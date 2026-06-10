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YUMA Юма-Девелопмент

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.06.2026 «Телфин» и Yuma объединяют технологии для цифровой трансформации ресторанного рынка 3
21.01.2025 Факультет туризма и индустрии гостеприимства университета «Синергия» и система учета YUMA подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.07.2020 YUMA стала дистрибьютором бренда Sonos 1
23.04.2010 С-17 осуществил рекордное десантирование 1
19.04.2010 Завершен этап лётных испытаний ракет Talon LGR 1
03.06.2009 GPS-миномет калибра 120 мм прошёл испытания 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

YUMA и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
GoPro Inc 64 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Sonos 28 1
ЛайфТелеком - Телфин 290 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 1
Burton Snowboards 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 380 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 74 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 61 1
Сетевое оборудование - Ethernet - jumbo frame - Jumbo-кадр - Jumbo-фрейм 25 1
GoPro HERO - экшн-камеры 33 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
GoPro Max 6 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Зайцев Дмитрий 14 1
Тарасов Дмитрий 14 1
Рогожников Николай 1 1
Гужвин Алексей 1 1
США - Аризона 549 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Израиль 2856 1
США - Калифорния 4829 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
ОПК - Мины - минирование 97 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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