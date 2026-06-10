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YUMA Юма-Девелопмент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 8
YUMA и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
|ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
|U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
|GoPro HERO - экшн-камеры 33 1
|ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
|GoPro Max 6 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
|Зайцев Дмитрий 14 1
|Тарасов Дмитрий 14 1
|Рогожников Николай 1 1
|Гужвин Алексей 1 1
|США - Аризона 549 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
|Израиль 2856 1
|США - Калифорния 4829 1
|Земля - планета Солнечной системы 10865 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.