: 5K30, 4K60, 2.7K120, 1440p120, 1080p240 и другие. Фото: 20МП. Новый 1.4” фронтальный цветной дисплей с предварительным просмотром в реальном времени, индикаторами состояния и параметрами съёмки. Большой 2.27” задний интуитивный сенсорный экран с сенсорным зумом.

Ресурс аккумулятора на 30% больше, чем у HERO8 Black, улучшена производительность в холодную погоду. Съемный аккумулятор. Стабилизация HyperSmooth 3.0 с функцией выравнивания горизонта в камере. TimeWarp 3.0 с возможностью съёмки в реальном времени (Real Speed) и с замедлением в 2 раза (Half Speed). Прямая трансляция с разрешением 1080p. Режим веб-камеры с разрешением 1080p.

Функции: HindSight (съемка 30 секунд видео до нажатия кнопки спуска затвора), LiveBurst (запись происходящего за 1,5 секунды до и после съемки), Scheduled Capture (отложенная съемка) и Duration Capture (Съёмка заданного времени).

SuperPhoto (СуперФотка) + HDR Ночная съемка видео. RAW фото. Цифровые объективы. Голосовое управление с 14 командами на 11 языках + 6 акцентов. 3 микрофона с улучшенным шумоподавлением от ветра. Стерео + RAW звук. Увеличенный динамик для качественного воспроизведения звука.

Съемная защитная линза. Встроенные складные зажимные кольца. Прочность + водонепроницаемость до 10 м. Совместимость с Max Lens Mod, Light Mod (Световой модуль), Display Mod (Модуль-экран) и Media Mod (Медиамодуль) для HERO9 Black.

Новый модульный аксессуар Max Lens Mod обеспечивает стабилизацию видео Max HyperSmooth и низкий уровень искажения, а режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView достигает разрешения до 2,7K60. Max Lens Mod также отвечает за выравнивание горизонта, даже если камера делает оборот на 360°, открывая невероятные возможности для реализации творческих идей профессионалам кино и телевидения, блогерам и любителям активного образа жизни.

HERO9 Black также совместима с Media Mod (Медиамодуль) со съемным шумоподавляющим чехлом из пеноматериала, Display Mod (Модуль-экран) и Light Mod (Световой модуль).

GoPro объявила о начале конкурса HERO9 Black «The Million Dollar Challenge». Третий год производитель экшн-камер предлагает пользователям создать презентационный ролик для своей флагманской камеры и присуждает равную долю от 1 млн долларов участникам, чьи работы отбираются для финального видео. Ежегодно миллионы видеомейкеров отправляют свои материалы (заявки принимаются как в формате RAW, так и обработанные) для того, чтобы заявить о своем творчестве вместе с GoPro. В этом году конкурс пройдет исключительно для владельцев HERO9 Black, итоги будут известны в декабре 2020 г.

HERO9 Black поступит в продажу на сайте gopro.com, в России камера будет доступна в розничных сетях с 18 сентября 2020 года по цене 42 990 руб.